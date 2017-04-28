Фантастический Youtube и его обитатели

Вся жизнь перешла в сеть. Все что-то постят, лайкают, ретвитят, репостят, комментируют, заливают, смотрят и обсуждают. У всех появились свои любимые сайты, соцсети, группы, каналы и странички.

Хочется поговорить о качественном контенте в Youtube. За последнее время появилось столько шлака (или материал просто мне не по душе), что выбрать из него достаточно сложно. Я хочу вам рассказать о своем ТОП-5 Youtube каналов.

По правилам сайта, из-за большего количества мата, я не могу постить некоторые видео, но я обязательно оставлю на них ссылки.

5 место DaiFiveTop

Как бы это тавтологично не звучало, но на 5 месте у меня – DaiFiveTop. Видеоблогер Ли Кей (имени его я найти не смог) вместе со своими друзьями делает различные подборки и рейтинги. В группе в «ВКонтакте» они публикуют «голосовалки» на различные темы. К примеру «Ваш любимый фильм». Из результатов делают видеоролик. Всегда интересно и свежо.

4 место Versusbattleru

Получасовое противостояние рэперов, которые в течение трех раундов стихами оскорбляют друг друга. Звучит как-то по-идиотски, но это стало суперпопулярным. В последнее время RAP индустрия в России выросла до нереальных высот. Еще 10 лет назад, если бы вам сказали, что в прайм-тайм на Первом канале покажут Басту или группу CENTR – вы бы засмеялись. Сейчас все стало иначе. Versusbattleru сыграл здесь не последнюю роль. Если за участниками стоит реальный конфликт, то такая дуэль становится еще интересней. Внимание! Здесь оооооочень много мата и отвратительных реприз.

3 место Картавый футбол

После последнего чемпионата Европы, на страничке у своей коллеги я нашел получасовой ролик. Там парень 30 МИНУТ рассказывал, как плохо играет наша сборная. Никаких видео вставок с матча, инфографики или чего-либо подобного. Просто картавый мужик на фоне серой стены. Что тут может быть интересного? Но полчаса пролетели на одном дыхание. Бывший журналист ВГТРК Никита Ковальчук рассказывает о своем видение самой популярной игры, и делится свежими новостями. Харизма, ум, юмор делают каждый ролик сверхинтересным.

2 место BadComedian

Это первый канал в Youtube, на который я подписался. Москвич Евгений Баженов делает обзоры на плохие фильмы. Чаще всего к нему попадают отечественные киноленты. Как многие считают, благодаря Бэду, Александр Невский (речь идет об актере, культуристе, режиссере и всех остальных регалиях, которые он сам себе придумал) стал популярен. То есть, конечно, его мало-мальски знали, но не многие. Много ярких образов, шуток и качественной критики. Всем советую

1 место вДудь

Мне кажется, с этим каналом я уже достал всю редакцию. Каждый день я подхожу к Любе Барабашовой с фразой «Ты посмотрела нового Дудя?». Также как и Никита Ковальчук, Юрий Дудь является бывшим журналистом ВГТРК и Матч ТВ. На своем канале он берет интервью у звезд в достаточно неформальной обстановке. Его «фишкой» является вопрос о зарплатах. Возможно он некорректный и неуместный, но смотреть это интересно.

Отдельно хочу порекомендовать канал Cut The Crap. Если вы любитель так называемых «пасхалок» в фильмах, фанатских теориях и детальных разборах – то вам сюда. Автор иногда проделывает просто колоссальную работу.

А что в Youtube смотрите вы?