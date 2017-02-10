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Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ПРОДОЛЖЕНИЕ!

Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ПРОДОЛЖЕНИЕ!

Ансамбль народных инструментов «БРАТЧИНА» был создан 1 ноября 2005 года на базе Сахалинской областной филармонии. Бессменным руководителем этого профессионального коллектива является Сергей Геннадьевич Суханов.

28 февраля в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» ансамбль выступит с концертной программой «Старый граммофон». Прозвучит инструментальная музыка, эстрадные произведения, русские народные песни и песни советских композиторов, а так же композиции в стилях джаз и кантри.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт ансамбля «БРАТЧИНА», нужно правильно ответить на следующий вопрос:

- Сколько музыкантов-профессионалов входят в состав коллектива на сегодняшний день?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Внимание! Просьба ко всем участникам: следите за ходом розыгрыша. Если вы стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь в личку, что вы в курсе и придёте за билетом. В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть результаты розыгрыша и определить нового победителя.

На следующей неделе, 21 февраля, состоится розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «БРАТЧИНА».

Всем удачи и доброго дня)))

вчера, в 10:45 +4
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Комментарии
Соловьева Светлана
Написано вчера, в 17:48
РОЗЫГРЫШ билета.... ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
Странно, но никто не дал правильного ответа. Были практически правильные
.
Поэтому мы решили продлить розыгрыш еще на один день. А это значит, что у вас есть возможность узнать и дать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
Соберитесь! Все предыдущие ответы - анулируются)
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+1
Kiryushkina
Написано вчера, в 17:57
на сегодняшний день в состав музыкантов-профессионалов входят 8 участников:
Сергей Суханов — художественный руководитель – контрабас
Олег Сальников – баян, балалайка, шумовые инструменты
Александр Савельян — баян
Евгений Ракитин – балалайка, ударные ниструменты
Андрей Снегирев – балалайка, шумовые инструменты
Даниил Яцук — балалайка
Пелагея Давыдова – вокал
Татьяна Рогова — вокал
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0
Натали)))
Написано вчера, в 19:22
Kiryushkina, я писала что 8, видимо не так
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