Продолжается фотоконкурс «Блестящие»

Фотоконкурс «Блестящие», который мы проводим совместно с сетью ювелирных магазинов «Золотые купола» - ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! Фотографии принимаются до 23 декабря включительно.

ВНИМАНИЕ! Главное условие фотоконкурса - на фотографии должны быть вы, ваши друзья или близкие с ДРАГОЦЕННЫМИ УКРАШЕНИЯМИ. Будьте внимательны. Кадры, не соответствующие тематике конкурса, не смогут принять участие в борьбе за призы!

Украшений не бывает много. Поэтому ювелирные изделия из драгоценных металлов всегда долгожданный и желанный дар. Они не имеют срока давности, во многих семьях – передаются по наследству из поколения в поколение. Создать семейный «золотой запас» поможет сеть ювелирных магазинов «Золотые купола». До 10 января 2017 года в сети проходит акция «Зимняя сказка» - скидка 25% на весь ассортимент ювелирных украшений! Быть волшебником просто.

Один победитель определяется по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – сети ювелирных магазинов «Золотые купола»

Приём фотографий до 23 декабря включительно, голосование – до 28 декабря. Подведение итогов и вручение призов – 29 декабря.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь