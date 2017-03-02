Розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «Россия». ЗАКРЫТО!

В канун 8 марта билет на концерт живой музыки - прекрасный подарок!

Напомню, 15 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной - Владимир Дунаев и Луиза Нуриева. В полуторачасовой концертной программе, билеты на которую предоставлены Сахалинской филармонией, столичные виртуозы исполнят образцы классической музыки Л. Дакена, Ж. Обера, Н. Паганини, русские народные произведения в обработке советских и современных композиторов (Ю. Шишакова, А. Архиповского, А. Цыганкова) и другие композиции.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на этот концерт нужно правильно ответить на следующий вопрос:

C какого года Луиза Нуриева является солисткой государственного ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напоминаем: участники ДОЛЖНЫ следить за ходом розыгрыша и если стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отписываются в личку. Билет необходимо забрать до 13 марта.

Всех девочек и девушек с наступающим весенним праздником, любви, удачи, счастья, здоровья и душевного тепла!!!!