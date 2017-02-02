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Внимание – розыгрыш от «Поляны любви»!

Внимание – розыгрыш от «Поляны любви»!

Чуть больше недели осталось до начала конкурса фигур «Поляна любви». Напомним, что мероприятие состоится 18 февраля, в 12.00, в городском парке им. Ю. А. Гагарина.  В этом году мы предлагаем участникам подойти к конкурсу нестандартно и исполнить фигуры не только из снега, который не всегда способен передать всю красоту эмоций влюбленных. Мы с радостью полюбуемся на фигуры, созданные из картона, бумаги, дерева, ткани или даже металла…

Это могут быть плоские или слегка объемные (рельефные) фигуры, композиции из небольших деталей или даже арт-объекты, при создании которых можно использовать ЛЮБОЙ подручный материал, собирать фигуры предстоит на месте, на озере Верхнем.  Все фигуры должны быть на тему любви.

А теперь РОЗЫГРЫШ!

Пока не настало время «Поляны любви» нам интересно – а что бы вы изобразили? Опишите фигуру, которая, по вашему мнению, будет достойна конкурса «Поляна любви». Главное условие: минимум снега - максимум фантазии. Посмотрите, как  оригинально смотрятся снеговики и олени, сделанные не из снега партнером конкурса, магазином «Зоки»

За лучшую идею автор получит приз.

Ждём ваших предложений до пятницы, 10 февраля, до 16.00. 

сегодня, в 13:41 +6
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Комментарии
Григорий Смекалов
Написано сегодня, в 14:32 Отредактированно сегодня, в 14:33
я знал, я знал, что моя фигурка пригодится... Любовь...она такая разная бывает
а это на розыгрыш?
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+9
VLадимир
Написано сегодня, в 15:18
Григорий Смекалов, ну д.Гриша так нельзя,конкурс не начавшись уже закончился.
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+9
Online
BenZziНовая_радуга Online
Написано сегодня, в 15:25
Можно из автомобильных шин такую красоту сотворить - закачаешься.
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+10
Ярославчик
Написано сегодня, в 15:33
Мы на молодёжном форуме такие классные фигуры делали из брёвен. Вырезали различные детали. Жаль, что потом их увезли на свалку.
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+7
мука
Написано сегодня, в 16:41
Ярославчик, а почему на свалку?!!
масса вариантов, куда красоту пристроить можно, от парка до баз отдыха...
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 17:11
мука, Мы же не могли их с собой забрать.
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+3
Online
Елена Кириченко Online
Написано сегодня, в 16:47 Отредактированно сегодня, в 16:48
Белка с орехом из пластиковых бутылок. Хвост можно сделать пушистым, лохматым. в общем нужен клей и много бутылок. Краски и отличное настроение.
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+7
Online
Б_о_с_о_Н_о_ж_к_а Online
Написано сегодня, в 18:23
Можно сделать сердце из пластиковых стаканчиков, скрепляя их между собой степлером дном внутрь. В открытое отверстие можно, что нибудь положить( разноцветную мятую бумагу, кусочки ткани, можно насыпать камушков и т.д.) . А можно оставить и так. Получится "воздушное" сердце.
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+1
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Розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна ЗАКРЫТО!
Розыгрыш еще одного билета на концерт Евгения Финкельштейна ЗАКРЫТО!
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