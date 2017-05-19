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"Освети путь домой". Голосование в конкурсе рисунка

"Освети путь домой". Голосование в конкурсе рисунка

Спешите проголосовать и выбрать лучшие детские рисунки.
Сахалинская региональная общественная организация «Поисково-спасательный отряд «СОВА» совместно с порталом АСТВ проводит итоговое народное голосование в конкурсе рисунка «Освети путь домой», посвященного Международному дню поиска пропавших детей.
Тематика работ, представленных юными сахалинцами на конкурс:
 
  • правила безопасного поведения детей в городских условиях (например, не разговаривать с незнакомыми людьми) или в природной среде (не находиться в опасных местах без сопровождения взрослых)
  • агитация (беречь детей, помогать в поисках пропавших детей, пожелание пропавшим детям вернуться домой);
  • «25 мая - Международный день пропавших детей» — день, когда вечером в окнах зажигаются свечи в надежде, что потерянные дети вернуться на свет домой.
Голосование продлится всего 4 дня. Оно стартует сегодня, 25 мая, а завершится 28 в 20:00
 

ПРОГОЛОСОВАТЬ ЗА ПОНРАВИВШИЙСЯ РИСУНОК

 
Награждение победителей пройдет в здании Сахалинского областного художественного музея 29 мая в 12-00 по адресу: Южно-Сахалинск, улица Ленина, 137
 
сегодня, в 13:41 0
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