Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!

Гастроли московского цирка с программой «Человек-невидимка» пройдут в Южно-Сахалинске вас 26 и 27 марта в ДК железнодорожников. Телефоны для справок: 73-85-57, 8-924-480-55-35. Иллюзионное шоу теней, дрессированные животные с уникальными способностями, ростовые куклы - герои популярных мультфильмов и многое другое ждет вас на представлении.

Сегодня разыгрывается ОДИН билет на шоу «Человек-невидимка»! Победитель получит пригласительный билет на ДВА лица.

Чтобы попасть на шоу, которое пройдет 26 марта в 12.00, в ДК железнодорожников, нужно правильно ответить на следующий вопрос:

- В переводе с французского, это слово обозначает «малыш, крошка, милашка». Каких мультипликационных героев называют этим словом?

Ответы пишите в личку. Розыгрыш - сегодня в 17.00. Победитель будет выбран с помощью генератора случайных чисел среди всех, кто правильно ответит.

Забрать билет необходимо до 24 марта, до 17.30 в медиахолдинге АСТВ. Телефон для справок: 49-16-06.