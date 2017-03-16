блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы АСТВ
Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Гастроли московского цирка с программой «Человек-невидимка» пройдут в Южно-Сахалинске вас 26 и 27 марта в ДК железнодорожников.  Телефоны для справок: 73-85-57, 8-924-480-55-35. Иллюзионное шоу теней,  дрессированные животные с уникальными способностями, ростовые куклы - герои популярных мультфильмов и  многое другое ждет вас на представлении.

Сегодня разыгрывается  ОДИН билет на шоу «Человек-невидимка»! Победитель получит пригласительный билет на ДВА лица.

Чтобы попасть на шоу, которое пройдет 26 марта в 12.00, в ДК железнодорожников,  нужно правильно ответить на следующий вопрос:

- В переводе с французского, это слово обозначает «малыш, крошка, милашка». Каких мультипликационных героев  называют этим словом?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Забрать билет необходимо до 24 марта, до 17.30 в медиахолдинге АСТВ. Телефон для справок: 49-16-06.

 

 

 

сегодня, в 10:07 +1
Еще в этом блоге
Розыгрыш билетов на шоу московского цирка! ЗАКРЫТО!
Народный журналист – итоги февраля. Запоздалые. Но все же…
Розыгрыш еще одного билета на концерт ансамбля «Россия». ЗАКРЫТО!
Лучшие блогеры АСТВ - итоги февраля
Комментарии
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:14
Личка не работает(( ссылка не верная
Ответить
0
Online
Соловьева Светлана Online
Написано сегодня, в 10:18
чeLOVEк NaStRoEniE, я только что проверила. Всё работает и ваш ответ есть)
Ответить
0
Online
чeLOVEк NaStRoEniE Online
Написано сегодня, в 10:27
Соловьева Светлана, сейчас работает) Пришлось искать Вас в сообщениях. А так ссылка перекидывала меня на саму себя)
Ответить
0
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Розыгрыш билетов на шоу московского цирка! ЗАКРЫТО!
Розыгрыш билетов на шоу московского цирка! ЗАКРЫТО!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru