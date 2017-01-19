Читать всем!

Друзья, у всех вас появился замечательный повод обновить воспоминания о правилах, так как они изменились. Вчера мы добавили два новых пункта, первый касается упоминания прочих ресурсов (включая ссылки на них), а второй был прописан с целью борьбы против троллей.

Теперь немного подробнее. Дабы ни коим образом не быть связанными с некоторыми ресурсами (особенно это касается сахалинских сайтов) и искусственно раздуваемыми ими в личных или прочих интересах историях, мы решили, что детские проблемы отдельных сайтов и их сотрудников будут оставаться на этих сайтах.

Что касается второго пункта, "преднамеренное создание или провокация конфликтной ситуации, клевета, бездоказательные обвинения, сообщения интимного/аморального характера", то тут думаю всё понятно. Если вы обвиняете человека во всех смертных грехах, то будьте добры ссылаться на доказательства. Если же это голословное утверждение, то тогда вы отправляетесь в бан.

Если в результате вашего комментария на сайте разгорелся конфликт, если мы видим, что вы провоцируете людей (текстом или оскорбительной картинкой), то тогда вы также отправляетесь в бан.

Теперь о самом интересном, о банах! Больше никаких временных банов. Никаких банов на две недели. Только навсегда, только хардкор! Будем рады видеть вас на другом сахалинском сайте!