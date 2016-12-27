Фотоконкурс «Дива Корпоратива» продолжается!

«Русское радио-Сахалин» поздравляет вас с Новым годом и наступающим Рождеством! Поздравляет и интересуется: Вы еще не разместили на сайте свои фотографии, на которых вы нарядная, роскошная, умопомрачительная блистаете на новогоднем корпоративе? Скорей исправляйте положение! У вас осталось очень мало времени, чтобы принять участие в фотоконкурсе "Дива корпоратива". Спешите!

Три победительницы будут определены по итогам голосования пользователей сайта.

Приём фотографий до 8 января (включительно), голосование с 9 до 15 января. Подведение итогов и вручение призов - 16 января.

Победители получат сертификаты от магазина модной женской одежды:

1 место - сертификат на 5000 руб.

2 место - сертификат на 3000 руб.

3 место - сертификат на 1000 руб.

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Полные правила Конкурса можно скачать здесь