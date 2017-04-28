Лучшие блогеры АСТВ - итоги апреля

Закончился очередной месяц, и мы выбираем очередных лучших из лучших. На самом деле вы все – лучшие. Благодаря вам мы узнали, как интересно в Корсаковском историческом краеведческом музее, и какой бывает пожарная техника, не увидели бы очередные самолеты, залетавшие в наш аэропорт, особенно «Леолёт», понятия бы не имели, какой разной бывает весна на отдельно взятом острове и многое другое.

Спасибо вам за ваши блоги!

Представляем победителей.

3-е место в тройке «Лучших блогеров апреля» занимает Питер Паркер за блоги «Моя первая студенческая весна!»

Очень подробные, эмоциональные, информативные и просто интересные блоги.

Пересказывать содержание этого блога нет смысла. Просто прочитайте.

1-е место мы отдаем Григорию Смекалову. Блогов, достойных победы в этом месяце, у этого автора много. Особо хочется отметить шуточный «Кошмарный сон охотника», «Тропикана-женщина» и целую серию блогов, посвященных путешествию по Филиппинским островам.

Поздравляем победителей! И ждём за призами! Согласовать время можно в личке.