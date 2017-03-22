Продолжается фотоконкурс «Мои любимые места»

Мы ждём от вас фотографии ваших любимых мест. Хочется обратить внимание, что конкурс - АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ. На кадрах должны быть изображены виды креативного ИНТЕРЬЕРА жилья, либо виды необычных, интересных АРХИТЕКТУРНЫХ решений. Это может быть любимая беседка на участке дома/дачи, лавочка в городском сквере, необычный фасад здания – места, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Это может быть оригинально обустроенный уголок в доме, квартире/ комнате, где вы и ваши домочадцы любят проводить свободное время.

Напомним, что фотоконкурс проводится совместно с группой компаний «Сектор». Наши партнеры уже приготовили подарки для победителей. Чтобы заинтересовать вас еще больше, выкладываем фотографии призов, изготовленных руками мастеров группы компаний «Сектор»:

Этажерка

Подсвечник

Подставка под кашпо

Обладателями этих эксклюзивных вещей ручной работы станет кто-то из вас!

«Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – группы компаний «Сектор»».

Напомним, что фотографии на АРХИТЕКТУРНО-ИНТЕРЬЕРНЫЙ конкурс «Мои любимые места» принимаются до 19 апреля включительно. Голосование с 20 по 25 апреля. Подведение итогов -25 апреля.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь