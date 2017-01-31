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Язык во рту ласкает. Обзор околосахалинского интернета

Язык во рту ласкает. Обзор околосахалинского интернета

Баскетбольный (на самом деле финансовый, конечно) скандал в ПСК "Сахалин" выплеснулся за пределы острова. «У нас полное ощущение безнадёги». Что творится в БК «Сахалин»?

В материале есть комментарии всех сторон конфликта. Но на самом деле, видно, что все недоговаривают и яснее ситуация не становится. 

– Начать хотелось бы не с октября, а гораздо раньше. Ведь в прошлом сезоне «Сахалин» по-настоящему прогремел. И я сейчас не только о баскетболе, другие команды ПСК тоже. Всё было организовано на высшем уровне, спортсменам только и оставалось, что заниматься своим делом, отсюда пришли и результаты.

После назначения Ана у нас было собрание. Директор уверял нас, что ничего не изменится, что будет как минимум так же, а то и лучше. В реальности всё оказалось не так.

Ссылки на сайтик http://ilovesakhalin.com/ мне раньше присылали, но вставлять их в обзор я не рискнула. Слишком уж специфичный язык у автора (авторов?).  А материал "Бег с барьерами для инвалидов" это то, что другие СМИ давно должны были сделать. Я сама собиралась, но забыла.

Тут резкие выражения вполне уместны. 

Для любознательных: закатить на крыльцо инвалидную коляску нельзя ввиду несоответствия размеров пандуса VS колея коляски. Но можно занести. Только не дальше коридора. Почему? Да, насрать, всем. Насрать снаружи, внутри и еще и сверху «призовая игра».

Путешественник с Сахалина просит кемеровчан показать город

Путешественник Игорь Щугрий, который едет с Сахалина в Севастополь, просит жителей областной столицы Кузбасса провести экскурсию по городу, рассказать о его достопримечательностях и просто составить хорошую компанию.

В ленте Фейсбука увидела мультфильм о российско-японских отношениях. Bakumatsu no spasibo. Перевод хороший. 

 

Дайверы из Дайвинг-клуба засняли красивенький снегоход, стоящий на дне моря. И наложили на видео издевательскую песню. 

И про песни.  Качок в кабриолете поет про любовь к 65 региону. Про то, что 

Язык во рту ласкает красная икра....

А это чудесная песенка. И пусть Сахалин там упоминается только раз, я все равно советую ее послушать. Как лекарство от пафоса предыдущей композиции)))  

 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 09:44 +12
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Комментарии
Valoptor
Написано сегодня, в 10:02
Ну раз пошла такая пьянка.
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+2
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 10:21 Отредактированно сегодня, в 10:22
Valoptor, а вот это хорошо. прям хорошо.
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0
Валентин
Написано сегодня, в 10:26
"Качок в кабриолете поет.."
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0
Online
Натали Дё Online
Написано сегодня, в 10:32
уж лучше бы было побольше пафоса и амбиций у всех исполнителей этих... люк да, помню нравилась эта песенка лет 10 назад)
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0
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 10:49
Приму участие в пьянке с Valoptor
Держите клип на песенку японско-айнской музыкальной группы
OKI DUB AINU BAND - SAKHALIN ROCK
Подпевайте! Поронайск - рок! Томари - рок!
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+1
Сергей Макаров
Написано сегодня, в 10:54
Ещё существует пост-рок группа в Швеции, которая носит название SAKHALIN.
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+1
Online
Анонимный Online
Написано сегодня, в 11:31
Про Сахалин (Регион 65) песня уже несколько лет как звучит. Услышал ее в тот же период, когда песня появилась про "Оха любимый город, Оху ли не любить"
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0
Online
Любовь Барабашова Online
Написано сегодня, в 11:33
Анонимный, это цикл песен. Вроде недавно вышла третья композиция.
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0
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Евреи во власти и могул. Обзор околосахалинского интернета
Евреи во власти и могул. Обзор околосахалинского интернета
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