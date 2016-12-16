Выходные в Южно-Сахалинске: 21-23 октября
Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!
Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!
Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.
Спектакль «Вишневый сад»
Открытие 86-го театрального сезона Чехов-центр планируют постановкой "Вишневого сада".
Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?
Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 21 октября. Начало в 19:00.
Вечеринка «Ночь Хитов!»
Если Вы устали от «клубняка» и постоянного «тыц-тыц», то приглашаем Вас на НОЧЬ ХИТОВ!
В эту ночь ночном клубе «Duke» каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной популярной музыки, которые вы слышите постоянно на радио и телевидении!
Вход: 500 рублей
Концертная программа «Всё это было бы смешно, когда бы не было так ржачно»
Каждый год у писателя-сатирика Михаила Задорнова появляется новая программа. Это понятно, ведь материалом для его сатиры являются события, которые происходят в мире. А они зачастую вызывают смех у разумных людей без всяких комментариев. В этом году уже накопилось столько ярчайших в мире событий, связанных, конечно же, с Россией, что новая концертная программа у Задорнова образовалась сама собой. "Умом Россию... никогда!" А когда и чем? Ответ на эти вопросы можно услышать на концерте писателя. Сначала посмеяться, а потом прийти домой, подумать и сделать выводы. И полегчает!
Стоимость билета от 2 000 рублей.
Турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на кубок губернатора Сахалинской области
22 октября 2016 года, 19.00 ДС "Кристалл" Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на кубок губернатора Сахалинской области.
Турнир приурочен к 10-летию ММА на Сахалине.
Главным событием десятого международного турнира станет долгожданный женский бой.
Сахалинцев приглашают поддержать островных бойцов и в очередной раз получить дозу адреналина и эмоций, глядя на один из самых зрелищных видов спорта.
Вечеринка «Ретро-дискотека»
В эту субботу мы снова погружаемся в атмосферу, до боли знакомой, ностальгической музыки нашей юности... Встретимся со старыми дворовыми друзьями и хорошенько погуляем под вечно молодые хиты: Руки Вверх, Иванушки Int., Prodigy, Земфира, Ace of Base, Тату, Scooter, Мумий Тролль, Nirvana, и других! В эту ночь только Хиты 90-х и 2000-х, которые знают все от мала до велика!
Вход: 500 рублей
Интереснейшая экскурсия на западное побережье Сахалина. Ловецкий перевал, город - Рыбаков Невельск, растянутый по побережью Татарского пролива, город который отстраивается после землетрясения 2007 года. Посещение водопада Салют. Возвращаясь через Холмск, проезжая по Холмскому перевалу, посещение мемориал в память о погибших при освобождении г. Майока (Холмск) в 1945 году.
Начало экскурсии 23.10.2016 в 10:00 возле здания ДК железнодорожников.
Спектакль «Каштанка»
В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину...
Эта мудрая и пронзительная история о взрослении и настоящей преданности понравится и детям, и взрослым.
Государственный цирк Республики Бурятия подарит грандиозный праздник жителям острова Сахалин!
Цирковой спектакль с красивой сюжетной линией расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Зрители смогут сами прочувствовать природу бурят, кочевую душу, дух и традицию циркового искусства и тех, кто со всей страстью ищет зачарованный край .
Артисты Бурятского цирка предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в великолепных национальных костюмах. Все цирковые номера отличаются своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством, а современные световые и звуковые спецэффекты помогут зрителям погрузиться в атмосферу детства, праздника и настоящего цирка. Детям и их родителям понравятся номера жонглеров, акробатов, гимнастов, воздушной гимнастики на ремнях, клоунады и многое другое.
Приглашаем вас 23 октября в ледовый комплекс "Арена Сити" получить море эмоций и позитива.
Начало в 15:00 и в 19:00
Стоимость билетов от 800 до 2000 руб.
Спектакль «Шутки Чехова»
Шутки Чехова - это забавные истории из жизни, не утратившие актуальности рассказанные с неповторимым Чеховским юмором. Как писал Антон Павлович: «Если боитесь одиночества, то не женитесь». Зрителя ждёт погружение в разнообразные коллизии супружеской жизни. Спектакль наполнен музыкальной лёгкостью, тонкой иронией и подчёркнуто бережным отношением к классике.
В основу постановки легли одноактные пьесы «Предложение» и «О вреде табака», а так же монолог «Жизнь прекрасна» (проза).
А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:
Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.
Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.
В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.
Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся
На сегодня это всё!
Всем культурных и активных выходных!!!
Когда на улице плохая погода, то даже если ты пушистый и мохнатый, все равно хочется натянуть на себя что-нибудь потеплее. Эти звери примерили осенние кофты, и теперь их не напугать никакими холодами.
Сколько ж мероприятий! Разораваться что ли? И туда хотса, и сюда!