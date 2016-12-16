Продолжается фотоконкурс "Ёлочное настроение!"

Без ёлки, гирлянд и хлопушек Новый год просто немыслим. Но самые главные герои торжества – мы с вами. Продолжаем создавать новогоднее настроение, и не забываем присылать фотографии, которые принимаются до 20 декабря.

Новый год и Рождество близко! Салюты, бенгальские огни, петарды и хлопушки. Карнавальные костюмы для детей и взрослых. Ёлки ручной работы – всё это и многое другое вы можете приобрести в студии праздничного декора «Воздушный мир»: ТК «Славянский», цокольный

Один победитель определяется по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители компании - партнера фотоконкурса «Воздушный мир».

Внимание! В кадре должен присутствовать человек. Фотографии, не соответствующие тематике конкурса к голосованию не допускаются.

Прием фотографий до 20 декабря, голосование – до 27 декабря. Подведение итогов – 27 декабря.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь.