Внимание – розыгрыш от «Поляны любви»!
Чуть больше недели осталось до начала конкурса фигур «Поляна любви». Напомним, что мероприятие состоится 18 февраля, в 12.00, в городском парке им. Ю. А. Гагарина. В этом году мы предлагаем участникам подойти к конкурсу нестандартно и исполнить фигуры не только из снега, который не всегда способен передать всю красоту эмоций влюбленных. Мы с радостью полюбуемся на фигуры, созданные из картона, бумаги, дерева, ткани или даже металла…
Это могут быть плоские или слегка объемные (рельефные) фигуры, композиции из небольших деталей или даже арт-объекты, при создании которых можно использовать ЛЮБОЙ подручный материал, собирать фигуры предстоит на месте, на озере Верхнем. Все фигуры должны быть на тему любви.
А теперь РОЗЫГРЫШ!
Пока не настало время «Поляны любви» нам интересно – а что бы вы изобразили? Опишите фигуру, которая, по вашему мнению, будет достойна конкурса «Поляна любви». Главное условие: минимум снега - максимум фантазии. Посмотрите, как оригинально смотрятся снеговики и олени, сделанные не из снега партнером конкурса, магазином «Зоки»
За лучшую идею автор получит приз.
Ждём ваших предложений до пятницы, 10 февраля, до 16.00.
масса вариантов, куда красоту пристроить можно, от парка до баз отдыха...