Выходные в Южно-Сахалинске: 28-30 октября
Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!
Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!
Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.
Спектакль «Скупой»
"Скупой" - известнейшая комедия Мольера. В образе феерического скупца и скряги Гарпагона великий француз мастерски показал, до чего человека может довести пагубная страсть к наживе. Имя главного героя пьесы стало нарицательным.
"Скупой" в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.
В баре "Нон-Стоп" никогда не празднуют хэллоуин! Такая уж традиция, так уж повелось. Зато всегда танцевально, весело и душевно. Ибо тоже традиция!
Когда суетный обыватель устанет от костюмов, гримов и масок "забугорного" хэллоуина, он непременно заглянет в "Нон-Стоп". Потому что и без повода погрузиться в барную атмосферу завсегда интересно! А тут повод: все здесь по стариночке традиционно, привычно, без купюр. И главное - не страшно. Совсем-совсем!
Вход свободный
Вечеринка «HALLOWEEN (PRE-PARTY NIGHT)»
Снова близится страшная ночь, когда город заполнят зловещие тыквы с кривыми оскалами и негасимыми свечами внутри!
Самая большая гостиница Южно–Сахалинска превратится в центр Адского веселья, а ночной клуб «DUKE» - в самый большой и страшный в замок Графа Дракулы.
В эту пятницу мы открываем week-end ужасного отрыва и приглашаем Вас на специальную вечеринку, подготовленную к самому страшному празднику в году!
Вход: 500 рублей
Экскурсия «Бирюзовые озера» и Мыс «Три Камня»
Посещение заброшенной японской электростанции и прогулка по высоким берегам искусственных озер открывает живописные виды и фантастические панорамы. Кроме озер, интересной будет прогулка на мыс «Три камня», к югу от Новиково, где можно увидеть маяк, водопад, остатки береговых сооружений периода Карафуто, порт-ковш в местечке, называемый японцами Торииносава, и три красивейшие скалы на галечниковом пляже.
Стоимость: 1950 руб. за взрослого, 1750 руб. детский.
В стоимость входит: Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 9 часов. Возраст участников от 9 лет.
Юноши и девушки в возрасте от 7 лет и старше оспорят звание сильнейшего в одном из самых «контактных» видов спорта.
Соревнование пройдет 29-30 октября в 10:00 на базе центра смешанных боевых единоборств ММА (ул. Бумажная, д. 26)
Финал проекта пройдет в формате шоу-концерта. В рамках программы участницы предстанут перед зрителями в образах героинь из известных советских фильмов.
Конкурсантки представят образы:
- деловой стиль;
- костюм народов проживающих на территории Сахалинской области;
- вечерний наряд.
Участницы продемонстрируют свои творческие способности и примут участие в интеллектуальном конкурсе "Моя будущая профессия".
Конкурс пройдет 29 октября в ККЗ "ОКТЯБРЬ" в 17:00
Спектакль «Тестостерон»
"Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
"Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?
Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 29 октября. Начало в 18:00.
Вечеринка «В замке графа Дракулы»
Снова близится страшная ночь, когда город заполнят зловещие тыквы с кривыми оскалами и негасимыми свечами внутри! Но в этом году она приобретёт особый, бардовый оттенок, ведь сам Граф Дракула устраивает вечеринку, которой город ещё не видел.
Вход: 500 рублей
Автобусно-пешеходная экскурсия «Мыс великан»
Живописная дорога, дикая суровая природа побережья, уютные бухточки с кристально чистой водой, заросли ламинарии в которой кипит жизнь морских обитателей и конечно же, творения ветров и волн морских - каменные скульптуры, причудливо изрезанные скалы, арки, столбы. Все это нужно увидеть своими глазами.
Длительность экскурсии 8 часа. Возраст участников от 7 лет.
Начало экскурсии 30.10.2016 в 10:00 площадь ДК «Железнодорожников».
30 октября в основном зале Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова состоится бал "Легенды северного ветра".
Мероприятие костюмированное. Тема бала - сказки и легенды, т.е. приветствуются любые сказочные образы.
В программе:
- Танцы (преимущественно вальсы). Прямо на балу будут проводиться мастер-классы, чтобы все желающие смогли присоединиться к танцам.
- Поэтические и музыкальные номера. Наши гости "Вольные музыканты" и стадия вокального искусства "Гармония".
- Кейли (народные танцы) от школы ирландского танца "Элрид".
- Посиделки за чашкой чая под страшные сказки, легенды и истории.
Бал состоится 30 октября в основном зале Центральной городской библиотеки им. О.П. Кузнецова.
Начало в 13:00!
Мистический спектакль «Дракула. История вечной любви»
Специально созданное 2-х часовое музыкальное шоу, спецэффекты, костюмы и завораживающее катание создадут леденящую кровь атмосферу и поведают пронзительную историю о первом вампире в истории человечества — графе Дракула, историю о любви вне законов времени и расстояний.
Зрители увидят яркие костюмы, олицетворяющие эпоху и образы героев того времени. Декорации, концертный свет и зеркальный шар, в который в один момент устремляются сотни лучей яркого белого света, а весь зрительный зал моментально становится непосредственным участником происходящего на льду. Клубы тяжелого дыма, стелящегося по ледяной клади, дымовые пушки, стреляющие красным кровавым дымом и множество других спецэффектов!
Спектакль «Чморик»
И пусть зрителя не смущает название - в армейской терминологии «чморик» – первогодка. Сюжет спектакля необычен и интересен: гротеск заката советской эпохи: космодром Байконур, с которого ежедневно стартуют ракеты, а в десятке километров от стартовой площадки рядовой Хрустяшин несёт боевое дежурство… в свинарнике — подсобном хозяйстве воинской части. Служба у Хрустяшина — грех жаловаться: начальство далеко, дембель близко, и даже, мягко говоря, напряжённые отношения с соседним стройбатом не слишком удручают солдата. Так бы, наверное, и дослужил Хрустяшин остаток срока, и вернулся бы домой, где травил бы байки о службе в войсках стратегического назначения… но начальству вдруг вздумалось прислать в подсобное хозяйство на перевоспитание молодого бойца — первогодку Новикова - Чморика. Прибытие этого нескладного и беззащитного паренька сыграло роковую роль в судьбе Хрустяшина…
Рок-фестиваль «Творчество против наркотиков»
В фестивале примут участие лучшие рок-коллективы города Южно-Сахалинска. В концертную программу будут включены не только кавер-версии уже известных песен, но и композиции собственного сочинения музыкантов. Данный фестиваль не имеет ограничений в представленных музыкальных стилях, поэтому зрители смогут насладиться различными направлениями рок-музыки. Основная цель фестиваля – показать молодому поколению, что занятия творчеством наполняют жизнь новыми яркими эмоциями.
Фестиваль пройдет в формате open-air.
А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:
Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.
Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.
В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.
Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
На сегодня это всё!
Всем культурных и активных выходных!!!
Будьте счастливы!
Всех причастных к комсомолу, поздравляю с предстоящим праздником! В общем, не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым, т.е. -ой
Привет, моя Дритатусечка! Что у нас на обед?)
Я моложе тебя, я пионер