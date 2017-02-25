Зоопаркинг!

Привет читателям блога "Ездим правильно"!

Это прошлонедельное видео не обсудил разве что ленивый, а мы нет.

Выехала на одностороннее поперёк шерсти и ещё возмущается. Что это наглость или абсолютный пофигизм? Номер авто-нарушителя: М982УА

Такая парковка меня возмущает всегда больше всего. Блин, ну детская же площадка!!! Номер авто: К751УС

Стою на тротуаре и меня не чешет! Жаль номера не видно!

Всегда удивляюсь, как там можно равнодушно относиться к окружающим?! Да, пешеходный переход, ну и что?! Номер авто-нарушителя: К442ВТ

Красачвчик, что ещё тут скажешь... Номер авто-нарушителя: К139СТ

Ещё один "умник".

В таких случаях всегда говорю: Надо было уже и в подъезд въезжать и на этаж подниматься! Номер видно не весь: 173СК

Да, гаражный массив, но дорога не ваша собственность и есть другие участники движения.

И немножко самых выдающихся комментариев от вас:

Да уж... Все больше водителей думают, что тротуары - это для их ведер, а не для пешеходов!!!

если бы все автомобилисты так думали,то проблемы бы не было.В основном масса автомобилистов думает,что все и всё должно быть для них.И парковочные места возле кровати.