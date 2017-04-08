Нарушение за нарушением!

Здравствуйте!

Пятница, делюсь с вами отличившимися водителями, которые думают только о себе.

Эту парочку видео я назвала "Нарушение и наказание".

Валерия, доброе утро! - пишет мне пользователь сайта. У меня есть пара видео для вашего еженедельного блога. Дата съемки 11 апреля 217, 18-46 вечера. Мост через реку Сусуя на ул. Сахалинской.

Ну, и, соответственно, наказание за нарушение.

Прошу прощение за маты, но не смог сдержаться от такой наглости, пишет нам автор данного видео. ЖД переезд по дороге на аэропорт в Хомутово. Дата и время на регистраторе верны.

Не переживайте, на ваши эмоции я наложила приятную музыку).

Начинаю подозревать, что у крыльца магазина чем-то намазано специально для водятлов - сообщает автор фото.

Срочно проверьте чем =)

Делика синяя М.13НА (первую цифру не видно, т.к. номер повернут вниз к земле и заляпан грязью)... Практически каждый день перекрывает пешеходный переход (спуск) на ул. Пограничной возле дома № 58, около магазина Татьяна. Это еще впереди него очередной олень не встал. Вот как донести до таких людей, что они не одни?! - так прокомментировал фото автор.

Считаю, что только хороший "удар" по карману донесёт до таких водителей о их неправоте.

Я паркуюсь, как хочу и где хочу - этим всё сказано.

Блин! Ну, что за наглость-то?!

Вот так ставят машины в Дальнем.

Дорогие мои, я очень благодарна вам за ваше неравнодушие и за то, что вы присылаете нам нарушителей. Но!!! Я вас очень прошу не присылать мне видео с авариями. Одно и тоже видео с аварией на Бубль Гуме автор прислал более десяти раз. Поберегите пожалуйста мои нервы и время!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!