ТиРекс во власти и новый миллиардер. Обзор околосахалинского интернета

Рекс Тиллерсон стал госсекретарем США. Бывший глава Эксон Мобил, который имеет прозвище Ти Рекс теперь будет определять внешнюю политику страны. Все застыли в ожидании - скажется ли это назначение на Сахалине.

В новостной ленте мы несколько месяцев назад рассказывали историю о том, как новорожденной девочке в городском роддоме Южно-Сахалинска сломали несколько ребер. Тогда минздрав начал проверку, но видимо ее результаты маму девочки не удовлетворили. Она разместила в сети петицию, чтобы акушерку и врача наказали по ч.2 ст 118УК РФ.

Обычно мы рассказываем о разных автостопщиках, которые путешествуют на Сахалин. А теперь наоборот. Фотограф Игорь Щугрий решил сделать свою поездку в Крым максимально экстремальной - выехал зимой, без денег, еды и палатки. Вот чтобы совсем. Ну и соответственно приключения:

Мужчина заранее узнал, что в областном центре Приамурья есть одна столовая с Wi-Fi, работающая даже ночью. Поэтому Игорь сразу же отправился туда. Сотрудники заведения бесплатно угостили заезжего гостя чаем. Как рассказал сахалинец, до Благовещенска его поездка обходилась без приключений. Однако в заведении нашего города двое парней попытались забрать себе его телефон под предлогом «просто позвонить».

- Сделать это ребятам не удалось. На их грубое требование ответил также неласково, на что они сразу же «свернули удочки» и ушли. Вот такой короткий разговор вышел, - с улыбкой сказал мужчина.

В Крыму его уже ждут.

Из космоса удалось снять Камчатку и Сахалин в формате Timelaps, то есть с эффектом замедленной съемки. Говорят, зрелище завораживающее. Ну, не знаю. По мне - не очень.

Очередные информационные битвы в среде сахалинских строительных СРО. Первоисточник информации, изложенной в статье "Вступление в «Сахалинстрой» может стоить лишних денег" - Moscow Post, а это известная помойка для слива компромата. Поэтому факты могут оказаться враньем, зато показателен накал подковерной борьбы.

Во-вторых, согласно данным мониторинга Национального объединения строителей от 20 января из 327 млн. рублей компенсационного фонда Ассоциации «Сахалинстрой» на специальные счета в уполномоченные банки переведено только 219 млн.

Информации по недостающим 108 млн руб. в данных мониторинга нет. Кроме того, издание указывает на отсутствие в реестре членов СРО данных еще о 16,8 млн руб взносов строителей в компенсационный фонд. Это очень приблизительная оценка недостачи в компфонде СРО Сахалинстрой.

На сайте Настоящая Долинская правда жалоба на качество воды. Ну и объяснение специальных служб.

В связи с понижением температуры, обусловленное сезонным характером, на участке недр «Найбинский» ежегодно в зимнее время (январь, февраль) происходит глубокое промерзание земельных масс и снижение водоносного горизонта. Наблюдается метаморфоз химического состава воды в зимний период. Данные изменения влияют на органолептические свойства воды, в том числе и на запах. Интенсивность запаха увеличивается с повышением температуры воды при ее нагреве.

Российские подлодки облюбовали Курилы - это пишет Утро.

Как заявил в интервью "Утру" член-корреспондент Академии военных наук Анатолий Цыганок, между двумя островами есть впадина, которая идеально подходит для дислокации атомных подводных лодок. При этом где конкретно находится место, столь удобное для субмарин, эксперт уточнять не стал.

.... на острове Матуа в центре Курильской гряды Россия намерена создать новую военно-морскую базу Тихоокеанского флота. Сейчас остров детально исследуют ученые и военные специалисты. Ведь в годы Второй мировой войны он был буквально напичкан японским оружием и техникой. Затем место самураев заняли советские пограничники, пока в 2001 г. базу не законсервировали.

В будущем на Матуа смогут заходить и подлодки Тихоокеанского флота. Например, "Владимир Мономах" проекта "Борей" с ракетами "Булава".

Ну и про миллиарды.

Bloomberg вычислил нового российского миллиардера. Среди всех прочих активов у него значится компания "Сахалин лизинг флот".