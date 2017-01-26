Евреи во власти и могул. Обзор околосахалинского интернета

Про арест по статье экстремизм знаменитого в прошлом сахалинского политика Виталия Гулия, написали все центральные СМИ. Но что именно экстремистского нашли в его книге "Подножие российского Олимпа...", не сообщалось. В списке материалов признанных экстремистскими книги нет.

И вот появляются разные версии.

Накануне адвокат Гулия Дагир Хасавов заявил, что именно по заявлению Клинцевича против его подзащитного было заведено дело об экстремизме. Адвокат рассказал, что следствие видит признаки экстремизма в одной из глав книги «Подножие российского Олимпа…», названной «Евреи во власти».

Шок и ужас в детском саду "Ромашка" - одно из главных событий околосахалинского интернета последних дней. Видео с собрания, судя по тому, что ссылку на него мне сбросили четыре человека, посмотрели уже все. Но если вы еще нет, смотрите.

С точки зрения антропологии примечательное зрелище.

Большое интервью Олега Кожемяко изданию Русский век. Интервью плохое, вопросы неинтересные. Но раз было, ставлю в обзор.

Активизировалось (или выплыло из небытия) издание "Аргументы недели". Раньше оно специализировалось на политических сливах, а сегодня сплошь положительные материалы. Красную книгу очистили от залетных птиц.

Второе издание тома «Животные» Красной книги Сахалинской области включает в себя более 150 видов представителей островной фауны. По сравнению с первым изданием их количество увеличилось, однако есть и животные, которые по тем или иным причинам исключены из сборника. Например, так называемые залетные птицы, случайно оказавшиеся на острове: желтоклювая и рыжая цапли, стерх, дальневосточный аист и еще десять видов пернатых. Также в новом издании нет завезенных на Сахалин несвойственных для данной территории животных – медновского песца и японского колонка.



Или вот интервью с помощником прокурора области Тамарой Журавской. Тамару все журналисты знаю, а многие (например, мы) любят. Она занимается в прокуратуре связами со СМИ.

Урок "опасного журналиста" - это о Власе Дорошевиче. Никто, даже Чехов, не оставил о Сахалине таких литературных работ. Очень советую прочесть и эту статью, и статьи самого Дорошевича.

Новости про могул. Может вы про него и не слышали раньше, а он есть.

на ГЛК "Горный воздух" в Южно-Сахалинске впервые построена трасса могула, на которой наши спортсмены будут готовиться к этапу Кубка мира в Корее.

Очередной непонятно для чего составленный рейтинг. На сей раз выясняется степень доступности высшего образования в регионах. Сахалин и по обеспеченности местами в вузах и по качеству образования на последних местах.