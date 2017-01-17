Голодные пассажиры и военщина. Обзор околосахалинского интернета

Авиапассажиры, застрявшие в аэропорту Южно-Сахалинска 15 января, во время циклона сняли видео того, как они пытаются добиться выделения им питания. Правила авиаперевозок говорят, что авиакомпании обязаны кормить людей во время задержек рейсов. Но пассажиры, срываясь на грубости пытались добиться даже не горячих обедов, а хотя бы булочки детям.

Пресс-служба выпустила Комментарий пресс-центра АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» по сути основных вопросов пассажиров в период циклона, прошедшего с 14 по 16 января 2017 года в Сахалинской области

Правда по "сути основных вопросов" ничего нет. Пассажиры жаловались на то, что запертые в накопителе не могли покормить детей, а им в ответ:

Наше предприятие постоянно работает над повышением регулярности полетов в сложных метеоусловиях. Для этого в прошлом году закуплено 125 тонн жидкого и 80 тонн гранулированного реагента. При поддержке правительства Сахалинской области приобретена новая высокоэффективная техника для расчистки аэродрома от снега и внесения реагента. Благодаря этому 15 января в течение часа после вылета рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия» по маршруту «Южно?Сахалинск-Москва», была произведена очистка и обработка полосы новым методом, что позволило поднять коэффициент сцепления до уровня, позволяющего осуществлять воздушные перевозки при данном боковом ветре.

В Российской газете важный материал "Поймал и съел". В нем рассказывается о нововведениях в сфере рыболовства. Нужно прочитать.

Ждать ли нам изменений по любительскому рыболовству?

Илья Шестаков: В рамках поправок к закону о рыболовстве, которые приняли в июле, уже есть норма по любительской рыбалке. Предусмотрено ограничение суточной добычи на человека. Сейчас мы обсуждаем ее реализацию, к этому вопросу подходим очень серьезно и тщательно, поскольку понимаем социальную ответственность. Проводим встречи с рыбаками-любителями во всех регионах, привлекаем Общероссийский народный фронт, работаем очень широко с тем, чтобы нигде не пропустить чье-либо мнение.

Для чего вы это делаете?

Илья Шестаков: Основная задача, конечно же, контролировать не рыбака-любителя. Цель ликвидировать тех, кто под видом рыбаков-любителей занимается фактически промышленным рыболовством, уничтожая запасы водоемов, особенно пресноводных. Рассчитываем, что в 2017 году закон о любительском рыболовстве все же будет принят. Он однозначно и четко пропишет, что любительская рыбалка будет осуществляться бесплатно и без рыбопромысловых участков.

Некому финансировать российский нефтегаз - это пишет Форбс и Сахалин новость касается непосредственно.

После 2020 года добыча российской нефти может начать снижаться быстрыми темпами – до 10%. Освоение углеводородных ресурсов на российском шельфе в конце 2014 года практически остановилось. Компании в России стали сокращать инвестиции в разведку новых запасов и усиленно эксплуатируют лишь действующие промыслы, интенсифицируя добычу на них, истощая запасы с низкой себестоимостью и приближая конец старых проектов

В Углегорском районе прошли заезды на льду. Действо было зрелищным и экстремальным. По этому поводу в сети появилось много материалов. Одни хорошие, как этот.

А другие, как это видео, где из 4 минут только на двух что-то происходит. Понятно, что на ютубе полно всякого дерьма, но зачем же добавлять?

Сахалинцы учатся у Благовещенска украшать город

Представители Сахалинской области перенимали опыт украшения и декоративного освещения города зимой, оформления скверов и парков, а также обсудили с амурчанами вопросы сотрудничества. Главной темой встречи руководителей двух регионов в амурском правительстве стало взаимодействия в различных областях экономики.

Расписание служб всех сахалинских православных храмов на Крещение. Вдруг кому-то надо.

Ну и немного военщины. Минобороны России развернёт в районе Владивостока полк истребителей МиГ-31, который прикроет Приморье, район Хабаровска и Сахалин от авиации, беспилотников и крылатых ракет противника.