Фантастический Youtube и его обитатели
Вся жизнь перешла в сеть. Все что-то постят, лайкают, ретвитят, репостят, комментируют, заливают, смотрят и обсуждают. У всех появились свои любимые сайты, соцсети, группы, каналы и странички.
Хочется поговорить о качественном контенте в Youtube. За последнее время появилось столько шлака (или материал просто мне не по душе), что выбрать из него достаточно сложно. Я хочу вам рассказать о своем ТОП-5 Youtube каналов.
По правилам сайта, из-за большего количества мата, я не могу постить некоторые видео, но я обязательно оставлю на них ссылки.
5 место
Как бы это тавтологично не звучало, но на 5 месте у меня – DaiFiveTop. Видеоблогер Ли Кей (имени его я найти не смог) вместе со своими друзьями делает различные подборки и рейтинги. В группе в «ВКонтакте» они публикуют «голосовалки» на различные темы. К примеру «Ваш любимый фильм». Из результатов делают видеоролик. Всегда интересно и свежо.
4 место
Получасовое противостояние рэперов, которые в течение трех раундов стихами оскорбляют друг друга. Звучит как-то по-идиотски, но это стало суперпопулярным. В последнее время RAP индустрия в России выросла до нереальных высот. Еще 10 лет назад, если бы вам сказали, что в прайм-тайм на Первом канале покажут Басту или группу CENTR – вы бы засмеялись. Сейчас все стало иначе. Versusbattleru сыграл здесь не последнюю роль. Если за участниками стоит реальный конфликт, то такая дуэль становится еще интересней. Внимание! Здесь оооооочень много мата и отвратительных реприз.
3 место
После последнего чемпионата Европы, на страничке у своей коллеги я нашел получасовой ролик. Там парень 30 МИНУТ рассказывал, как плохо играет наша сборная. Никаких видео вставок с матча, инфографики или чего-либо подобного. Просто картавый мужик на фоне серой стены. Что тут может быть интересного? Но полчаса пролетели на одном дыхание. Бывший журналист ВГТРК Никита Ковальчук рассказывает о своем видение самой популярной игры, и делится свежими новостями. Харизма, ум, юмор делают каждый ролик сверхинтересным.
2 место
Это первый канал в Youtube, на который я подписался. Москвич Евгений Баженов делает обзоры на плохие фильмы. Чаще всего к нему попадают отечественные киноленты. Как многие считают, благодаря Бэду, Александр Невский (речь идет об актере, культуристе, режиссере и всех остальных регалиях, которые он сам себе придумал) стал популярен. То есть, конечно, его мало-мальски знали, но не многие. Много ярких образов, шуток и качественной критики. Всем советую
1 место
Мне кажется, с этим каналом я уже достал всю редакцию. Каждый день я подхожу к Любе Барабашовой с фразой «Ты посмотрела нового Дудя?». Также как и Никита Ковальчук, Юрий Дудь является бывшим журналистом ВГТРК и Матч ТВ. На своем канале он берет интервью у звезд в достаточно неформальной обстановке. Его «фишкой» является вопрос о зарплатах. Возможно он некорректный и неуместный, но смотреть это интересно.
Отдельно хочу порекомендовать канал Cut The Crap. Если вы любитель так называемых «пасхалок» в фильмах, фанатских теориях и детальных разборах – то вам сюда. Автор иногда проделывает просто колоссальную работу.
А что в Youtube смотрите вы?
Помимо вДудя и BadComedian'а подписан на массу интересных, но менее популярных каналов.
1. Считаю, что на русскоязычном Ютубе есть всего четыре автора, которые занимаются более-менее качественным юмором: BadComedian (есть в посте), Сергей Мезенцев со своим шоу "Сережа и микрофон" (https://www.youtube.com/user/sergeymeza), Алекс Гуфовский (https://www.youtube.com/user/AleXDarkstalker98), Гера Мартелл (https://www.youtube.com/user/Martelliada).
2. Дарья Штрошерер (https://www.youtube.com/channel/UCuRWxC9wQFbyy-Hat..). Читает лекции по мифологии, философии, занимается хэндмэйдом. Но это все пустое по сравнению с ее стримами. Она немного маргинал и социопат. В прошлом страдала булимией, а также делала непристойные фотографии, поэтому ее прямые трансляции (банальные вопросы и ответы) порой выходят из-под контроля - превращаются в травлю автора. Она истерит, теряет самоконтроль и закатывает долгие эмоциональные перформансы. Не знаю, подстроено это или нет (скорее всего она несчастный человек), но ее канал - клад для начинающего кинематографиста, который сможет снять на его основе скайп-триллер. Специфический контент.
...and Action! (https://www.youtube.com/channel/UCeZmbS6k-xrf8CjBZ..). Добрый и информативный канал о художественных механизмах в кино.
4. OneSideMedia (https://www.youtube.com/channel/UCqLk_g_we19-PeIjw..). Молодой парень снимает качественное любительское кино, а потом делится со зрителем фишками и уловками, которыми он пользовался при производстве.
5. Geek-TV (https://www.youtube.com/channel/UCoOLXuyAZa4G_GRWO..). Горячие обзоры и рецензии на всё: кино, сериалы, игры, гаджеты. Но лично я этот канал ценю за выходящее на нем шоу The Night Air (Ночной эфир). Коротенькие, но очень интересные видеоподкасты с научно-фантастической тематикой.
6. RADIO TAPOK (https://www.youtube.com/channel/UCYfYQ1lmPwPdxjBpW..) и SquidPhysics (https://www.youtube.com/user/SquidPhysics). Каналы с каверами. Первый на русском языке, второй - на английском.
Мне кажется главная фишка в его шоу- то что Дудь не боится задавать острые злободневные вопросы. К сожалению, в современной российской журналистике такое не часто встретишь.