"Освети путь домой". Голосование в конкурсе рисунка

Спешите проголосовать и выбрать лучшие детские рисунки.

Сахалинская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «СОВА» совместно с порталом АСТВ проводит итоговое народное голосование в конкурсе рисунка «Освети путь домой», посвященного Международному дню поиска пропавших детей.

Тематика работ, представленных юными сахалинцами на конкурс:

правила безопасного поведения детей в городских условиях (например, не разговаривать с незнакомыми людьми) или в природной среде (не находиться в опасных местах без сопровождения взрослых)

агитация (беречь детей, помогать в поисках пропавших детей, пожелание пропавшим детям вернуться домой);

«25 мая - Международный день пропавших детей» — день, когда вечером в окнах зажигаются свечи в надежде, что потерянные дети вернуться на свет домой.

Голосование продлится всего 4 дня. Оно стартует сегодня, 25 мая, а завершится 28 в 20:00

Награждение победителей пройдет в здании Сахалинского областного художественного музея 29 мая в 12-00 по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 137