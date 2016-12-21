Подводим итоги фотоконкурса «Ёлочное настроение»

Напомню, мы принимали фотографии фотографии, на которых запечатлен либо момент украшения, либо итоговый результат.

Партнером конкурса выступала студия праздничного декора «Воздушный мир».

Знакомим с нашими победителями:

по числу голосов 1 место получает фото Виктории Сенивой

по выбору партнера приз достается фотографии «Ещё чуть чуть и рождественский венок будет готов!:)» от пользователя Anna_I_Kim

еще один выбор партнера конкурса - фотография «Елка, лес, собака, новогоднее настроение...» от пользователя AleksandraA

И дополнительный приз по решению партнера конкурса достаётся фотографии «С наступающим!» от пользователя Firemarshal.

Победители получают подарки от партнера конкурса студии праздничного декора «Воздушный мир».

Мы поздравляем победителей!!!

Просим подтвердить ваше личное присутствие на награждении сообщением в личку. Ждём ваши контактные телефоны для оперативной связи.