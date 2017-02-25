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Ездим правильно!
Зоопаркинг!

Зоопаркинг!

Привет читателям блога "Ездим правильно"!

Это прошлонедельное видео не обсудил разве что ленивый, а мы нет.

Выехала на одностороннее поперёк шерсти и ещё возмущается. Что это наглость или абсолютный пофигизм? Номер авто-нарушителя: М982УА

Такая парковка меня возмущает всегда больше всего. Блин, ну детская же площадка!!! Номер авто: К751УС

Стою на тротуаре и меня не чешет! Жаль номера не видно!

Всегда удивляюсь, как там можно равнодушно относиться к окружающим?! Да, пешеходный переход, ну и что?! Номер авто-нарушителя: К442ВТ

Красачвчик, что ещё тут скажешь... Номер авто-нарушителя: К139СТ

Ещё один "умник". 

В таких случаях всегда говорю: Надо было уже и в подъезд въезжать и на этаж подниматься! Номер видно не весь: 173СК

Да, гаражный массив, но дорога не ваша собственность и есть другие участники движения.

И немножко самых выдающихся комментариев от вас:

Да уж... Все больше водителей думают, что тротуары - это для их ведер, а не для пешеходов!!!

если бы все автомобилисты так думали,то проблемы бы не было.В основном масса автомобилистов думает,что все и всё должно быть для них.И парковочные места возле кровати.

На сегодня всё!
 
Уважайте себя и друг друга!
 
 

Больше видео и фото можно найти здесь.

Присылайте нам свои фото и видео о непутевых участниках дорожного движения.

Пока!

Комментируйте, возражайте, критикуйте!

 
Автор: Ри Валерия, вчера, в 13:53 +8
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Комментарии
НКолчина
Написано вчера, в 14:13
Замечательная подборочка парковщиков! На детской площадке - вообще беспредел!
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+4
trdsport65
Написано вчера, в 15:24
Выехала на одностороннее поперёк шерсти и ещё возмущается. Что это наглость или абсолютный пофигизм? Номер авто-нарушителя: М982УА

газовала и в итоге отьехала и развернулась

права купила мозги не купила

тп
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+4
Ри Валерия
Написано вчера, в 15:25
trdsport65, Точно!
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+2
Cyrus_the_Great
Написано вчера, в 16:23
trdsport65, я не очень поняла, а что это была за улица?
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+1
russkiy
Написано вчера, в 18:44
trdsport65, умные мозги дорого стоят......
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+3
Еще 3 комментария
V.K.
Написано вчера, в 17:13
А вот бывает, что вроде и не нарушил ничего. Припарковался у дома. Ушёл. Просто поставил прямо на тропинку. (Как чистят дворы мы знаем :)) ) И обходишь его по колено в снегу. А он формально и не нарушил ничего...
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+2
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:30
Если паркуются на тротуаре. То просто звоню в дежурку ГИБДД. И делаю это в выходные с утреца. Так часиков в 7-10))) думаю, запоминают надолго. Ещё бы напомнить автомобилистам, что в жилых зонах запрещена стоянка с включённым двигателем.
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0
ostrovsakhalin
Написано сегодня, в 10:31
Красная машинка, район третьей гимназии. Джипы на тротуарах, это район дома торговли. И они там постоянно.
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0
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Какое ещё ПДД?!
Какое ещё ПДД?!
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