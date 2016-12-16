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Конкурсы АСТВ
Голосуем за лучшие фото в "Ёлочном настроении"!

Голосуем за лучшие фото в "Ёлочном настроении"!

Завершился прием фотографий на участие в конкурсе «Ёлочное настроение» и началось голосование, которое продлится до 27 декабря

Не забудьте отдать свой голос за понравившиеся вам фотографии! Это важно для участников конкурса!

Один победитель, по традиции, определится именно по числу голосов. Еще двоих выберет партнер конкурса - студия праздничного декора «Воздушный мир». Призы от него получат все трое победителей.

Новогодние праздники в самом разгаре: детские утренники, подростковые дискотеки, корпоративы для взрослых. На всех этих мероприятиях вы будете неотразимы в костюмах, масках и париках от студии праздничного декора «Воздушный мир»! И не забудьте запастись хлопушками и петардами, ведь без этих атрибутов праздник – не праздник!!!

Внимание! 28 декабря будут подведены итоги фотоконкурса. Призы будут вручаться в студии праздничного декора «Воздушный мир» (ТК «Славянский», цокольный этаж). Поэтому если ваша фотография окажется в числе победителей, будьте готовы лично появиться на награждении. 

Проголосовать за фотографии можно прямо сейчас

21 декабря, в 09:25 +3
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Выиграй ски-пасс и множество других призов в совместной игре АСТВ.РУ и "Горного воздуха"
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Участвуйте в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!
Участвуйте в фотоконкурсе «Дива корпоратива»!
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