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Выходные в Южно-Сахалинске: 21-23 октября

Выходные в Южно-Сахалинске: 21-23 октября

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!

Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ

Спектакль «Вишневый сад»

Открытие 86-го театрального сезона Чехов-центр планируют постановкой "Вишневого сада".

Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?

Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 21 октября. Начало в 19:00.

Также спектакль пройдет 22 октября. Начало в 19:00
 

Вечеринка «Ночь Хитов!»

Если Вы устали от «клубняка» и постоянного «тыц-тыц», то приглашаем Вас на НОЧЬ ХИТОВ!

В эту ночь ночном клубе «Duke» каждый сможет окунуться в атмосферу замечательной популярной музыки, которые вы слышите постоянно на радио и телевидении!

Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE
Дата: 21 октября
Начало в 22:00
 
СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ

Концертная программа «Всё это было бы смешно, когда бы не было так ржачно»

Каждый год у писателя-сатирика Михаила Задорнова появляется новая программа. Это понятно, ведь материалом для его сатиры являются события, которые происходят в мире. А они зачастую вызывают смех у разумных людей без всяких комментариев. В этом году уже накопилось столько ярчайших в мире событий, связанных, конечно же, с Россией, что новая концертная программа у Задорнова образовалась сама собой. "Умом Россию... никогда!" А когда и чем? Ответ на эти вопросы можно услышать на концерте писателя. Сначала посмеяться, а потом прийти домой, подумать и сделать выводы. И полегчает!

Стоимость билета от 2 000 рублей.

Концерт состоится 22 октября в конгресс-холле "Столица". Начало в 18:00
 

Турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на кубок губернатора Сахалинской области

22 октября 2016 года, 19.00 ДС "Кристалл" Международный турнир по смешанным боевым единоборствам ММА на кубок губернатора Сахалинской области. 

Турнир приурочен к 10-летию ММА на Сахалине.

Главным событием десятого международного турнира станет долгожданный женский бой.

Сахалинцев приглашают поддержать островных бойцов и в очередной раз получить дозу адреналина и эмоций, глядя на один из самых зрелищных видов спорта.

Место проведения: Дворец спорта "Кристалл" 
Дата: 22 октября 2016 года
Начало в 19:00
 

Вечеринка «Ретро-дискотека»

В эту субботу мы снова погружаемся в атмосферу, до боли знакомой, ностальгической музыки нашей юности... Встретимся со старыми дворовыми друзьями и хорошенько погуляем под вечно молодые хиты: Руки Вверх, Иванушки Int., Prodigy, Земфира, Ace of Base, Тату, Scooter, Мумий Тролль, Nirvana, и других! В эту ночь только Хиты 90-х и 2000-х, которые знают все от мала до велика!

Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE
Дата: 22 октября
Начало в 22:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

Путешествие на запад

Интереснейшая экскурсия на западное побережье Сахалина. Ловецкий перевал, город - Рыбаков Невельск,  растянутый по побережью Татарского пролива, город который отстраивается после землетрясения 2007 года. Посещение водопада Салют. Возвращаясь через Холмск, проезжая по Холмскому перевалу, посещение мемориал в память о погибших при освобождении г. Майока (Холмск) в 1945 году.

Начало экскурсии 23.10.2016 в 10:00 возле здания ДК железнодорожников.

Стоимость: 1 850 руб. - взрослый, 1 650 - руб. ребенок. В стоимость входит: транспортное обслуживание, услуги гида-экскурсовода. Длительность поездки 8 часов.
 

Спектакль «Каштанка»

В доме у столяра живет маленькая собачка по имени Каштанка. Однажды она теряет своего хозяина. На улице собака встречает таинственного незнакомца, который решает ее приютить. Благодетель оказывается клоуном Жоржем, и перед Каштанкой открывается дивный новый мир - мир цирка, репетиций, закулисья. Но все это не может прогнать тоску собаки по прежнему хозяину...

Эта мудрая и пронзительная история о взрослении и настоящей преданности понравится и детям, и взрослым.

Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 23 октября. Начало в 11:00.

Государственный цирк Республики Бурятия подарит грандиозный праздник жителям острова Сахалин!

Цирковой спектакль с красивой сюжетной линией расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Зрители смогут сами прочувствовать природу бурят, кочевую душу, дух и традицию циркового искусства и тех, кто со всей страстью ищет зачарованный край .
Артисты Бурятского цирка предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в великолепных национальных костюмах. Все цирковые номера отличаются своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством, а современные световые и звуковые спецэффекты помогут зрителям погрузиться в атмосферу детства, праздника и настоящего цирка. Детям и их родителям понравятся номера жонглеров, акробатов, гимнастов, воздушной гимнастики на ремнях, клоунады и многое другое.



Приглашаем вас 23 октября в ледовый комплекс "Арена Сити" получить море эмоций и позитива. 
Начало в 15:00 и в 19:00

Стоимость билетов от 800 до 2000 руб.
 

Спектакль «Шутки Чехова»

Шутки Чехова - это забавные истории из жизни, не утратившие актуальности рассказанные с неповторимым Чеховским юмором. Как писал Антон Павлович: «Если боитесь одиночества, то не женитесь». Зрителя ждёт погружение в разнообразные коллизии супружеской жизни. Спектакль наполнен музыкальной лёгкостью, тонкой иронией и подчёркнуто бережным отношением к классике.

В основу постановки легли одноактные пьесы «Предложение» и «О вреде табака», а так же монолог «Жизнь прекрасна» (проза).

Спектакль пройдет на сцене Сахалинского международного театрального центра им. А. П. Чехова, 23 октября. Начало в 18:00.
 

А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:

Синий момент

Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.

Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.

В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.

Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)

Выставка работает с 29 сентября по 31 октября.
 

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Ледокол

Джек Ричер 2: Никогда не возвращайся

Кубо. Легенда о самурае

 

На сегодня это всё!

Всем культурных и активных выходных!!!

Когда на улице плохая погода, то даже если ты пушистый и мохнатый, все равно хочется натянуть на себя что-нибудь потеплее. Эти звери примерили осенние кофты, и теперь их не напугать никакими холодами. 

 

Автор: Наталья Митчик, 20 октября, в 14:54 +5
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Выходные в Сахалине

В пятницу вам не придётся ломать голову и штудировать афиши в поисках досуга на выходные. Не пропускайте всю хурму!

Комментарии
...
Написано 21 октября, в 18:07
Наталья, как же здорово у Вас получается полыбить Кильку в пятничку! Огромное спасибо за теплюшечно-животинскую подборочку!!! Такая милота! Хочу на аватарку поставить одного из животинок из подборки!)))

Сколько ж мероприятий! Разораваться что ли? И туда хотса, и сюда!
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+4
НюНик_просто_Анна
Написано 21 октября, в 19:25
Хоречки в свитерочках мимимими
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+5
elodea21
Написано 21 октября, в 22:17
Какая замечательная подборка фотографий!
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+2
Angela
Написано 21 октября, в 22:39
вот на улитке что-то вязаное - прелесть
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+2
elodea21
Написано 22 октября, в 18:45
Фильм "Ледокол" очень понравился!
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0
Хронос
Написано 23 октября, в 02:28 Отредактированно 23 октября, в 02:30
Вишневый сад, до сих пор актуалет. Рубят и рубят деревья в городе, нуворыши и недалекие чиновники. Подбор фоток-великолепен!!! Правда на меня не нашли даже майки, обидно.
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+1
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Десятый, юбилейный. Турнир по ММА прошел на Сахалине
Десятый, юбилейный. Турнир по ММА прошел на Сахалине
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