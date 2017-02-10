Розыгрыш билета на концерт ансамбля «Братчина" ПРОДОЛЖЕНИЕ!

Ансамбль народных инструментов «БРАТЧИНА» был создан 1 ноября 2005 года на базе Сахалинской областной филармонии. Бессменным руководителем этого профессионального коллектива является Сергей Геннадьевич Суханов.

28 февраля в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» ансамбль выступит с концертной программой «Старый граммофон». Прозвучит инструментальная музыка, эстрадные произведения, русские народные песни и песни советских композиторов, а так же композиции в стилях джаз и кантри.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на концерт ансамбля «БРАТЧИНА», нужно правильно ответить на следующий вопрос:

- Сколько музыкантов-профессионалов входят в состав коллектива на сегодняшний день?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Внимание! Просьба ко всем участникам: следите за ходом розыгрыша. Если вы стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отпишитесь в личку, что вы в курсе и придёте за билетом. В противном случае мы будем вынуждены пересмотреть результаты розыгрыша и определить нового победителя.

На следующей неделе, 21 февраля, состоится розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «БРАТЧИНА».

Всем удачи и доброго дня)))