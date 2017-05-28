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Конкурсы АСТВ
Итоги фотоконкурса «Кто в доме хозяин?!?»

Итоги фотоконкурса «Кто в доме хозяин?!?»

Конкурс «Кто в доме хозяин?!?» закончился. Судя по фотографиям, присланным на конкурс, наши животные – самые милые, самые любимые, самые преданные. И мы ничего для них не жалеем, лишь бы они были счастливы. Конечно, самое главное – это внимание и забота. Однако немаловажную роль играет и правильный уход. И в этом вам помогут товары из магазина «Зоомир» - партнера конкурса.

Сказать, что нам было трудно выбирать победителей – это ничего не сказать. По возможности мы одарили бы всех участников… Но правила соблюдать нужно, поэтому представляем вам победителей этого конкурса:

наибольшее количество голосов получила фотография «Вот и наши хозяева» от пользователя Vikusik

 

победителем  по выбору партнера становится автор фото «Раб на плантации» от пользователя Марина Костинская

 

подарок от партнера конкурса так же достается фотографии «Уйди хозяин не мешай» от пользователя  Iuliya.

Победители получают замечательные подарки от партнера конкурса - магазина «Зоомир» - сертификаты на покупку любых товаров в магазине, номиналом 2000 рублей!

Мы поздравляем всех и ждем за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В рабочее время до 18.00, кроме праздников и выходных. Телефон для справок: 49-16-06.

Вопросы, уточнения - в личку

 

сегодня, в 16:30 +2
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Комментарии
lvista
Написано сегодня, в 16:36
Отличный выбор! Лилия, поздравляю! Я болела за Вас!
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+3
Online
Mopsik Online
Написано сегодня, в 16:39
Поздравляю победителей
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+4
Online
мука Online
Написано сегодня, в 16:42
Молодцы! Поздравляю!
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+4
Online
VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:00
Присоединяюсь к поздравлениям...

Поздравляю победителей "Итоги фотоконкурса «Кто в доме хозяин?!?»"!!!

Удачи, успехов и побед!!!
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+2
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Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:01
С первой фоткой согласна! Поздравления, Vikusik


А вот с другими не согласная(((((
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+2
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НюНик_просто_Анна Online
Написано сегодня, в 17:51
Балтийская Килька, а мне все нравятся. И последняя больше всех
оччень ясно видно, кто в доме хозяин
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+1
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Фотоконкурс «Юбиляры»: Призы в студию!
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