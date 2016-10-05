Выходные в Южно-Сахалинске: 14-16 октября

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

Куда сходить и что посмотреть в Южно-Сахалинске в предстоящие выходные? Если вы прочитаете эту статью, таких вопросов у вас не останется!

Для начала о том, как провести вечер этой пятницы.

ПЯТНИЦА, ЮЖНО-САХАЛИНСК

14 октября 2016 в 18.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится церемония открытия Фестиваля Дружбы России и Республики Корея.

В программе открытия фестиваля:

- выступление артистов Государственного ансамбля имени Им Бан Уль из г. Кванджу.

- презентация выставки «Дар бесценный…» (в составе выставки 28 произведений каллиграфии и традиционной живописи мунинхва, 8 произведений национальной гордости - корё чхонджа, керамика селадон).

- мастер-класс заведующего музея красоты, знатока корейских придворных женских причесок периода Чосон (13-19 вв.), г-на И Сун (Республика Корея), который покажет и расскажет как укладывались сложные прически придворным дамам королевского двора.

14 октября 2016 в 18.00 в Сахалинском областном художественном музее.

Так же 15 октября в 17.00 Концерт артистов Государственного ансамбля имени Им Бан Уль и ДШИ «Этнос» (киноконцертный зал «Октябрь»)

Концерт «Григория Лепса»

Григорий Лепс - певец с немыслимым диапазоном и экспрессией в голосе, рекордсмен по аншлагам, количеству ротаций на радио и первых строчках хит-парадов.

Каждый поклонник Лепса хорошо знает, что любой концерт этого талантливого исполнителя неизменно приобретает статус настоящего музыкального события.

Концерт пройдет 14 октября в ледовом комплексе Арена-Сити. Начало в 19:00

Стоимость билета от 2000 до 8000 рублей.

Концерт «Эхо любви»

Театр-студия «Разные лица» при Сахалинской областной научной библиотеке по просьбам читателей повторно приглашает жителей и гостей Южно-Сахалинска на концерт «Эхо любви», посвящённый советскому кинематографу.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 14 октября. Начало в 19:00

Позади нелёгкая трудовая неделя. Наконец-то, долгожданная пятница!!!



Всем, конечно же, хочется провести пятничный вечер так, чтобы сбросить накопившуюся за неделю усталость и получить заряд бодрости и энергии.



Многие предпочитают делать это вместе с друзьями. А уж куда отправиться дружной компанией - как говорится, прихватив ещё и ночь, как не в ночной клуб.

Вход: 500 рублей

Место: Ночной клуб DUKE

Дата: 14 октября

Начало в 22:00

СУББОТА, 15 ОКТЯБРЯ

Автобусно-пешеходная экскурсия «Мыс Слепиковского»

15 октября приглашаем Вас на групповую автобусно-пешеходную экскурсию – «Мыс Слепиковского». Мыс Слепиковского – это уникальный природный комплекс, многообразие которого представлено редкими представителями мира флоры и фауны, всего около 200 видов растений, 12 видов млекопитающих, 5 видов амфибий, 2 вида рептилий и 80 видов птиц. Расположенный в 30 км от города Холмска.

Стоимость: 1650 руб. за взрослого и 1350 руб. детский.

В стоимость входит: Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 10 часов.

Начало экскурсии 15.10.2016 в 10:00 площадь ДК «Железнодорожников».

15 октября на СТК «Горный воздух» стартуют осенние гонки. Соревнования по скоростному подъему «UPhill-2016» стартуют в 11.40 на средней площадке комплекса. В этот же день состоится старт мотогонки «Кросс-кантри» состоится в 13.10 в зоне сноуборд-парка.

Место проведения: СТК "Горный воздух"

Программа мероприятия 15 октября

10.30 – 11.00 – на нижней станции состоится регистрация участников велогонки, оформление страховки, выдача номеров;

11.30 – на средней станции торжественное открытие велогонки «Uphill – 2016» (приветственное слово руководителя ОАУ «СТК «Горный воздух» и представителя УФКС администрации г. Южно-Сахалинска), инструктаж участников, подготовка к старту.

11.30 – на технической площадке средней станции регистрация участников открытие мотогонки «Кросс-кантри», оформление страховки, выдача номеров;

11.40 – Старт велогонки. Соревнования проходят по подготовленной трассе от средней до верхней станции СТК по технической дороге;

12.50 –Награждение победителей велогонки «Uphill – 2016».

13.00 - Торжественное открытие мотогонки «Кросс-кантри» (приветственное слово официальных лиц, представителей ОГАУ «ЦТВС»)

13.10 – Старт мотогонки в зоне сноуборд- парка. Соревнование проходят в границах трассы Запад (нижняя) с пересечения с трассой Динамо и площадкой сноуборд-парка.

15.30 – Награждение победителей мотогонки.

В субботу, в селе Троицкое Анивского района состоится традиционная осенняя спартакиада по гольфу среди школьников.

Соревнования пройдут 15 октября на гольф поле, рядом с ДЮСШ Троицкого.

Начало в 11.00.

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

Сахалинский зоопарк приглашает детей и взрослых на показательное кормление верблюдов. Мероприятие было запланировано на 9 октября, но в связи с плохой погодой было перенесено на 15 октября.

Сотрудники зоопарка покажут и расскажут посетителям о том, чем питаются верблюды, и проведут интересную викторину с призами.

Мероприятие будет проходить в Сахалинском зооботаническом парке у вольера с верблюдами, 15 октября. Начало в 12.00.

В эту субботу на сцене у мех.аттракционов в 13:00 состоится игровая программа выходного дня «Осень-прекрасная пора».

Если вы хотите провести выходные активно и на свежем воздухе, мы ждем Вас в парке культуры и отдыха на развлекательную программу, которая рассчитана на все возраста.

Проводите выходные в парке, наслаждайтесь красками осени.

Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (на сцене у мех. аттракционов), 15 октября. Начало в 13:00

Клуб «Рукодельница» при научной библиотеке приглашает на мастер-класс по бисероплетению.

Сахалинская областная универсальная научная библиотека, 15 октября. Начало в 15:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ

Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на традиционную областную сельскохозяйственную ярмарку «Золотая осень Сахалина – 2016», которая состоится на площади Победы областного центра: 16 октября – с 09.00 до 16.00.

В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса.

Ярмарка состоится на площади Победы областного центра: 16 октября – с 09.00 до 16.00.

16 октября центр молодежных инициатив и СРОО по туризму «Адреналин» приглашают горожан принять участие в массовом велозаезде на грязевой вулкан, посвященном закрытию велосипедного сезона.

Сбор владельцев двухколесного транспорта состоится у ККЗ «Комсомолец» в 9.00, а в 9.30 будет дан старт в сторону станции Новодеревенской, откуда велосипедисты отправятся на грязевой вулкан, а далее по старой холмской железной дороге – на станцию Перевал. Обратный путь до Южно-Сахалинска пройдет через поселок Дальнее.

Сбор состоится, 16 октября у ККЗ «Комсомолец» в 9:00.

Однодневный поход к «грязевому вулкану»

Захватывающий однодневный поход к «грязевому вулкану Южно-Сахалинский» п. Ключи, увлекательный маршрут по заброшенной железной дороге «Кладбище корейских строителей» с рассказом о ее истории, экстремальный проход с фонариками через японские железнодорожные туннели.

Стоимость 950 руб. за взрослого 800 руб. детский. В стоимость входит Транспортное обслуживание, Услуги гида-экскурсовода. Длительность программы 8 часов.

Начало экскурсии 16.10.2016 в 10:00 возле здания ДК «Железнодорожников».

16 октября 2016 года приглашаются все без исключения на тематический день, посвященный мелким копытным животным зоопарка. В программе Вас ожидает викторина и конкурсы, где вы узнаете много интересных фактов о козочках, барашках и других копытных млекопитающих. А также у Вас будет возможность с ними сфотографироваться.

Сбор гостей состоится в Сахалинском Зооботаническом парке у вольера мелких копытных животных в 10:00, при условии хорошей погоды.

А ещё в Южно-Сахалинске проводится замечательная выставка:

Проект представляет 24 работы финского фотохудожника Мартти Рикконена, в которых он запечатлел удивительную природу Финляндии.

Выставка состоит из фотографий, сделанных в Северной Лапландии: большинство снимков из окрестностей деревни Инари и сопки Палластунтури.

В работах фотограф запечатлел удивительную магию света, когда на смену бесконечным солнечным потокам лета приходит обволакивающая темнота зимы, завораживающая огнями северного сияния.

Адрес: Сахалинский областной государственный художественный музей (ул. Ленина, 137)

Выставка работает с 29 сентября по 31 октября.

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Инферно

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Всем культурных и активных выходных!!!