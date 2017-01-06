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Ездим правильно!
Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...

Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...

И снова здравствуйте!

Давно мы с вами не встречались в этом блоге. Думаете, нарушителей стало меньше? Нет, просто вы стали менее активными.

Не стесняйтесь и не бойтесь, присылайте нарушителей ПДД нам.

Начнём-с!

Примечание автора: Владельца внедорожника не волнует, что люди ходят по скользкой дороге. Главное, чтобы внедорожнику было комфортно. Номер авто-нарушителя: К482УУ

Сегодня в нашем дворе появилось вот такое чудо! - так прокомментировал фото автор. Номер авто-нарушителя: К247ТС

Описание автора: Вот таким образом владелец дорогой иномарки решил проблему с парковкой своего автомобиля. Невзирая на проходящих по тротуару людей и ответственность за нарушение части 3 статьи 12.19 КоАП он просто припарковал свой кроссовер на тротуаре прямо перед входом в магазин. Куда же смотрят сотрудники ГИБДД? Видимо просто не хотели связываться с владельцем автомобиля, дабы избежать неприятностей. Вот так и живем товарищи.... Номер авто-нарушителя: М111ОЕ

Я вообще поражаюсь от тех, кто паркует своё авто на детских площадках.

Описание автора: Вот так паркуется молодая мать. Задним ходом заехала на детскую площадку, аргументируя, что зимой так можно. В это время во дворе было достаточно парковочных мест. Замечу, что в это время в машине был маленький ребенок, который тоже гуляет на этой площадке. Номер авто: М505УЕ

Этот водитель вообще с завидной регулярность паркуется именно на детской площадке, у меня уже целая папка его фото. Номер авто: К274КА

Так же удобней, зачем заморачиваться?! Номера авто-нарушителей: М892КТМ523ЕУ

А это дуб или сосна! Номер авто-нарушителя: К300КЕ

Фото старое, но факты на лицо. Правильно, а мамочка с детками по дороге идёт. Номер авто-нарушителя: К053ХУ

Стоим под знаком "Остановка и стоянка запрещены". Номер авто я, к сожалению, не разглядела.

На сегодня всё!

Пока!

Больше видео и фото можно найти здесь.
 

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 13:57 +7
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Голову включать мне лень, я паркуюсь, как...
Комментарии
NIKizBYKW
Написано сегодня, в 14:08 Отредактированно сегодня, в 14:08
А у меня вот такая фотка есть. Что уж говорить о парковке, если и двойная сплошная для водителей оленеводов с уровнем Бог не по чем.
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+1
Online
Nata15Nata Online
Написано сегодня, в 16:38
NIKizBYKW, данный водитель не нарушил ПДД,т.к.перед данным перекрестком установлен знак,а он в приоритете перед дорожной разметкой,указывающий на наличие 3полос в данном направлении-налево,направо и прямо.Но по привычке многие водители не обращая внимание на знак едут согласно разметке,которую в своё время дорожные службы пытались затереть,но увы-безрезультатно, и соответственно, создают аварийные ситуации.
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0
Online
НКолчина Online
Написано сегодня, в 14:37
...не оскудеет "оленями" земля Русская
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+3
Ри Валерия
Написано сегодня, в 14:43
НКолчина, Что точно, то точно!
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+2
senchick
Написано сегодня, в 14:51
Но к300ке вообще зачет
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+1
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