Участвуйте в фотоконкурсе «Новогоднее чудо»!

Кто ждет наступление Нового года больше всех? Кто верит в Деда Мороза и Снегурочку и пишет письма с пожеланиями? Конечно дети!

Предлагаем вам принять участие в новом фотоконкурсе на сайте под названием «НОВОГОДНЕЕ ЧУДО», который мы проводим совместно с ООО «Сахалинский кондитер».

Размещайте на сайте фотографии, на которых изображены дети. Главное условие - чтобы фото передавало НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ, которое вашим детям и даже многим взрослым уже не один десяток лет помогает создавать продукция ООО «Сахалинский кондитер». Специально к праздникам здесь подготовили новогоднюю коллекцию сладких подарков, в которых вы найдете чудесные конфеты с многолетней традицией качества и вкуса!

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса - ООО «Сахалинский кондитер».

Фотографии принимаются до 09.01.2017 г. Голосование пройдет с 09.01 по 12.01.2017 г. Подведение итогов – 13.01.2017 г.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь