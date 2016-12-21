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Конкурсы АСТВ
Подводим итоги фотоконкурса «Ёлочное настроение»

Подводим итоги фотоконкурса «Ёлочное настроение»

Напомню,  мы принимали фотографии фотографии, на которых запечатлен либо момент украшения, либо итоговый результат.

Партнером конкурса выступала студия праздничного декора «Воздушный мир».  

Знакомим с нашими победителями:

по числу голосов 1 место получает фото Виктории Сенивой

 

по выбору партнера приз  достается фотографии «Ещё чуть чуть и рождественский венок будет готов!:)» от пользователя Anna_I_Kim

 

еще один выбор партнера конкурса - фотография «Елка, лес, собака, новогоднее настроение...» от пользователя AleksandraA

 

И дополнительный приз по решению партнера конкурса достаётся фотографии «С наступающим!» от пользователя Firemarshal.

 

Победители получают  подарки от партнера конкурса студии праздничного декора «Воздушный мир».  

 

Мы поздравляем победителей!!!

Просим подтвердить ваше личное присутствие на награждении сообщением в личку. Ждём ваши контактные телефоны для оперативной связи.

вчера, в 18:05 +8
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Комментарии
Online
Sade Online
Написано вчера, в 18:08
Класс!! Всех победителей с победой!
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+8
VULKAN
Написано вчера, в 18:16
Поздравляю победителей!!!
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+3
багз-банни
Написано вчера, в 18:32
Викуля,поздравляю!И других победителей тоже!
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+4
max7676
Написано вчера, в 19:26
Все фотографии очень достойны , с победой !
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+4
Василиса_Я ^.^
Написано вчера, в 19:29
Поздравляю победителей!
Ураааа

Сашенька, Викуля С наступающим Новым Годом!
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+4
AleksandraA
Написано вчера, в 19:37
Василиса_Я ^.^, Спасибо большое за поздравления
!!! Оооочень приятно
!!! С наступающим, дорогая
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+1
lvista
Написано вчера, в 19:29
Поздравляю победителей!
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+2
Елена Кириченко
Написано вчера, в 22:56
Ураа!!! Болела за Вику и девочку с пистолетом! Поздравляю!
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+1
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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
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