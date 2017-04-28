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Лучшие блогеры АСТВ - итоги апреля

Лучшие блогеры АСТВ - итоги апреля

Закончился очередной месяц, и мы выбираем очередных лучших из лучших. На самом деле вы все – лучшие. Благодаря вам мы узнали, как интересно в Корсаковском историческом краеведческом музее, и какой бывает пожарная техника, не увидели бы очередные самолеты, залетавшие в наш аэропорт, особенно «Леолёт», понятия бы не имели, какой разной бывает весна на отдельно взятом острове и многое другое.
Спасибо вам за ваши блоги!
Представляем победителей.

3-е место в тройке «Лучших блогеров апреля» занимает Питер Паркер за блоги «Моя первая студенческая весна!»

Очень подробные, эмоциональные, информативные и просто интересные блоги.

2-е место в этом месяце мы отдаем  Виктории Сенивой за блог «Перед блогом все равны: моё интервью со звездой интернета»

 

Пересказывать содержание этого блога нет смысла. Просто прочитайте.

1-е место мы отдаем Григорию Смекалову. Блогов, достойных  победы в этом месяце, у этого автора много. Особо хочется отметить  шуточный «Кошмарный сон охотника», «Тропикана-женщина» и целую серию блогов, посвященных путешествию по Филиппинским островам.

Поздравляем победителей!  И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.

сегодня, в 11:22 +7
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Комментарии
Online
Яков Максимов Online
Написано сегодня, в 11:26
Поздравляю победителей! Сверхдостойные авторы
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+4
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 11:46 Отредактированно сегодня, в 11:46
Поздравляю.
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+3
KsuKsu
Написано сегодня, в 12:30
С победой достойных!
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+1
Ягодка
Написано сегодня, в 12:47
Поздравляю победителей!! Вы-молодцы!!
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+2
Online
VLадимир Online
Написано сегодня, в 13:08
Всех с победой,удачи!!!
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0
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 13:28
Ура!!!! С победой!!!
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+1
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Народный журналист. АПРЕЛЬ-2017
Народный журналист. АПРЕЛЬ-2017
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