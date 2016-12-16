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Конкурсы АСТВ
Участвуйте в фотоконкурсе «Новогоднее чудо»!

Участвуйте в фотоконкурсе «Новогоднее чудо»!

Кто ждет наступление Нового года больше всех? Кто верит в Деда Мороза и Снегурочку и пишет письма с пожеланиями? Конечно дети! 

Предлагаем вам принять участие в новом фотоконкурсе на сайте под названием «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО», который мы проводим совместно с ООО «Сахалинский кондитер».

Размещайте на сайте фотографии, на которых изображены дети. Главное условие -  чтобы фото передавало НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ, которое вашим детям и даже многим взрослым уже не один десяток лет помогает создавать продукция ООО «Сахалинский кондитер». Специально к праздникам здесь подготовили новогоднюю коллекцию сладких подарков, в которых вы найдете чудесные конфеты с многолетней традицией качества и вкуса!

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - ООО «Сахалинский кондитер»

Фотографии принимаются до 09.01.2017 г. Голосование пройдет с 09.01 по 12.01.2017 г. Подведение итогов – 13.01.2017 г.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь

 

 

 

16 декабря, в 17:15 +6
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Комментарии
багз-банни
Написано 16 декабря, в 18:35
Сейчас начнётся!...
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+10
Online
ILYA301968 Online
Написано 16 декабря, в 23:50
багз-банни, Определённо!!!!
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+3
Ярославчик
Написано 17 декабря, в 09:51
багз-банни, Сейчас начнется такое...100 фоток в час.
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 17 декабря, в 10:54
Сайт не рухнет от количества фото радостных малышей?
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+7
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