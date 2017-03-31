Я паркуюсь, как хочу или мне на всех пофиг

Здравствуйте!

На этой неделе вы прислали очень много фотографий с неправильной парковкой. Радует, что ни меня одну это беспокоит; огорчает, что ничего не меняется!

Вот такое фото мне прислали с нижеследующем описанием: В нашем дворе живет личный "хейтер", так как рядом стоящие авто не пострадали... Передаю большой привет.

Хейтер - враг, недруг, склочник, ненавистник (от англ. hate — ненависть).

На сколько мне известно, машину всё-таки поцарапали.

Друзья мои, ну это же не выход из положения. Наказывая нарушителя, вы сами совершили правонарушение, а именно, порча чужого имущества.

Приехала я тут к родителям, пишет пользователь сайта, пока старшая дочь с мужем в Москве, и стала гулять по родному городу с коляской. Ох, сколько таких горе-парковщиков на глаза попадается. По тротуарам, которые как после бомбежки, ещё и таких уникумов обруливать - мечта любой мамы с каретой, в которой спит кроха, скажу я вам!

А инвалиды мозга для меня вообще отдельной темой всегда были. Приезжаешь куда-нибудь и прешь через всю парковку 25 килограмм ограниченных физических возможностей на себе, потому что у кого-то пятая точка тяжелее моей ДЦПшки.

Как зайти, как товар занести и вынести? Просто встал к крыльцу на весь день.

Убрал ограждающие шины и припарковался на детской площадке.

Сообщил в ГИБДД, никакой реакции от ГИБДДшников, пишет нам автор фото.

Борзота, нет придела, так подписал фото автор.

Очень хорошо!

А почему бы и нет?!

Свадьба инвалидов наверное была? - считает автор. Место возле музея, знак парковки для инвалидов с разметкой на дороге.

А это у магазина "Надежда".

Борзота, рядом свободное место, сообщает автор фото.

Надо было уже тогда въезжать в магазин.

Им на чихать на всех, паркуюсь как хочу, подписал автор фото.

Пожалуй, на сегодня всё!

Будьте внимательны на дорогах!