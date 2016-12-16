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Продолжается фотоконкурс «Блестящие»

Продолжается фотоконкурс «Блестящие»

Фотоконкурс «Блестящие», который мы проводим совместно с сетью ювелирных магазинов «Золотые купола» - ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!! Фотографии принимаются до 23 декабря включительно.

ВНИМАНИЕ! Главное условие фотоконкурса - на фотографии должны быть вы, ваши друзья или близкие с ДРАГОЦЕННЫМИ УКРАШЕНИЯМИ. Будьте внимательны. Кадры, не соответствующие тематике конкурса, не смогут принять участие в борьбе за призы!

 

Украшений не бывает много. Поэтому ювелирные изделия из драгоценных металлов всегда долгожданный и желанный дар. Они не имеют срока давности, во многих семьях – передаются по наследству из поколения в поколение. Создать семейный «золотой запас» поможет сеть ювелирных магазинов «Золотые купола». До 10 января 2017 года в сети проходит акция «Зимняя сказка» - скидка 25% на весь ассортимент ювелирных украшений! Быть волшебником просто.

 

Один победитель определяется по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – сети ювелирных магазинов «Золотые купола»

 

Приём фотографий до 23 декабря включительно, голосование – до 28 декабря. Подведение итогов и вручение призов – 29 декабря.

 

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь

14 декабря, в 17:48 +1
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