Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...

И снова здравствуйте!

Давно мы с вами не встречались в этом блоге. Думаете, нарушителей стало меньше? Нет, просто вы стали менее активными.

Не стесняйтесь и не бойтесь, присылайте нарушителей ПДД нам.

Начнём-с!

Примечание автора: Владельца внедорожника не волнует, что люди ходят по скользкой дороге. Главное, чтобы внедорожнику было комфортно. Номер авто-нарушителя: К482УУ

Сегодня в нашем дворе появилось вот такое чудо! - так прокомментировал фото автор. Номер авто-нарушителя: К247ТС

Описание автора: Вот таким образом владелец дорогой иномарки решил проблему с парковкой своего автомобиля. Невзирая на проходящих по тротуару людей и ответственность за нарушение части 3 статьи 12.19 КоАП он просто припарковал свой кроссовер на тротуаре прямо перед входом в магазин. Куда же смотрят сотрудники ГИБДД? Видимо просто не хотели связываться с владельцем автомобиля, дабы избежать неприятностей. Вот так и живем товарищи.... Номер авто-нарушителя: М111ОЕ

Я вообще поражаюсь от тех, кто паркует своё авто на детских площадках.

Описание автора: Вот так паркуется молодая мать. Задним ходом заехала на детскую площадку, аргументируя, что зимой так можно. В это время во дворе было достаточно парковочных мест. Замечу, что в это время в машине был маленький ребенок, который тоже гуляет на этой площадке. Номер авто: М505УЕ

Этот водитель вообще с завидной регулярность паркуется именно на детской площадке, у меня уже целая папка его фото. Номер авто: К274КА

Так же удобней, зачем заморачиваться?! Номера авто-нарушителей: М892КТ, М523ЕУ

А это дуб или сосна! Номер авто-нарушителя: К300КЕ

Фото старое, но факты на лицо. Правильно, а мамочка с детками по дороге идёт. Номер авто-нарушителя: К053ХУ

Стоим под знаком "Остановка и стоянка запрещены". Номер авто я, к сожалению, не разглядела.

На сегодня всё!

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Больше видео и фото можно найти здесь

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

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