Все бы вам ныть, пожили бы в Мозамбике. Обзор околосахалинского интернета

После визита Путина заголовки в новостях, где упоминается Сахалин, куда менее интересны, чем до. В том смысле, что заголовки тухлые. Сами смотрите "Экс-губернатор Сахалина не видит ничего плохого в совместном использовании Курил Россией и Японией"

Не видит он. Надо же, как интересно...

А вот это могу порекомендовать - «Никто из Японии на Курилы не поедет». Интервью Фонтанки с жителем Японии Иситару Сатоси ( в миру Александром Судакевичем) который уже 25 лет живет в Японии.

- как в Японии восприняли результаты переговоров между президентом Путиным и премьер-министром Абэ?

– С разочарованием. Я не знаю, откуда появилась у людей такая уверенность, но почему-то многие считали, что после визита Путина Россия отдаст Японии четыре острова. Здесь их называют «северными территориями». На днях был опрос жителей: 55 процентов не думают, что совместное освоение островов приведет к их возврату в ближайшем будущем. В то же время 44 процента всё-таки надеются, что этот вопрос как-то решится в японскую пользу. Поддержка Абэ просела на 6 пунктов, сейчас она составляет 49 процентов.

- Откуда взялось у японцев убеждение, что Путин «привезёт» им острова? Разве он это когда-то обещал?

– Примерно 10 лет назад вообще бытовало мнение, что ещё чуть-чуть – и острова удалось бы отжать. Но теперь, мне кажется, это ошибка, которая возникла из-за неправильного перевода слов Путина.

- Вы имеете в виду фразу, в которой он употребил термин «ничья» из дзюдо?

– Да-да. Это было какое-то время назад, и это могли неправильно понять.

- Тогда как истолковывают в Японии визит Путина? Зачем он приезжал?

– Я читал такую аналитику: это как будто бы новый блок с Россией против Китая. Такой хитрый ход.

- Ага, Россия, оказывается, против Китая собралась с Японией дружить?

– Да-да.

- В каком тоне общались Путин и Абэ?

– В очень дружеском. Я знаю, что переводчики из МИДа получили указания переводить все обращения как «ты». Это в Японии большая редкость. Есть несколько оттенков обращения, и так, как переводили на этих переговорах, не говорят даже с коллегами на работе. Только с очень близкими друзьями.

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Каково быть единственным стартапом на Сахалине: рассказ основателей «РокетГо» о ведении бизнеса в регионе

На Сахалин приезжало и мечтало приехать много разных чудаковатых путешественников. Собственно, а кому еще придет в голову путешествовать на Сахалин? Но такого еще не было. Серега Питерский с прибабахом такой степени, которая 150 лет назад считалась бы заявкой на объявление святости. Как он выживает в ходе своих скитаний, совершенно не понятно. Это чудо.

«Серёга выживает вопреки здравому смыслу. В этом, собственно, и есть то, что заставляет им восхищаться, удивляться и даже уважать его. Не понимаю тех, кто от души желает путешественнику зла! Да, с ним не всё в порядке в плане психики, но это не повод желать ему смерти. Человеку помощь нужна, хотя бы выраженная в добрых словах и хорошем (пусть даже нейтральном) отношении»

Аквакультурой на Дальнем Востоке займутся московские метростроители.

Сахалина в материале нет, но эта тема для нашего региона очень актуальна. Стоит посмотреть, какие силы приходят в отрасль и какая между ними конкуренция.

По оценке экспертов, впечатляет не только вырученная по итогам торгов сумма порядка 67 млн рублей при начальной 372 489 рублей, но и многочисленные заявки (по каждому лоту от 9 до 13 участников)

Хороший подарок на Новый год людям категории "унегоитаквсеесть". Такого, точно нет и как напоминание. Судя по тому, что в продаже календарей уже нет (при цене в 1500 рублей), не только я считают, что подарок дельный.

Там и Хорошавин есть. Такой милый.

Очередной рейтинг мэров. Не знаю, зачем они нужны, но наверное нужны, раз какой-то Давыдов этим заморачивается. Я бы его (и рейтинг и Давыдова) в расчет не принимала, но вдруг кому интересно - Надсадин там на 56 месте из 88. А тут больше аргументов по поводу рейтинга.

И чтобы мэрами не заканчивать, вот вам чудесное. Песенка "Сахалинская девчонка". Все прекрасно - и текст и вокал и видеоряд.