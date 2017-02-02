Внимание – розыгрыш от «Поляны любви»!

Чуть больше недели осталось до начала конкурса фигур «Поляна любви». Напомним, что мероприятие состоится 18 февраля, в 12.00, в городском парке им. Ю. А. Гагарина. В этом году мы предлагаем участникам подойти к конкурсу нестандартно и исполнить фигуры не только из снега, который не всегда способен передать всю красоту эмоций влюбленных. Мы с радостью полюбуемся на фигуры, созданные из картона, бумаги, дерева, ткани или даже металла…

Это могут быть плоские или слегка объемные (рельефные) фигуры, композиции из небольших деталей или даже арт-объекты, при создании которых можно использовать ЛЮБОЙ подручный материал, собирать фигуры предстоит на месте, на озере Верхнем. Все фигуры должны быть на тему любви.

А теперь РОЗЫГРЫШ!

Пока не настало время «Поляны любви» нам интересно – а что бы вы изобразили? Опишите фигуру, которая, по вашему мнению, будет достойна конкурса «Поляна любви». Главное условие: минимум снега - максимум фантазии. Посмотрите, как оригинально смотрятся снеговики и олени, сделанные не из снега партнером конкурса, магазином «Зоки»

За лучшую идею автор получит приз.

Ждём ваших предложений до пятницы, 10 февраля, до 16.00.