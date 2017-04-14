Виновата безнаказанность?

Я фигею! Вот честно, я фигею!!! Ну, как можно быть такими беспросветными эгоистами?! Почему вы решили, что этот мир только ваш и вы вольны делать всё так, как вам угодно?!

Здравствуйте!

Снова я и снова с "супер-пупер" водителями, которые паркуются "по велению своего сердца" или чего-то там ещё, одного им известного.

Рубрика "Инвалидики":

Какие дети?! Какие газоны?! О чём вы?!

Про тротуары и пешеходные переходы вообще молчу.

А ещё хорошо вот так раскорячиться, что не пройти и не проехать!

Что это, наглость второе счастье или абсолютный пофигизм?!

Люди! Люююдиииии! Давайте уважать друг друга!!!

Бесит!

Будьте внимательны на дорогах!