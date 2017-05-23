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Фотоконкурс «Юбиляры» продолжается!

Фотоконкурс «Юбиляры» продолжается!

Напоминаем, что фотоконкурс «Юбиляры», который мы проводим совместно со Студией праздничного декора «Воздушный Мир», посвящен самому любимому празднику – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. Мы ждем от вас фотографии, сделанные на таком торжестве.

В студии праздничного декора «Воздушный Мир» вы можете приобрести оригинальные подарки для именинника. К примеру – букеты из конфет или мягких игрушек, фотоальбомы, медали для любимых.  Хотите, чтобы праздник был более торжественным?  Закажите пригласительные для гостей или открытку для именинника ручной работы, а место для торжества украсьте именными флажками-гирляндами. Пусть эти вещи напоминают виновнику торжества о счастливом дне.

ВНИМАНИЕ!

Для участия в конкурсе ДОПУСКАЮТСЯ фотографии с празднования ЛЮБОЙ ДАТЫ, вовсе не обязательно, чтобы она была круглой. Главное – не забывайте про возрастной ценз нашего фотоконкурса: 18+.

Напоминаем некоторые правила:

  1. От одного участника принимается НЕ БОЛЕЕ ТРЁХ фотографий.
  2. В кадре ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть сам именинник (присутствие гостей - приветствуется).
  3. Фото с детьми в конкурсе НЕ УЧАСТВУЮТ.
  4. Изображение на кадре должно быть четким.

Победителей, как обычно, будет ТРОЕ. Один определится по итогам голосования посетителей сайта. Двоих, в номинации «45+» выберут партнеры конкурса – Студия праздничного декора «Воздушный Мир».
Присылайте фотографии своих именинников, делитесь радостью со всеми!

Фотографии принимаются до 19 июня. Голосование продлится с 19 по 26 июня. Подведение итогов - 27 июня.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила КОНКУРСА можно скачать здесь

 

сегодня, в 11:22 +2
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