Выходные в Южно-Сахалинске: 4-6 ноября

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

ПЯТНИЦА, 4 ОКТЯБРЯ

День народного единства

В Южно-Сахалинске главной площадкой праздника станет территория около Дома правительства, куда от Воскресенского кафедрального собора по Коммунистическому проспекту в 11.30 отправится торжественное шествие с иконой Казанской Божией Матери.

В 12.00 начнется митинг-концерт «Мы разные, мы вместе!» Свои номера гостям праздника покажут творческие коллективы острова.

Свои номера гостям праздника покажут творческие коллективы острова. ? В 12.30 на площади около Чехов-центра откроются площадки «Русского подворья» . Желающие смогут сфотографироваться в русских костюмах, посетить выставки традиционных славянских ремесел и банной атрибутики.

. Желающие смогут сфотографироваться в русских костюмах, посетить выставки традиционных славянских ремесел и банной атрибутики. ?С 11.00 до 15.00 гости праздника смогут отведать национальные блюда различных диаспор: русской, бурятской, татарской, таджикской, азербайджанской, корейской, грузинской, узбекской, киргизской, украинской.

В парке им. Гагарина состоится концертная программа «Народное единство», а в ЦНК «Радуга» - гала-концерт ежегодного городского фестиваля «Песни Великой России». Мероприятия начнутся в 13.00.

«Три тенора» и музыка кино

Любителей вокального искусства приглашают на концертную программу «Три тенора и музыка кино». Перед любителями классического вокального искусства выступят известные сахалинские тенора – Михаил Вербицкий, Сергей Савельев, Леонид Всеволодский. В программе концерта - испанские, итальянские и неаполитанские песни о любви, арии, романсы, народные песни – произведения, которые звучали и звучат в кинолентах отечественного или зарубежного производства, или были специально написаны для кинофильмов.

Концерт состоится в Музее Книги А. П. Чехова «Остров Сахалин»

4 ноября Начало: в 18.00.

Сельскохозяйственная ярмарка

Рыбу и рыбную продукцию по доступным ценам можно приобрести на ярмарке южнее пл. Победы. Она работает с четверга по воскресенье с 10.00 до 16.00.

Кроме того, по пятницам с 9.00 до 17.00 и по субботам с 9.00 до 15.00 сельскохозяйственная ярмарка работает за магазином «Техник» по ул. Ленина, по воскресеньям с 10.00 до 16.00 - на пл. Ленина.

Также ярмарки пройдут 5 и 6 ноября в Южно-Сахалинске.

Выездная ярмарка выходного дня 5 ноября состоится в Дальнем по адресу: ул. Ударная, 48.

Ночь народного единства

Целых две ночи в DUKE CLUB празднуют День народного единства. Эти ночи объединит всех в бурном танце и веселье! Полное единение с резидентами клуба и танцевальной поддержкой:

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / DJ Sergey Ray

* Sexy - Go-Go– show



Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE

Дата: 4 ноября

Также вечеринка пройдет 5 ноября

5 ноября

Фиксики в цирке

В дни осенних каникул на Сахалин приехали уже полюбившиеся герои мультсериала «Фиксики». В это раз ребят ждут новые приключения и удивительны истории в Фикси-Цирке. Разбираемся в цирковых чудесах, достаем кроликов из шляп, учимся жонглировать и показывать фокусы все вместе. Представление будет наполнено играми, фиксипелками и танцами. Каждый ребенок окунется в волшебный мир Фикси-цирка и получит море удовольствия.





Место: "Конгресс Холл" ТДЦ "Столица"

Дата: 5 ноября

Начало: 15.30, 17.00.

Что спасет мир…

В областном центре в субботу состоится концерт Южно-Сахалинского городского камерного оркестра «Что спасет мир…», приуроченный к Дням немецко-российской культуры, под управлением главного дирижера Тиграна Ахназаряна.

Концерт состоится в Центральной детской музыкальной школе

5 ноября. Начало: 19.00.

Спектакль "Прекрасное далёко"

Пьеса "Прекрасное далеко" (16+) - тонкая лиричная история о жизни и смерти, о вечных поисках человеческой души. Она была написана молодым драматургом Данилой Приваловым в 2006 году. Впервые сахалинские зрители смогли увидеть эскиз спектакля в постановке режиссера Павла Зобнина осенью прошлого года на фестивале "Сахалинская Рампа". Все действующие лица пьесы – ангелы, мечтающие вернуться обратно в жизнь – далекую и прекрасную. Герои проходят долгий путь прежде, чем понять, что самое ценное – это то, что происходит с человеком здесь и сейчас…

Спектакль пройдет в Сахалинском международном театральном центре А.П.Чехова 5 ноября. Начало: 18.00.

Ярмарка изделий ручной работы

Ярмарка изделий ручной работы соберет на одной территории мастеров и ценителей искусства hand-made самых разных направлений. Сахалинские рукодельницы представят вашему вниманию свои лучшие работы. Вы сможете приобрести бижутерию, мыло, изделия из дерева, кожи, природных материалов, текстильных кукол и мягкие игрушки, открытки, блокноты, новогодние и интерьерные украшения, а также многое другое.







Осенняя ярмарка-распродажа ждет посетителей в Сити Молле 5 ноября

с 10:00 до 19:00 часов.

"Таинственный перевал – место, где живут Хитобасира"

Маршрут этой экскурсии предусматривает поездку по старой японской дороге, идущей по долине реки Владимировка, с посещением смотровой площадки на Мицульском хребте, расположенной на высоте 730 метров.

Пешеходная часть проходит от заброшенной станции перевал, по насыпи железной дороги, через мосты и тоннели до станции Новодеревенская.

Начало экскурсии 05.11.2016 в 10:00 площадь ДК "Железнодорожников".

6 ноября

Спектакль "Боинг-боинг"

Пьеса "Боинг-Боинг" (16+) - легенда французского театра прошлого века. Она вошла в книгу рекордов Гиннеса, поставлена в 60 странах мира. "Боинг-Боинг" - комедия о романе молодого парижского ловеласа с тремя очаровательными стюардессами. Избранницы летают на разных авиалиниях, и это вынуждает изобретательного жениха подстраивать свою жизнь под расписание "прилета-отлета" всех "невест". Возникающие недоразумения приводят к бесконечно смешным ситуациям...

Сахалинский международный театральный центр им. А.П.Чехова, 6 ноября. Начало: 18.00.

Хор Турецкого

На сцене ледового комплекса "Арена Сити" знаменитый коллектив представит Сахалину свое юбилейное шоу #СТобойИНавсегда. Название программы выбрано не случайно – это диалог артиста со зрителем, история их 25-летней дружбы и общей любви к музыке. Коллекционные голоса, лучшие композиции за все эти годы, авторские песни, настоящее шоу с оригинальной режиссурой и сценографией, сюрпризы от "юбиляров" – все это, а также многое другое ожидает Вас в этот вечер.

Ледовый комплекс "Арена Сити" 6 ноября. Начало 18.00

Водопады Жданко

Вас ждет посещение нескольких красивейших водопадов, падающих на побережье в южно части хребта Жданко, прекрасные ландшафтные виды хребта и скалистого побережья. Длительность экскурсии 10 часов. Возраст участников от 8 лет.

Начало экскурсии 06.11.2016 в 09:00 площадь ДК "Железнодорожников".

Тяжелая атлетика

Во дворце спорта «Кристалл» штангистам островного региона предстоит выступить сразу в трех соревнованиях. С 10:00 до 18:00 часов состоятся Кубок и Первенство Сахалинской области по тяжелой атлетике, а также турнир по тяжелой атлетике среди спортсменов ДС «Кристалл», посвященный Дню народного единства.

Дворец спорта «Кристалл», 6 ноября. Начало в 10.00

Хороших всем выходных!