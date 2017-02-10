Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ПРОДОЛЖЕНИЕ!
Ансамбль народных инструментов «БРАТЧИНА» был создан 1 ноября 2005 года на базе Сахалинской областной филармонии. Бессменным руководителем этого профессионального коллектива является Сергей Геннадьевич Суханов.
28 февраля в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» ансамбль выступит с концертной программой «Старый граммофон». Прозвучит инструментальная музыка, эстрадные произведения, русские народные песни и песни советских композиторов, а так же композиции в стилях джаз и кантри.
Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт ансамбля «БРАТЧИНА», нужно правильно ответить на следующий вопрос:
- Сколько музыкантов-профессионалов входят в состав коллектива на сегодняшний день?
Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.
Внимание! Просьба ко всем участникам: следите за ходом розыгрыша. Если вы стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь в личку, что вы в курсе и придёте за билетом. В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть результаты розыгрыша и определить нового победителя.
На следующей неделе, 21 февраля, состоится розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «БРАТЧИНА».
Всем удачи и доброго дня)))
Странно, но никто не дал правильного ответа. Были практически правильные
Поэтому мы решили продлить розыгрыш еще на один день. А это значит, что у вас есть возможность узнать и дать ПРАВИЛЬНЫЙ ответ.
Соберитесь! Все предыдущие ответы - анулируются)
Сергей Суханов — художественный руководитель – контрабас
Олег Сальников – баян, балалайка, шумовые инструменты
Александр Савельян — баян
Евгений Ракитин – балалайка, ударные ниструменты
Андрей Снегирев – балалайка, шумовые инструменты
Даниил Яцук — балалайка
Пелагея Давыдова – вокал
Татьяна Рогова — вокал