Язык во рту ласкает. Обзор околосахалинского интернета

Баскетбольный (на самом деле финансовый, конечно) скандал в ПСК "Сахалин" выплеснулся за пределы острова. «У нас полное ощущение безнадёги». Что творится в БК «Сахалин»?

В материале есть комментарии всех сторон конфликта. Но на самом деле, видно, что все недоговаривают и яснее ситуация не становится.

– Начать хотелось бы не с октября, а гораздо раньше. Ведь в прошлом сезоне «Сахалин» по-настоящему прогремел. И я сейчас не только о баскетболе, другие команды ПСК тоже. Всё было организовано на высшем уровне, спортсменам только и оставалось, что заниматься своим делом, отсюда пришли и результаты.



После назначения Ана у нас было собрание. Директор уверял нас, что ничего не изменится, что будет как минимум так же, а то и лучше. В реальности всё оказалось не так.

Ссылки на сайтик http://ilovesakhalin.com/ мне раньше присылали, но вставлять их в обзор я не рискнула. Слишком уж специфичный язык у автора (авторов?). А материал "Бег с барьерами для инвалидов" это то, что другие СМИ давно должны были сделать. Я сама собиралась, но забыла.

Тут резкие выражения вполне уместны.

Для любознательных: закатить на крыльцо инвалидную коляску нельзя ввиду несоответствия размеров пандуса VS колея коляски. Но можно занести. Только не дальше коридора. Почему? Да, насрать, всем. Насрать снаружи, внутри и еще и сверху «призовая игра».

Путешественник с Сахалина просит кемеровчан показать город

Путешественник Игорь Щугрий, который едет с Сахалина в Севастополь, просит жителей областной столицы Кузбасса провести экскурсию по городу, рассказать о его достопримечательностях и просто составить хорошую компанию.

В ленте Фейсбука увидела мультфильм о российско-японских отношениях. Bakumatsu no spasibo. Перевод хороший.

Дайверы из Дайвинг-клуба засняли красивенький снегоход, стоящий на дне моря. И наложили на видео издевательскую песню.

И про песни. Качок в кабриолете поет про любовь к 65 региону. Про то, что

Язык во рту ласкает красная икра....

А это чудесная песенка. И пусть Сахалин там упоминается только раз, я все равно советую ее послушать. Как лекарство от пафоса предыдущей композиции)))