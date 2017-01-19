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Блог Администрации АСТВ.РУ
Читать всем!

Читать всем!

Друзья, у всех вас появился замечательный повод обновить воспоминания о правилах, так как они изменились. Вчера мы добавили два новых пункта, первый касается упоминания прочих ресурсов (включая ссылки на них), а второй был прописан с целью борьбы против троллей.

Теперь немного подробнее. Дабы ни коим образом не быть связанными с некоторыми ресурсами (особенно это касается сахалинских сайтов) и искусственно раздуваемыми ими в личных или прочих интересах историях, мы решили, что детские проблемы отдельных сайтов и их сотрудников будут оставаться на этих сайтах.

Что касается второго пункта, "преднамеренное создание или провокация конфликтной ситуации, клевета, бездоказательные обвинения, сообщения интимного/аморального характера", то тут думаю всё понятно. Если вы обвиняете человека во всех смертных грехах, то будьте добры ссылаться на доказательства. Если же это голословное утверждение, то тогда вы отправляетесь в бан.

Если в результате вашего комментария на сайте разгорелся конфликт, если мы видим, что вы провоцируете людей (текстом или оскорбительной картинкой), то тогда вы также отправляетесь в бан.

Теперь о самом интересном, о банах! Больше никаких временных банов. Никаких банов на две недели. Только навсегда, только хардкор! Будем рады видеть вас на другом сахалинском сайте!

Автор: Сергей Маслаков, сегодня, в 15:34 +13
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Комментарии
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 15:43
Упоминание соцсетей - это является "упоминания прочих ресурсов (включая ссылки на них)"?
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+5
Online
Сергей Маслаков Online
Написано сегодня, в 15:50
Сергей Омшенецкий, даааааааа )
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+2
Online
Сергей Омшенецкий Online
Написано сегодня, в 15:52
Сергей Маслаков, вы серьезно? ссылаться даже на свои странички блогеру запрещено? например если я выложил ссылку на заметку в своем инстаграм? Вот как тут - http://astv.ru/club/blog/omshik/kCc4Hdl15EGhGg_arO..
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+4
Ярославчик
Написано сегодня, в 16:55
Сергей Омшенецкий, Срочно в бан.
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+3
Еще 1 комментарий
Игорь Иванов
Написано сегодня, в 15:49
Баня навсегда, жестко
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+5
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 15:51
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+4
Online
Василиса_Я ^.^ Online
Написано сегодня, в 16:11
Хм...
Серьезный подход.
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+5
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 16:12
Раньше просто били в жбан.
А теперь, извольте, бан!
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+12
ИринаХ
Написано сегодня, в 16:26
sasch,
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+4
Online
Дядя_Федор Online
Написано сегодня, в 17:05
sasch, ну тогда уж лучше в бан,
чем с синяками жбан. ))))
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+2
Online
sasch Online
Написано сегодня, в 17:13
Дядя_Федор, О времена, о нравы. Скоро мужиков совсем не останется. Ни свою женщину отвоевать ни детей защитить. На дуэль по вотсапу вызывать будут.
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+3
Еще 2 комментария
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 16:27
И ссылки на Ютуб нельзя давать?
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+3
Online
Татьяна Сергеева Online
Написано сегодня, в 16:39
багз-банни, тут прикреплять сюжеты с ютуба можно) Ты уж совсем не гиперболизируй)
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+4
Online
багз-банни Online
Написано сегодня, в 17:13
Татьяна Сергеева, Танечка,я не про сюжеты к блогам.А просто ссылку в комментах.
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+2
Марийка
Написано сегодня, в 16:44 Отредактированно сегодня, в 16:45
Имею ли я право включить ссылку на используемую фотографию или картинку? Или термин например из википедии? Как определить цель использования, что есть разгроничение между ненарушением авторских прав и раскруткой другого сайта? Омг...
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+5
ManakoMidori
Написано сегодня, в 16:45
А упоминание сторонних ресурсов на фотографиях тоже запрещается?
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+2
Online
Добрый человек Online
Написано сегодня, в 16:45
мои ники банили за ужасно смешную мелочь,и банили НАВСЕГДА уже давно...при этом до сих пор появляются видюхи с незапиканными матами,люди пишут в комментах разные слова,по сравнению с которыми мои выглядели ну совсем уж детскими..
Обьективность модеров зашкаливает.


Тем не менее,удачи и процветания вам.
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+2
Ярославчик
Написано сегодня, в 16:57
Правила ужесточаются.
Считаю это правильным решением.
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+2
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:22
Ничоси...Про ссылки я ваще ничего не поняла.

Про троллей всё понятно. Про хамство тоже.
Кстати, в смайликах есть картинка, которая подпадает под бан. Может стОит её исключить?
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+1
Online
Натали))) Online
Написано сегодня, в 17:23
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+1
Online
Балтийская Килька Online
Написано сегодня, в 17:24
Натали))), ага) ща я тебе сказала, чтоб меня забанили?
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+2
Online
Русалка Обыкновенная Online
Написано сегодня, в 17:29
Балтийская Килька,
- эта что ли?
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0
Еще 1 комментарий
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