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Розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «Россия». ЗАКРЫТО!

Розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «Россия». ЗАКРЫТО!

В канун 8 марта билет на концерт живой музыки - прекрасный подарок!

Напомню, 15 марта в 19.00 в ККЗ «Комсомолец» с концертной программой «Музыкальный калейдоскоп» выступит дуэт солистов государственного ансамбля «Россия» им. Людмилы Зыкиной - Владимир Дунаев и Луиза Нуриева.  В полуторачасовой концертной программе, билеты на которую предоставлены Сахалинской филармонией, столичные виртуозы исполнят образцы классической музыки Л. Дакена, Ж. Обера, Н. Паганини, русские народные произведения в обработке советских и современных композиторов (Ю. Шишакова, А. Архиповского, А. Цыганкова) и другие композиции.

Чтобы выиграть пригласительный билет на ДВА лица на этот концерт нужно правильно ответить на следующий вопрос:

C какого года Луиза Нуриева является солисткой государственного ансамбля «Россия» им. Л. Г. Зыкиной?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Напоминаем: участники ДОЛЖНЫ следить за ходом розыгрыша и если стали победителем - ОБЯЗАТЕЛЬНО отписываются в личку. Билет необходимо забрать до 13 марта.

Всех девочек и девушек с наступающим весенним праздником, любви, удачи, счастья, здоровья и душевного тепла!!!!

вчера, в 10:39 +8
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Комментарии
Соловьева Светлана
Написано вчера, в 17:38
Розыгрыш закончен. Правильный ответ – 2013. Его дали:

1. ИринаХ
2. мука
3. Kotsakh
4. Сашенька
5. МПВ
6. Ga-Bi

Победителем становится Сашенька (просьба отписаться в личку, что вы в курсе).
Поздравляем!!!

Забрать билет можно в медиахолдинге АСТВ до ПЯТНИЦЫ, 10 марта по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. Телефон: 49-16-06.
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ИринаХ
Написано вчера, в 18:16
Жаль, но рада за победителя!!! Поздравляю!
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