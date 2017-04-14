блоги
блоги
Регистрация
Ездим правильно!
Виновата безнаказанность?

Виновата безнаказанность?

Я фигею! Вот честно, я фигею!!! Ну, как можно быть такими беспросветными эгоистами?! Почему вы решили, что этот мир только ваш и вы вольны делать всё так, как вам угодно?!

Здравствуйте!

Снова я и снова с "супер-пупер" водителями, которые паркуются "по велению своего сердца" или чего-то там ещё, одного им известного.

Рубрика "Инвалидики": 

Какие дети?! Какие газоны?! О чём вы?!

Про тротуары и пешеходные переходы вообще молчу.

А ещё хорошо вот так раскорячиться, что не пройти и не проехать!

Что это, наглость второе счастье или абсолютный пофигизм?! 

Люди! Люююдиииии! Давайте уважать друг друга!!!

Бесит!

Будьте внимательны на дорогах!
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Пока!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 16:37 +7
Еще в этом блоге
Нарушение за нарушением
Я паркуюсь, как хочу или мне на всех пофиг
Парковка, паркоооовочка...
И снова здравствуйте
Комментарии
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 16:58
Да уж... с такими горе-парковщиками во дворах скоро ни одного газона не останется!!! На хрена нам трава - весной грязь, летом пыль, зато "унитазы" прям под окном стоят
Ответить
+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 17:00
НКолчина, Красивые и такие любимые "унитазы"!
Ответить
+3
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 17:45
Видимо жильцам во дворах нужно начинать трясти управляющие компании, чтобы везде ставили железные заборы.
Ответить
+2
V.K.
Написано сегодня, в 17:59
Сергей Маслаков, Я из паллет сделал. Пока держутся.
Ответить
+2
Ри Валерия
Написано сегодня, в 19:25
Сергей Маслаков, думаешь, что поможет? Снесут, сломают, уберут!
Ответить
+1
Сергей Маслаков
Написано сегодня, в 19:32
Ри Валерия, мои сосди уж точно могут такое организовать.
Ответить
+1
ZLOI275
Написано сегодня, в 18:29
Да есть экземпляры....... Но вот про дворы. Заметил интересную тенденцию. ?Ура наш двор ремонтируют ? НО странное дело после ремонта. На проездах где раньше спокойно разъезжались две машины ,проезжает только одна!!!!!! Ранее где машины парковались елочкой до 5-6 теперь если по правилам вдоль и только 3 . Вот народ и начинает грубить нарушать и не уважать. Так что стоит на эти проблемы посмотреть и с другой стороны......
Ответить
+2
lvista
Написано сегодня, в 19:44
Некоторые моменты просто убивают... наглости нет предела. Но слово инвалидики...прямо глаза резануло...
Ответить
+1
Ри Валерия
Написано сегодня, в 20:40
lvista, а как еще? Есть инвалиды, очень уважаю их за стойкость и тягу к жизни, а здесь...
Ответить
+1
Уважаемый гость, чтобы оставлять комментарии пожалуйста зарегистрируйтесь или войдите
На главную
Нарушение за нарушением
Нарушение за нарушением
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Радио онлайн
Канал Youtube

MySlo

info@astv.ru

18+

Отдел новостей: (4242) 49-15-34, 49-15-95
Отдел рекламы: (4242) 49-16-31
e-mail: sale-tm7@astv.ru
Тех.отдел: (4242) 49-15-32
e-mail: contact@astv.ru