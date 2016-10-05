Выходные в Южно-Сахалинске: 14-16 октября
Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!
Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!
Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.
14 октября 2016 в 18.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится церемония открытия Фестиваля Дружбы России и Республики Корея.
В программе открытия фестиваля:
- выступление артистов Государственного ансамбля имени Им Бан Уль из г. Кванджу.
- презентация выставки «Дар бесценный…» (в составе выставки 28 произведений каллиграфии и традиционной живописи мунинхва, 8 произведений национальной гордости - корё чхонджа, керамика селадон).
- мастер-класс заведующего музея красоты, знатока корейских придворных женских причесок периода Чосон (13-19 вв.), г-на И Сун (Республика Корея), который покажет и расскажет как укладывались сложные прически придворным дамам королевского двора.
14 октября 2016 в 18.00 в Сахалинском областном художественном музее.
Концерт «Григория Лепса»
Григорий Лепс - певец с немыслимым диапазоном и экспрессией в голосе, рекордсмен по аншлагам, количеству ротаций на радио и первых строчках хит-парадов.
Каждый поклонник Лепса хорошо знает, что любой концерт этого талантливого исполнителя неизменно приобретает статус настоящего музыкального события.
Концерт пройдет 14 октября в ледовом комплексе Арена-Сити. Начало в 19:00
Концерт «Эхо любви»
Театр-студия «Разные лица» при Сахалинской областной научной библиотеке по просьбам читателей повторно приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на концерт «Эхо любви», посвящённый советскому кинематографу.
Вечеринка «DJ Code Panda / People club»
Позади нелёгкая трудовая неделя. Наконец-то, долгожданная пятница!!!
Всем, конечно же, хочется провести пятничный вечер так, чтобы сбросить накопившуюся за неделю усталость и получить заряд бодрости и энергии.
Многие предпочитают делать это вместе с друзьями. А уж куда отправиться дружной компанией - как говорится, прихватив ещё и ночь, как не в ночной клуб.
Вход: 500 рублей
Автобусно-пешеходная экскурсия «Мыс Слепиковского»
15 октября приглашаем Вас на групповую автобусно-пешеходную экскурсию – «Мыс Слепиковского». Мыс Слепиковского – это уникальный природный комплекс, многообразие которого представлено редкими представителями мира флоры и фауны, всего около 200 видов растений, 12 видов млекопитающих, 5 видов амфибий, 2 вида рептилий и 80 видов птиц. Расположенный в 30 км от города Холмска.
Стоимость: 1650 руб. за взрослого и 1350 руб. детский.
В стоимость входит: Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 10 часов.
15 октября на СТК «Горный воздух» стартуют осенние гонки. Соревнования по скоростному подъему «UPhill-2016» стартуют в 11.40 на средней площадке комплекса. В этот же день состоится старт мотогонки «Кросс-кантри» состоится в 13.10 в зоне сноуборд-парка.
Место проведения: СТК "Горный воздух"
Программа мероприятия 15 октября
10.30 – 11.00 – на нижней станции состоится регистрация участников велогонки, оформление страховки, выдача номеров;
11.30 – на средней станции торжественное открытие велогонки «Uphill – 2016» (приветственное слово руководителя ОАУ «СТК «Горный воздух» и представителя УФКС администрации г. Южно-Сахалинска), инструктаж участников, подготовка к старту.
11.30 – на технической площадке средней станции регистрация участников открытие мотогонки «Кросс-кантри», оформление страховки, выдача номеров;
11.40 – Старт велогонки. Соревнования проходят по подготовленной трассе от средней до верхней станции СТК по технической дороге;
12.50 –Награждение победителей велогонки «Uphill – 2016».
13.00 - Торжественное открытие мотогонки «Кросс-кантри» (приветственное слово официальных лиц, представителей ОГАУ «ЦТВС»)
13.10 – Старт мотогонки в зоне сноуборд- парка. Соревнование проходят в границах трассы Запад (нижняя) с пересечения с трассой Динамо и площадкой сноуборд-парка.
В субботу, в селе Троицкое Анивского района состоится традиционная осенняя спартакиада по гольфу среди школьников.
Соревнования пройдут 15 октября на гольф поле, рядом с ДЮСШ Троицкого.
Начало в 11.00.
Сахалинский зоопарк приглашает детей и взрослых на показательное кормление верблюдов. Мероприятие было запланировано на 9 октября, но в связи с плохой погодой было перенесено на 15 октября.
Сотрудники зоопарка покажут и расскажут посетителям о том, чем питаются верблюды, и проведут интересную викторину с призами.
В эту субботу на сцене у мех.аттракционов в 13:00 состоится игровая программа выходного дня «Осень-прекрасная пора».
Если вы хотите провести выходные активно и на свежем воздухе, мы ждем Вас в парке культуры и отдыха на развлекательную программу, которая рассчитана на все возраста.
Проводите выходные в парке, наслаждайтесь красками осени.
Клуб «Рукодельница» при научной библиотеке приглашает на мастер-класс по бисероплетению.
Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 15 октября. Начало в 15:00
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на традиционную областную сельскохозяйственную ярмарку «Золотая осень Сахалина – 2016», которая состоится на площади Победы областного центра: 16 октября – с 09.00 до 16.00.
В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса.
16 октября центр молодежных инициатив и СРОО по туризму «Адреналин» приглашают горожан принять участие в массовом велозаезде на грязевой вулкан, посвященном закрытию велосипедного сезона.
Сбор владельцев двухколесного транспорта состоится у ККЗ «Комсомолец» в 9.00, а в 9.30 будет дан старт в сторону станции Новодеревенской, откуда велосипедисты отправятся на грязевой вулкан, а далее по старой холмской железной дороге – на станцию Перевал. Обратный путь до Южно-Сахалинска пройдет через поселок Дальнее.
Однодневный поход к «грязевому вулкану»
Захватывающий однодневный поход к «грязевому вулкану Южно-Сахалинский» п. Ключи, увлекательный маршрут по заброшенной железной дороге «Кладбище корейских строителей» с рассказом о ее истории, экстремальный проход с фонариками через японские железнодорожные туннели.
Стоимость 950 руб. за взрослого 800 руб. детский. В стоимость входит Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 8 часов.
16 октября 2016 года приглашаются все без исключения на тематический день, посвященный мелким копытным животным зоопарка. В программе Вас ожидает викторина и конкурсы, где вы узнаете много интересных фактов о козочках, барашках и других копытных млекопитающих. А также у Вас будет возможность с ними сфотографироваться.
А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:
Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.
Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.
В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.
Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
На сегодня это всё!
Всем культурных и активных выходных!!!
События на все вкусы фломиков!
Я бы на киношные песни сходила, повыла б там с удовольствием. К маяку бы, на вулкан бы, в киношку с кем-нить, на бисерные штучки тоже б сходила. На копытных, верблюдов и на Фестиваль "Мир-Дружба-Орбит без сахара".
Суперские выхи! Суперские!