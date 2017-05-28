Итоги фотоконкурса «Кто в доме хозяин?!?»

Конкурс «Кто в доме хозяин?!?» закончился. Судя по фотографиям, присланным на конкурс, наши животные – самые милые, самые любимые, самые преданные. И мы ничего для них не жалеем, лишь бы они были счастливы. Конечно, самое главное – это внимание и забота. Однако немаловажную роль играет и правильный уход. И в этом вам помогут товары из магазина «Зоомир» - партнера конкурса.

Сказать, что нам было трудно выбирать победителей – это ничего не сказать. По возможности мы одарили бы всех участников… Но правила соблюдать нужно, поэтому представляем вам победителей этого конкурса:

наибольшее количество голосов получила фотография «Вот и наши хозяева» от пользователя Vikusik

победителем по выбору партнера становится автор фото «Раб на плантации» от пользователя Марина Костинская

подарок от партнера конкурса так же достается фотографии «Уйди хозяин не мешай» от пользователя Iuliya.

Победители получают замечательные подарки от партнера конкурса - магазина «Зоомир» - сертификаты на покупку любых товаров в магазине, номиналом 2000 рублей!

Мы поздравляем всех и ждем за призами по адресу: ул. Комсомольская, 213 б. В рабочее время до 18.00, кроме праздников и выходных. Телефон для справок: 49-16-06.

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