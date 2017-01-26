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Евреи во власти и могул. Обзор околосахалинского интернета

Евреи во власти и могул. Обзор околосахалинского интернета

Про арест по статье экстремизм знаменитого в прошлом сахалинского политика Виталия Гулия, написали все центральные СМИ. Но что именно экстремистского нашли в его книге "Подножие российского Олимпа...", не сообщалось. В списке материалов признанных экстремистскими книги нет. 

И вот появляются разные версии. 

Накануне адвокат Гулия Дагир Хасавов заявил, что именно по заявлению Клинцевича против его подзащитного было заведено дело об экстремизме. Адвокат рассказал, что следствие видит признаки экстремизма в одной из глав книги «Подножие российского Олимпа…», названной «Евреи во власти».

Шок и ужас в детском саду "Ромашка" - одно из главных событий околосахалинского интернета последних дней. Видео с собрания, судя по тому, что ссылку на него мне сбросили четыре человека, посмотрели уже все. Но если вы еще нет, смотрите. 

С точки зрения антропологии примечательное зрелище. 

Большое интервью Олега Кожемяко изданию Русский век. Интервью плохое, вопросы неинтересные. Но раз было, ставлю в обзор. 

Активизировалось (или выплыло из небытия) издание "Аргументы недели". Раньше оно специализировалось на политических сливах, а сегодня сплошь положительные материалы. Красную книгу очистили от залетных птиц. 

Второе издание тома «Животные» Красной книги Сахалинской области включает в себя более 150 видов представителей островной фауны. По сравнению с первым изданием их количество увеличилось, однако есть и животные, которые по тем или иным причинам исключены из сборника. Например, так называемые залетные птицы, случайно оказавшиеся на острове: желтоклювая и рыжая цапли, стерх, дальневосточный аист и еще десять видов пернатых. Также в новом издании нет завезенных на Сахалин несвойственных для данной территории животных – медновского песца и японского колонка.

Или вот интервью с помощником прокурора области Тамарой Журавской. Тамару все журналисты знаю, а многие (например, мы) любят. Она занимается в прокуратуре связами со СМИ. 

Урок "опасного журналиста" - это о Власе Дорошевиче. Никто, даже Чехов, не оставил о Сахалине таких литературных работ. Очень советую прочесть и эту статью, и статьи самого Дорошевича. 

Новости про могул. Может вы про него и не слышали раньше, а он есть. 

 на ГЛК "Горный воздух" в Южно-Сахалинске впервые построена трасса могула, на которой наши спортсмены будут готовиться к этапу Кубка мира в Корее.

Очередной непонятно для чего составленный рейтинг. На сей раз выясняется степень доступности высшего образования в регионах. Сахалин и по обеспеченности местами в вузах и по качеству образования на последних местах. 

Автор: Любовь Барабашова, сегодня, в 11:57 +9
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Комментарии
Дядя_Федор
Написано сегодня, в 12:11
Каждый садик это адище в отношениях между родителями, воспитателями, заведущей и т.п. А по сути, в детском садике должны помогать родителям воспитывать детей. Как пересекаются скандалы, интриги, расследования и процесс воспитания ребенка.....я не понимаю.
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+6
Online
KsuKsu Online
Написано сегодня, в 12:56
Дядя_Федор, детский Адик
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+7
Online
znakhar Online
Написано сегодня, в 15:56
KsuKsu, КСЮХА
ТЫ ЛУЧШАЯ
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+1
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 17:46
Дядя_Федор, детский сад не занимается воспитанием. Основная задача это присмотр за детьми. Воспитанием должны заниматься родители и не перекладывать свои обязанности на других
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0
Online
Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 12:32
интересный подход: редко встречающиеся "залетные" пернатые, скрывающиеся на территории островов, Красной книгой области не защищены?
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+4
Яков Максимов
Написано сегодня, в 13:13
Тамара Валерьевна классная, да
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+2
Любовь Барабашова
Написано сегодня, в 14:37
Яков Максимов, Она это прочла, ей приятно)))
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+4
Яков Максимов
Написано сегодня, в 14:38
Любовь Барабашова, ага, я знаю, 20 минут назад общались
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+3
lvista
Написано сегодня, в 14:00
80 мин??
. Времени столько нет. Кто смотрел? Если тезисно, к чему пришли?
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+4
Online
Ярославчик Online
Написано сегодня, в 18:25
lvista, Мне было интересно и я посмотрел. Родители хотят вернуть заведующую, и хотят, чтобы Ксения Семенова перевела свою дочку в другой сад. Также она грозит обратится в суд, чтобы отстоять свои права и честь. Короче все родители против неё.
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0
Abbatissa
Написано сегодня, в 15:11
Такое фото неприятное. Неужели, ничего, более эстетичного не нашли?
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+1
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Добрый человек Online
Написано сегодня, в 15:46
а чего в носу?..а чего не в другом месте?...
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+2
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:23
Принцип заполнения Красной книги для меня всегда был не понятен.Ещё 20 лет назад я спорил с С.Н. Сафроновым (царство небесное)заполнившим рыбную часть КК. Я понимаю, что всё политизировано, но, как-то не в интересах жителей области. Появились персоны и организации, которые с воинствующим видом наседают на северян "убивающих" калугу и тайменя (даже не сахалинского).А ведь их меньше не стало. (до Невельска спускается калуга). Рыбаков да...меньше (естественный случай обезлюдения провинции). Ещё пару десятков лет назад можно было съездить в "Амурвод" и выписать квоты на "КК" калугу....Как быть аборигенам?
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:28
Другой случай, олени... В число краснокнижных животных включен и северный олень. Правда, только те особи, которые входят в восточную группировку центрального Сахалина – Поронайский, Смирныховский, Тымовский районы и южная часть Ногликского. Однако добывать оленя запрещено на всей территории области. http://argumenti.ru/science/n572/520524
Ведь госзаказник на западном побережье...А беспокоит "восточная группировка"? Так это одно стадо. Совхоз "Оленевод"(запад) и его отделение "Вал" (восток) пути миграции этого стада не меняли столетие...
Невооруженным взглядом видно, что тема вертится около проектов шельфовых (коррупционная составляющая?)
А на западе тишь и блажь...Десятками бьют оленей заезжие на буранах с Амура...НИ ОДНОГО РЕЗОНАНСНОГО ДЕЛА.
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:29
Для справки:
Колхоз "Вал" стал одним из крупнейших оленеводческих хозяйств на Северном Сахалине. В 1938 г. обобществленное стадо составляло 1187 голов, в личном пользовании – 283. Через год стадо насчитывало 1336 голов, в личном пользовании – 313 ездовых. Еще через 10 лет, в 1949 г. поголовье выросло до 4694. За 15 лет мелкотабунное оленеводство уйльта переросло в крупнотабунное. Колхоз сдавал мясо-оленину государству и занимался транспортными перевозками. В послевоенное время оленеводство стало ведущей отраслью. Публикации отечественных авторов содержат материал о количественных показателях работы оленеводческих колхозов, о новом быте и традициях (Таксами, 1967).
А потом пошли победы Сахморнефтегаза....
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VULKAN Online
Написано сегодня, в 17:52
Дааа... Переночевал в садике, а статью продолжают мусолить 264 УК (14.01 сек)....
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0
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Григорий Смекалов Online
Написано сегодня, в 17:58
Ещё о КК...Вспомнили лебедя-кликуна. Кто-нибудь скажет СКОЛЬКО их должно быть без вреда для окружающей среды? У нас на севере острова их тысячи. Я наблюдаю несколько лет. Не охочусь уже лет 15 , только фотоохота. Мои репортажи по лебедям многие видели. Но это не потому, что они в КК, а потому что отдельные слабые попадают в беду...
А , в принципе, птица очень своеобразная. В больших стаях ...беда.
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Ярославчик Online
Написано сегодня, в 18:27
Прочитал интервью губернатора, ничего нового он не сказал. Про садик- сыр-бор.
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ТиРекс во власти и новый миллиардер. Обзор околосахалинского интернета
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