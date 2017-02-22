Сахалинцы в Сирии и дневник матроса. Обзор околосахалинского интернета

Сахалинские школьники написали письма российским военным сражающимся в Сирии. Оказалось, там воюют и наши земляки.

Я сам родом из Сахалина, 23 февраля я получил письмо от ученика средней школы п. Огоньки Сахалинской области. Очень приятно получить весточку с родного региона. Это очень поднимает боевой дух и сопутствует выполнению тех задач, которые мы выполняем здесь, вдали от родной земли.



Год у нас выборный, но характерной депутатской активности что-то нет. Ни тебе обещаний дорог, ни тебе отважного выявления проблем. Затаились избранники, как мыши под веником. Оно и понятно.

Предвыборное безрыбье разбавляют разве что такие комментарии.

Пока сильных движений по предстоящим выборам незаметно, но всё-таки они имеются. Я бы сказал, что Сахалин находится в полусонном состоянии перед выборами. Активные движения начнутся во время праймериз “Единой России”. Среди политической элиты региона ходят разговоры о том, что новый губернатор намерен кардинально поменять состав облдумы, и предстоящие выборы помогут это сделать. Скорее всего, депутаты, работавшие при Хорошавине, в заксобрание не попадут. Я думаю, что региональная дума обновится на 90-95%.

Хороший текст. Дневник матроса Борисова История о том, как владивостокский журналист за три моря ходил



У острова мы дрейфовали двое суток. Здесь была просто невероятно хорошая для таких глухих мест мобильная связь. Возможно, это объясняется тем, что на Монероне, по слухам, расположена резиденция бывшего губернатора Сахалинской области Хорошавина, где он, говорят, даже проводил выездные совещания. На вторые сутки дрейфа, утром со стороны Сахалина (он был к востоку от нас, далеко за линией горизонта) я увидел изумительную картину восхода. Солнце, едва выйдя из-за горизонта, проткнуло своими мощными лучами густые тучи, ветер измельчил их в мелкие облака и вскоре небо совсем очистилось. В район промысла мы возвращались под ярким солнцем по неспокойной воде, на больших волнах, которые ещё не улеглись после шторма.

В Комсомолке материал о том, как корреспонденты хотели прикупить хорошавинских ценностей. И не смогли.

- Может, в Росимуществе знают тайну ценностей Хорошавина?

- В составе обращенного судом в доход государства - четыре квартиры, три автомобиля и шесть машино-мест в Москве, жилой дом и четыре земельных участка в Московской области, - пояснила «КП» представитель Росимущества России Арина Лазарева.

- Почему их нет среди лотов? Может, на них уже кто-то разъезжает?

- Передача кому-либо в пользование арестованного имущества запрещена. Автомобили подлежат санитарно-гигиенической, экологической, товароведческой экспертизе. Следом - рыночная оценка имущества...

- Как купить машину Хорошавина?

- Все его авто представительского класса, а для имущества свыше 100 тысяч рублей реализация проходит на аукционе в электронной форме.

В поронайской газете "Звезда" большой материал про то, как земли заповедника оказались в списке участков "дальневосточного гектара".

...Так как испрашиваемые вышеуказанные участки находятся в районе устьев рек, где нерестятся лососёвые породы рыб, а некоторые и пересекают их, то выделение этих участков под использование является не только нарушением заповедного режима, но и провоцирует нанесение значительного ущерба природным ресурсам заповедника».

Первый видеомост между Южной Кореей и Сахалином. Это наша, трагичная история. Это судьбы наших земляков.