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Ездим правильно!
Парковка, парковка и ещё раз парковка!

Парковка, парковка и ещё раз парковка!

Нет, ну ничего не меняется!!! Как ставили автомобили на тротуары, так и ставят! И абсолютно всё равно, что кому-то это может доставить неудобство.

Совершенно не важно на неудобства других и этому водителю. Номер пофигиста: М862АНРайон Черемушек. Припарковался на площадке для сушки белья, а учитывая тот факт, что площадка расчищена, бельё там вешают регулярно, но не в этот раз.

Примечание автора: Это что-то невообразимое. Хам, на Митсубиси Паджеро с номером "спрятал" свое ведро на тротуаре за остановкой. Номер авто-нарушителя: М511РК.

В этом месте так авто ставят постоянно. Однажды я видела скандал пешахода и водителя из-за такой парковки, но.... Номеров авто, к сожалению разглядеть мне так и не удалось(((

Зачем искать парковку, если можно полностью заехать на тротуар?! Номер авто-нарушителя: К777АТ.

Красавцы! Многие водители считают, что если на тротуаре места много, то поставив своё авто на него, ничего и не нарушил вовсе! 

Дорогие мои, помните: для того чтобы вас уважали, просто необходимо начать уважать других!

На сегодня всё!
 
Будьте внимательны на дорогах!
 
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

Автор: Ри Валерия, сегодня, в 18:54 +4
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Какое ещё ПДД?!
Правила придумали для того, чтобы их нарушать?
ПДД?!
Комментарии
Olga_23
Написано сегодня, в 20:05
Аааааа....это нескончаемо!!!
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0
Online
Ри Валерия Online
Написано сегодня, в 20:12
Olga_23, и не говорите! Что в лоб, что по лбу, всё равно!
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+2
Olga_23
Написано сегодня, в 20:16 Отредактированно сегодня, в 20:16
Ри Валерия, во-во!
На днях также шла с коляской по придомовой территории и вижу предо мной джип (восьмидесятка) стоит на тротуаре, а по дороге пройти не вариант - лужа, вот и пыркались на носочках!
Уважения нет...
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+2
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