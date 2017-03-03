Парковка, парковка и ещё раз парковка!

Нет, ну ничего не меняется!!! Как ставили автомобили на тротуары, так и ставят! И абсолютно всё равно, что кому-то это может доставить неудобство.

Совершенно не важно на неудобства других и этому водителю. Номер пофигиста: М862АН. Район Черемушек. Припарковался на площадке для сушки белья, а учитывая тот факт, что площадка расчищена, бельё там вешают регулярно, но не в этот раз.

Примечание автора: Это что-то невообразимое. Хам, на Митсубиси Паджеро с номером "спрятал" свое ведро на тротуаре за остановкой. Номер авто-нарушителя: М511РК.

В этом месте так авто ставят постоянно. Однажды я видела скандал пешахода и водителя из-за такой парковки, но.... Номеров авто, к сожалению разглядеть мне так и не удалось(((

Зачем искать парковку, если можно полностью заехать на тротуар?! Номер авто-нарушителя: К777АТ.

Красавцы! Многие водители считают, что если на тротуаре места много, то поставив своё авто на него, ничего и не нарушил вовсе!

Дорогие мои, помните: для того чтобы вас уважали, просто необходимо начать уважать других!

На сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!