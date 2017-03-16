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Конкурсы АСТВ
Новый фотоконкурс «Мои любимые места»!

Новый фотоконкурс «Мои любимые места»!

У каждого есть свое особенное место, где ты чувствуешь себя, как дома или в гостях у хороших старых друзей.

Для кого-то такое место - это уютный уголок в собственной квартире или доме, на приусадебном участке. Для кого-то – городской сквер или парк. Это может быть любимая лавочка, беседка, мостик через ручей или здание с необычной архитектурой… Главное, что объединяет такие места - сюда хочется возвращаться вновь и вновь. 

Участвуйте в архитектурно-интерьерном конкурсе «Мои любимые места», который мы проводим совместно с группой компаний «Сектор».  Эта компания, за 25 лет успешной работы на сахалинском рынке, сумела зарекомендовать себя как надёжный партнер.  В ее ассортименте  металлопрокат, трубы, строительные материалы, а самым молодым направлением является художественная ковка.  Пятый год мастера компании изготавливают кованные изделия для оформления парковых зон, газонов и фасадов зданий, а также элементы для дома и офиса. Всё то, что делает окружающее пространство красивым, оригинальным и неповторимым.

Может быть крыльцо вашего дома, приусадебный участок, веранду, комнату или любимый уголок в городе/поселке украшают такие кованные изделия или какие либо еще оригинальные элементы  архитектуры и вы хотите поделиться этой красотой с другими? Размещайте на сайте фотографии, на которых изображены виды креативного интерьера жилья, либо виды необычных, интересных архитектурных решений: здания, мосты, фонтаны, памятники и т. д.

Один победитель определится по итогам голосования пользователей сайта АСТВ. Двоих выберут представители партнера фотоконкурса – группы компаний «Сектор».

Фотографии принимаются до 19 апреля включительно. Голосование с 20 по 25 апреля включительно. Подведение итогов -25 апреля.

Загрузить фото прямо сейчас

Полные правила Конкурса можно скачать здесь

сегодня, в 17:06 0
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Очередной розыгрыш билетов на шоу московского цирка!
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