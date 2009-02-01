Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 8-9 апреля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Великан-эгоист" Сахалинский театр кукол 8-9 апреля, в 11.00 и 13.00 (3+) «Великан-эгоист» – поучительная сказка, названная в честь жадного и самолюбивого главного героя. Великан прогоняет детей, играющих в чудесном саду, и в итоге оказывается за это наказанным — в его владения навсегда приходит зима. И только два величайших чувства помогают великану вернуть весну… Спектакль "Опасный поворот" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 7 апреля в 19.00, 8-9 апреля, в 18.00 (16+) В богатом особняке известного издателя проводят вечер его друзья. Случайный поворот разговора - и маски благопристойности и дружеского расположения падают, раскрывая истинные характеры собравшихся, а также несколько весьма опасных секретов. У каждого героя есть свой скелет в шкафу. И для некоторых правда может оказаться гибельной... Пьеса британца Джона Пристли, написанная в 1932 году, признана одним из лучших произведений автора. Несмотря на камерность – все события происходят в пределах одной комнаты, - постановка не заставит зрителя скучать, ведь действие в четырех стенах развивается с пугающей стремительностью, а детективная интрига вполне сопоставима с лучшими произведениями соотечественницы Пристли - великой Агаты Кристи.

СОБЫТИЯ Концерт Homie Ночной клуб "Duke" 8 апреля, фан-встреча - 18.00, концерт - 19.00. HOMIE молодой проект, старт которому был дан в 2013 году с выходом сингла "безумно можно быть первым". Композиция стала визитной карточкой артиста. В течении нескольких дней был снят любительский клип на эту композицию, который на сегодняшний день набрал 4 500 000 просмотров на Youtube. В музыкальном мире в последние годы Homie стал привлекать к себе чрезвычайно повышенное внимание со стороны слушателей, а всё благодаря тому, что песни Антона значительно выделяются на фоне современных треков за счёт уникального стиля исполнения, находящегося на границе двух музыкальных направлений — рэпа и лирики. Концерт группы Amatory Конгресс-холл "Столица" 9 апреля, в 19.00 (12+) Это будет уникальное шоу, которое объединит лучшие элементы выступлений Amatory: эксклюзивный плейлист, лучший свет и звук! Это не просто рок-концерт - это действо, завораживающее с первой секунды и держащее в напряжении до последнего трека. Апрельские выходные ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 9 апреля, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на апрельские выходные: 9 апреля – День здоровья, начало в 15.00, участие бесплатное. 16 апреля – Праздник Светлой Пасхи, начало в 15.00, участие бесплатное. 23 апреля – День подснежника, начало в 15.00, участие бесплатное. 30 апреля – Отмечаем День танца. Стоимость участия 350 рублей с человека, начало в 17.00.

Снежный карнавал СТК "Горный воздух" 8 апреля, 12.00 В этом году на нем будет представлено беспрецедентное количество номинаций, особенно для детей. Регистрация начнется в 11 часов на средней станции комплекса. Сам праздник состоится с 12 до 15 часов. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Жаркий спуск - 2017 СТК "Горный воздух" 9 апреля, 12.00 (18+) В этом году закрытие горнолыжного сезона "Жаркий спуск — 2017"пройдет в стиле пижамной вечеринке. Регистрация участников на верхней площадке в кафе "Звезда" с 11.00 до 11.40, старт в 12.00. Всех гостей и зрителей приглашают к 11.30 на среднюю площадку СТК "Горный воздух". Участники, придумавшие самые лучшие образы, получат призы. Встреча весны Сахалинский областной государственный художественный музей 8 апреля, 14.00 8 апреля в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мероприятие «Встреча весны». В программе мероприятия: -выступление солистов детского народного хора «Жар-птица» МБУДО ДШИ «Этнос», концертмейстер - Падалка Александр Григорьевич, руководитель - Алешко Елена Ивановна. -мастер-класс «Изготовление тряпичной птички». Мастер-класс проведет член Союза художников России, ведущий научный сотрудник Сергиево-Посадского государственного историко-художественного музея-заповедника Мария Юрьевна Дмитриева (г. Сергиев Посад, московская область). Мероприятие пройдет на фоне выставки современной Сергиево-Посадской игрушки (из личной коллекции Марии Юрьевны Дмитриевой и фондов Сахалинского областного художественного музея). Для участия в мероприятии приглашаются сахалинцы и гости острова (12+) Регистрация для участия в мероприятии – обязательна! Записаться можно по телефону: 31-25-25 (со вторника по пятницу, с 11.00 до 17.00) Коробочка идей ДК "Родина", каб. 16А 8 апреля, в 12.00 Приглашаем всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Мы научим Вас делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы никого не оставят равнодушными. Вербное воскресенье Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина 9 апреля, 14.00 9 апреля на сцене у механических аттракционов для всех гостей, пришедших в парк состоится концертно-развлекательная программа посвященная православному празднику "Вербное воскресенье". В программе мероприятия выступления образцово-показательного ансамбля эстрадного танца "Плэйданс" и вокалистки южно-сахалинского духового оркестра Ларисы Качайкиной, а наши ведущие Иван да Марья расскажут об истоках праздника и приметах, проведут игровые, конкурсные программы и викторины. Благая весть Сахалинская областная универсальная научная библиотека 8 апреля, 15.00 (16+) Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников, который всегда приходится на 7 апреля. Называется он так потому, что именно в этот день к Деве Марии явился Архангел Гавриил и сообщил ей благую весть о том, что именно она чудесным образом родит сына, который станет Спасителем мира. В Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 8 апреля в 15.00 состоится показ фильма "Благовещение Пресвятой Богородицы", который расскажет о том, почему Бог выбрал именно эту 12-летнюю девочку стать Матерью Иисуса Христа, как складывалась её жизнь до этого важнейшего в истории мира события, что ему предшествовало, и как оно происходило. Вход свободный. Телефоны для справок: 45-25-21,45-25-14. Лекция-презентация о серых китах Сахалинская областная универсальная научная библиотека 8 апреля, 12.00 (0+) Сахалинцев приглашают на открытую встречу с Екатериной Джикия, кандидатом биологических наук, членом российского совета по морским млекопитающим (Москва). Она расскажет о биологии серых китов, обитающих на севере Сахалина. Лекция-презентация адресована всем интересующимся жизнью морских животных сахалинцам, педагогам и школьникам. Вход свободный. Тотальный диктант Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" Гимназия № 2 Учебный центр английского языка "КБ Бридж" 8 апреля, 16.00 (16+) Международная образовательная акция в Южно-Сахалинске состоится 8 апреля. В этом году впервые диктант будет читаться сразу на трех площадках. В островной столице акция пройдет уже в шестой раз. Участвовать в мероприятии сахалинцы смогут по предварительной регистрации на сайте "Тотального диктанта". Обязательным условием участия в акции является регистрация на сайте. Задать все интересующие вопросы можно по телефону: 43-65-34. Музейный кинозал Сахалинский областной государственный художественный музей 8 апреля и каждую субботу Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 8 апреля: "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Репин - 11.00. "Рождение картины. От натуры к художественному образу". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Орест Кипренский. Роман в портретах". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Антокольский М. "Портреты императора Николая II и императрицы Александры Федоровны". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный. House Dance. Открытый урок ДК "Родина" 9 апреля, 19.00 (16+) Приглашаем вас на маленький островок хаус-танца в Южно-Сахалинске. House dance – это современное социальное танцевальное направление, произошедшее от одноименного стиля электронной музыки в Чикаго начала 1980-х. На уроках вас ждут музыка, танцы, материалы для развития и много информации как для начинающих так и для профи). Малыш Гарик Зооботанический парк 8-9 апреля, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Пик Мицуля Площадь Победы 9 апреля, 10.00 (16+) Телефон для справок: 25-83-65 Вас ждет незабываемая прогулка по зимнему лесу, среди заснеженных елей. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 9 апреля, в 11.00 до 23 апреля (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Субботний киносеанс Сахалинский областной краеведческий музей 8, 15, 22, 19 апреля, 17.00 и 18.00 (16+) В субботние дни апреля в Сахалинском областном краеведческом музее будет демонстрироваться документальный фильм о заповеднике "Курильский" - "Заповедный Кунашир". Коллекции музея Сахалинский областной краеведческий музей 8, 22-23, 29 апреля, в 12.00 и 15.00 (0+) Экскурсия "Коллекции музея" расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 8-9 апреля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 8-9 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Кубок губернатора Сахалинской области по хоккею Ледовый комплекс "Арена Сити" 8 апреля, 14.45, 16.15 (0+) Две игры в Кубке губернатора Сахалинской области по хоккею среди детских команды состоятся 8 апреля. Вернувшиеся со всероссийских соревнований "Сахалинские Акулы" на этой неделе вступают в борьбу за главный приз в старшей возрастной группе. Их соперником будут "Холмские Пантеры". У самых юных хоккеистов "Белые Акулы" из Холмска встретятся со второй командой "Ареной-Мастер-2009". 14.45 - Сахалинские Акулы 2006 – Холмские Пантеры (Холмск) 16.15 - Арена-Мастер-2009-2 – Белые Акулы (Холмск) Вход бесплатный.

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Мама, отведи меня в детство…" Сахалинский областной краеведческий музей 8-9 апреля и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+) На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей. Выставка сахалинского художника Н. Бочарова-Федореева Выставочный зал сахалинского отделения Союза художников России 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, до 28 апреля, с 11.00. Выставка посвящается памяти жены художника Нине Георгиевне Федореевой, которая всю их совместную жизнь была другом, музой и помощником в жизни и творчестве Николая Егоровича. Но и после его ухода из жизни она продолжала его дело: дарила музеям, Сахалинской епархии, друзьям его картины, устраивала выставки его работ, был выпущен его альбом "Чем дорог мне мой Сахалин".

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 8-9 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 8-9 апреля и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка Заслуженного художника РФ Дю Мен Су "Три грани прекрасного" Сахалинский областной художественный музей 8-9 апреля и каждый день до 30 апреля, кроме понедельника, с 10.00. На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий. Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 16 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 8-9 апреля, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 8-9 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "ДавайПутешестовать на Марианы" ТРК «Сити Молл» 3-й этаж 8-9 апреля, и каждый день до 24 апреля Выставкаизвестного трэвел-фотографа Дальнего Востока и Инстаграм-блогера Дмитрия @Oktagon Куликова #ДавайПутешестовать на Марианы организована Управлением по туризму Северных Марианских островов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Spring Resident’s Night/ВЕСНАБЕЗСНА Ночной клуб Duke 8 апреля 22.00 (18+) Вот и уходит серость зимы и приходит весеннее настроение. Поэтому пора бы сменить серые унылые маски на веселые! Приглашаем всех в этот День Смеха на самую настоящую отрывную вечеринку! Bravo Nights Ночной клуб "Bravo" 7-8 апреля (18+) В эти выходные в Браво вас ждут: - Группа The Four, - Лучшие диджеи, - Отличная музыка и атмосфера, - Разнообразная кухня, - Обновленное караоке. Rock Weekend Ночной клуб "Aura²" 7-8 апреля, 23.00 (18+) 7,8 апреля мы устроим Rock Weekend. Наши резиденты будут радовать вас Rock хитами и отличным настроением! А наши бармены угощают всех рок-шотами! Ждем вас в эти выходные в косухах, драных джинсах, шляпах и с огнем в глазах. Ангелы и Демоны Клуб "Loona" 7-8 апреля (21+) Загляни в своё сознание и душу, спроси: "Кто я? Ангел или Демон?" 7-8 апреля открой свой внутренний Мир для всех! Обескуражь ответом своих близких! Для тех, кто будет честен перед собой и придёт в образе Ангела или Демона вход свободный! Вам стало интересно? Звони 272-050.