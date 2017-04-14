Виновата безнаказанность?
Я фигею! Вот честно, я фигею!!! Ну, как можно быть такими беспросветными эгоистами?! Почему вы решили, что этот мир только ваш и вы вольны делать всё так, как вам угодно?!
Здравствуйте!
Снова я и снова с "супер-пупер" водителями, которые паркуются "по велению своего сердца" или чего-то там ещё, одного им известного.
Рубрика "Инвалидики":
Какие дети?! Какие газоны?! О чём вы?!
Про тротуары и пешеходные переходы вообще молчу.
А ещё хорошо вот так раскорячиться, что не пройти и не проехать!
Что это, наглость второе счастье или абсолютный пофигизм?!
Люди! Люююдиииии! Давайте уважать друг друга!!!
Бесит!
Больше видео и фото можно найти здесь.
Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.
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