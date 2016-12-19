Все бы вам ныть, пожили бы в Мозамбике. Обзор околосахалинского интернета
После визита Путина заголовки в новостях, где упоминается Сахалин, куда менее интересны, чем до. В том смысле, что заголовки тухлые. Сами смотрите "Экс-губернатор Сахалина не видит ничего плохого в совместном использовании Курил Россией и Японией"
Не видит он. Надо же, как интересно...
А вот это могу порекомендовать - «Никто из Японии на Курилы не поедет». Интервью Фонтанки с жителем Японии Иситару Сатоси ( в миру Александром Судакевичем) который уже 25 лет живет в Японии.
- как в Японии восприняли результаты переговоров между президентом Путиным и премьер-министром Абэ?
– С разочарованием. Я не знаю, откуда появилась у людей такая уверенность, но почему-то многие считали, что после визита Путина Россия отдаст Японии четыре острова. Здесь их называют «северными территориями». На днях был опрос жителей: 55 процентов не думают, что совместное освоение островов приведет к их возврату в ближайшем будущем. В то же время 44 процента всё-таки надеются, что этот вопрос как-то решится в японскую пользу. Поддержка Абэ просела на 6 пунктов, сейчас она составляет 49 процентов.
- Откуда взялось у японцев убеждение, что Путин «привезёт» им острова? Разве он это когда-то обещал?
– Примерно 10 лет назад вообще бытовало мнение, что ещё чуть-чуть – и острова удалось бы отжать. Но теперь, мне кажется, это ошибка, которая возникла из-за неправильного перевода слов Путина.
- Вы имеете в виду фразу, в которой он употребил термин «ничья» из дзюдо?
– Да-да. Это было какое-то время назад, и это могли неправильно понять.
- Тогда как истолковывают в Японии визит Путина? Зачем он приезжал?
– Я читал такую аналитику: это как будто бы новый блок с Россией против Китая. Такой хитрый ход.
- Ага, Россия, оказывается, против Китая собралась с Японией дружить?
– Да-да.
- В каком тоне общались Путин и Абэ?
– В очень дружеском. Я знаю, что переводчики из МИДа получили указания переводить все обращения как «ты». Это в Японии большая редкость. Есть несколько оттенков обращения, и так, как переводили на этих переговорах, не говорят даже с коллегами на работе. Только с очень близкими друзьями.
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Каково быть единственным стартапом на Сахалине: рассказ основателей «РокетГо» о ведении бизнеса в регионе
На Сахалин приезжало и мечтало приехать много разных чудаковатых путешественников. Собственно, а кому еще придет в голову путешествовать на Сахалин? Но такого еще не было. Серега Питерский с прибабахом такой степени, которая 150 лет назад считалась бы заявкой на объявление святости. Как он выживает в ходе своих скитаний, совершенно не понятно. Это чудо.
«Серёга выживает вопреки здравому смыслу. В этом, собственно, и есть то, что заставляет им восхищаться, удивляться и даже уважать его. Не понимаю тех, кто от души желает путешественнику зла! Да, с ним не всё в порядке в плане психики, но это не повод желать ему смерти. Человеку помощь нужна, хотя бы выраженная в добрых словах и хорошем (пусть даже нейтральном) отношении»
Аквакультурой на Дальнем Востоке займутся московские метростроители.
Сахалина в материале нет, но эта тема для нашего региона очень актуальна. Стоит посмотреть, какие силы приходят в отрасль и какая между ними конкуренция.
По оценке экспертов, впечатляет не только вырученная по итогам торгов сумма порядка 67 млн рублей при начальной 372 489 рублей, но и многочисленные заявки (по каждому лоту от 9 до 13 участников)
Хороший подарок на Новый год людям категории "унегоитаквсеесть". Такого, точно нет и как напоминание. Судя по тому, что в продаже календарей уже нет (при цене в 1500 рублей), не только я считают, что подарок дельный.
Там и Хорошавин есть. Такой милый.
Очередной рейтинг мэров. Не знаю, зачем они нужны, но наверное нужны, раз какой-то Давыдов этим заморачивается. Я бы его (и рейтинг и Давыдова) в расчет не принимала, но вдруг кому интересно - Надсадин там на 56 месте из 88. А тут больше аргументов по поводу рейтинга.
И чтобы мэрами не заканчивать, вот вам чудесное. Песенка "Сахалинская девчонка". Все прекрасно - и текст и вокал и видеоряд.
"В мае, на встрече с президентом России в Сочи, премьер Абэ объявил о «новом мышлении», предложив экономическую программу из восьми пунктов.
Результаты декабрьского саммита можно подытожить следующим образом. Во-первых, было решено осуществлять совместную экономическую деятельность в особых правовых рамках. Бывшие японские жители островов и предприниматели смогут посещать их без виз.
Во-вторых, экономический комитет каждой страны будет оценивать имплементацию программы из восьми пунктов. Программа экономического сотрудничества на 270 млрд долларов была подписана и, скорее всего, будет сопровождаться мощными инвестициями. В-третьих, формат переговоров «два плюс два», выбранный по вопросам безопасности, продолжится и по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая ситуацию на Корейском полуострове и отношения между Китаем и США.
Начало Совместной экономической деятельности – это де-факто вид решения по принципу кондоминиума на спорных островах. Иными словами – это начало нового совместного вида управления на спорных территориях, что воплощено в «Новом подходе». Это путь к завершению договора о мире через взаимное доверие."
Совместная экономическая деятельность сама по себе не нововведение. Она была согласована в Московской декларации 1998 года, во время встречи премьер-министра Кэйдзо Обути с Борисом Ельциным. Однако две стороны не смогли договориться по вопросам юрисдикции и суверенитета. Но тогда лидеры не обладали достаточной волей для последовательного воплощения решений в жизнь.
Во время ноябрьской встречи двух лидеров в Лиме президент Путин признал, что у проекта совместной экономической деятельности может быть несколько моделей, хотя Россия предпочитает вариант с российской юрисдикцией.
В истории уже были прецеденты – такие, как норвежский Шпицберген (Свальбард), где русские и норвежцы сосуществовали в рамках международного законодательства. Приобретённый опыт позволил им легко провести демаркацию государственной границы в 2010 году."
Японцы знают больше чем росиянам рассказывают ?
Почему наше правительство молчит о выводе островов из под российской юрисдикции ?
"Откроют доступ в закрытые районы" это как ?
Нынче на Курилах закрыты только территории воинских подразделений.