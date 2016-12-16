Выходные в Южно-Сахалинске: 28-30 октября

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!

Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.

ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

Спектакль «Скупой»

"Скупой" - известнейшая комедия Мольера. В образе феерического скупца и скряги Гарпагона великий француз мастерски показал, до чего человека может довести пагубная страсть к наживе. Имя главного героя пьесы стало нарицательным.

"Скупой" в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.

Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 28 октября. Начало в 19:00.

В баре "Нон-Стоп" никогда не празднуют хэллоуин! Такая уж традиция, так уж повелось. Зато всегда танцевально, весело и душевно. Ибо тоже традиция!

Когда суетный обыватель устанет от костюмов, гримов и масок "забугорного" хэллоуина, он непременно заглянет в "Нон-Стоп". Потому что и без повода погрузиться в барную атмосферу завсегда интересно! А тут повод: все здесь по стариночке традиционно, привычно, без купюр. И главное - не страшно. Совсем-совсем!

Вход свободный

Место: Арт-бар Non-Stop

Дата: 28 октября

Начало в 21:00

Так же вечеринка пройдет 29 октября. Начало в 21:00

Снова близится страшная ночь, когда город заполнят зловещие тыквы с кривыми оскалами и негасимыми свечами внутри!

Самая большая гостиница Южно–Сахалинска превратится в центр Адского веселья, а ночной клуб «DUKE» - в самый большой и страшный в замок Графа Дракулы.

В эту пятницу мы открываем week-end ужасного отрыва и приглашаем Вас на специальную вечеринку, подготовленную к самому страшному празднику в году!

Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE

Дата: 28 октября

Начало в 22:00

СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

Посещение заброшенной японской электростанции и прогулка по высоким берегам искусственных озер открывает живописные виды и фантастические панорамы. Кроме озер, интересной будет прогулка на мыс «Три камня», к югу от Новиково, где можно увидеть маяк, водопад, остатки береговых сооружений периода Карафуто, порт-ковш в местечке, называемый японцами Торииносава, и три красивейшие скалы на галечниковом пляже.

Стоимость: 1950 руб. за взрослого, 1750 руб. детский.

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 9 часов. Возраст участников от 9 лет.

Начало экскурсии 29.10.2016 в 09:00 возле здания ДК "Железнодорожников".

Юноши и девушки в возрасте от 7 лет и старше оспорят звание сильнейшего в одном из самых «контактных» видов спорта.

Соревнование пройдет 29-30 октября в 10:00 на базе центра смешанных боевых единоборств ММА (ул. Бумажная, д. 26)

Вход свободный.

Финал проекта пройдет в формате шоу-концерта. В рамках программы участницы предстанут перед зрителями в образах героинь из известных советских фильмов.



Конкурсантки представят образы:

- деловой стиль;

- костюм народов проживающих на территории Сахалинской области;

- вечерний наряд.



Участницы продемонстрируют свои творческие способности и примут участие в интеллектуальном конкурсе "Моя будущая профессия".





Конкурс пройдет 29 октября в ККЗ "ОКТЯБРЬ" в 17:00

Спектакль «Тестостерон»

"Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

"Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 29 октября. Начало в 18:00.

Также спектакль пройдет 30 октября. Начало в 18:00

Вечеринка «В замке графа Дракулы»

Снова близится страшная ночь, когда город заполнят зловещие тыквы с кривыми оскалами и негасимыми свечами внутри! Но в этом году она приобретёт особый, бардовый оттенок, ведь сам Граф Дракула устраивает вечеринку, которой город ещё не видел.

Гостиница Южно–Сахалинска превратится в центр Адского веселья, а ночной клуб «DUKE» - в большой и страшный в замок Графа Дракулы.

Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE

Дата: 29 октября

Начало в 22:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ

Автобусно-пешеходная экскурсия «Мыс великан»

Живописная дорога, дикая суровая природа побережья, уютные бухточки с кристально чистой водой, заросли ламинарии в которой кипит жизнь морских обитателей и конечно же, творения ветров и волн морских - каменные скульптуры, причудливо изрезанные скалы, арки, столбы. Все это нужно увидеть своими глазами.

Длительность экскурсии 8 часа. Возраст участников от 7 лет.

Начало экскурсии 30.10.2016 в 10:00 площадь ДК «Железнодорожников».

Стоимость 4000 руб. за взрослого и 3500 руб. детский. В стоимость входит Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода.

30 октября в основном зале Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова состоится бал "Легенды северного ветра".

Мероприятие костюмированное. Тема бала - сказки и легенды, т.е. приветствуются любые сказочные образы.

В программе:

Танцы (преимущественно вальсы). Прямо на балу будут проводиться мастер-классы, чтобы все желающие смогли присоединиться к танцам.

Поэтические и музыкальные номера. Наши гости "Вольные музыканты" и стадия вокального искусства "Гармония".

Кейли (народные танцы) от школы ирландского танца "Элрид".

Посиделки за чашкой чая под страшные сказки, легенды и истории.

Бал состоится 30 октября в основном зале Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова.

Начало в 13:00!

Приглашаются все желающие, вход свободный.

Мистический спектакль «Дракула. История вечной любви»

Специально созданное 2-х часовое музыкальное шоу, спецэффекты, костюмы и завораживающее катание создадут леденящую кровь атмосферу и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества — графе Дракула, историю о любви вне законов времени и расстояний.

Зрители увидят яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени. Декорации, концертный свет и зеркальный шар, в который в один момент устремляются сотни лучей яркого белого света, а весь зрительный зал моментально становится непосредственным участником происходящего на льду. Клубы тяжелого дыма, стелящегося по ледяной клади, дымовые пушки, стреляющие красным кровавым дымом и множество других спецэффектов!

Продолжительность шоу - 2 часа с небольшим антрактом.

Цена: от 600 до 2000 рублей.

Спектакль пройдет в ледовом комплексе Арена Сити, 30 октября. Начало в 15:00 и в 18:00

Спектакль «Чморик»

И пусть зрителя не смущает название - в армейской терминологии «чморик» – первогодка. Сюжет спектакля необычен и интересен: гротеск заката советской эпохи: космодром Байконур, с которого ежедневно стартуют ракеты, а в десятке километров от стартовой площадки рядовой Хрустяшин несёт боевое дежурство… в свинарнике — подсобном хозяйстве воинской части. Служба у Хрустяшина — грех жаловаться: начальство далеко, дембель близко, и даже, мягко говоря, напряжённые отношения с соседним стройбатом не слишком удручают солдата. Так бы, наверное, и дослужил Хрустяшин остаток срока, и вернулся бы домой, где травил бы байки о службе в войсках стратегического назначения… но начальству вдруг вздумалось прислать в подсобное хозяйство на перевоспитание молодого бойца — первогодку Новикова - Чморика. Прибытие этого нескладного и беззащитного паренька сыграло роковую роль в судьбе Хрустяшина…

Спектакль пройдет 30 октября, в киноконцертном зале «Октябрь». Начало в 19:00

В фестивале примут участие лучшие рок-коллективы города Южно-Сахалинска. В концертную программу будут включены не только кавер-версии уже известных песен, но и композиции собственного сочинения музыкантов. Данный фестиваль не имеет ограничений в представленных музыкальных стилях, поэтому зрители смогут насладиться различными направлениями рок-музыки. Основная цель фестиваля – показать молодому поколению, что занятия творчеством наполняют жизнь новыми яркими эмоциями.

Фестиваль пройдет в формате open-air.

Ежегодный рок-фестиваль состоится 30 октября в 19:00 в ГДК «Родина».

А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:

Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.

Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.

В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.

Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)

Выставка работает с 29 сентября по 31 октября.

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Тролли

Расплата

Макс Стил

На сегодня это всё!

Всем культурных и активных выходных!!!

Будьте счастливы!