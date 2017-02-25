Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 4-5 марта

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Театральные спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Дюймовочка" Сахалинский театр кукол 4-5 марта, 11.00 и 13.00 (5+) Знакомую старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке детишкам и их родителям расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи. Спектакль "Чудо-день" Сахалинский театр кукол 4-5 марта, а также 7 марта 12.00 (1+) «Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям! Спектакль "Тестостерон" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 4-5 марта, 18.00 (18+) "Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

СОБЫТИЯ Вечер романсов "Только раз бывает в жизни встреча..." Сахалинская областная универсальная научная библиотека 5 марта, 17.00 Слушатели смогут окунуться в лирическую атмосферу не только русских, но и цыганских романсов, таких, как «Очи черные», «Две гитары», «Ивушки». Подобные произведения обладают красивыми мелодиями и нежными, проникновенными словами, которые так легко запоминаются. Многие романсы существуют более века, но «уходить в небытие» не собираются. Они говорят о ревности, разлуке, любви, часто не разделённой, – о том, что волновало и тревожило человеческую душу во все времена. Поет для гостей Оксана Соломина, художественный руководитель театра-студии «Разные лица». Вход свободный. Автоледи Сахалина — 2017 Автодром ул. Ленина, 442-Б 4 марта, 09.00 (16+) 4 марта в Южно-Сахалинске состоится первый этап соревнований по автомобильному спорту "Автоледи Сахалина — 2017". Мероприятие в честь Международного женского дня традиционно проводится региональным отделением ДОСААФ России совместно с южно-сахалинской автомобильной школой на автодроме, расположенном по адресу: улица Ленина, 442б (въезд со стороны Железнодорожной). В этом году соревнования проводятся по программе "Скоростное маневрирование". Принять участие в соревнованиях приглашают сахалинок, годных по состоянию здоровья, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортным средством категории "В" и личный транспорт. Мероприятие будет проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди". Сбор участников, регистрация, жеребьевка пройдут с 9.00 до 9.45. Торжественное открытие соревнования начнется в 9.50. День Толстого Музей книги Чехова "Остров Сахалин" 4 марта, с 12.00 (16+) 4 марта в музее пройдет тематическая программа в рамках выставки "Когда не можешь не писать…" для посетителей разных возрастов: 12.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…"; 13.00 — "Весенние забавы". На мероприятии посетители познакомятся с традиционными подвижными забавами, в которые играли в России во все времена. Во второй части гости смогут своими руками сделать обережных кукол; 14.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…"; 14.00 — "Птичка счастья" — занятие по лепке из глины. Посетители познакомятся с традиционным народным промыслом, слепят глиняные игрушки; 15.00 — "Весенние забавы". 16.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…"; 17.00 — лекция "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников". Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги Чехова "Остров Сахалин" 4-5 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+). Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни). В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий. В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции: - "Мифы о Толстом"; - "Чехов и Толстой"; - "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого"; - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому"; - "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение"; - "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников". Завтрак с психологом Детское пространство "Море" 5 марта, 10.00 (16+) За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы. Тема дня: Семья - место женской силы. Что такое идеальная жена глазами мужчины? Как общаться с мужчиной, когда он в угнетенном состоянии? Как выявить и развить лучшие качества в мужчине без давления? Как реагировать, когда мужчина невнимателен, несправедлив? Запись по телефону: 44-55-63. Живопись маслом для начинающих Детское пространство "Море" 5 марта, 10.00 (16+) Вас приглашают окунуться в мир творчества и живописи, раскрыть свои способности и интересно провести время в кругу единомышленников. На этот раз тема мастер класса - "Женщина с зонтом". Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс "Букет для мамы" Детское пространство "Море" 4 марта, 10.00 (5+) Запись по телефону: 44-55-63 Делаем сладкий подарок для мамы своими руками: букет из капкейков: наполняем, оформляем, украшаем. Детский мастер-класс по японской кухне Детское пространство "Море" 5 марта, 14.00 (6+) Дети узнают о традициях японской кухни, маленькие поварята познакомятся с техникой безопасности, научатся азам приготовления суши, проявят свои творческие способности в приготовлении композиции. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс для детей по пневматической стрельбе Детское пространство "Море" 4 марта, 11.00 (10+) Запись по телефону: 44-55-63 В программе мастер-класса по безопасному и квалифицированному обращению с пневматическим оружием для мальчишек и девчонок по версии Федерации практической стрельбы России обучение меткости стрельбы из пневматического оружия, развитие навыков обращения с оружием. Занятия проводит член Федерации практической стрельбы России. Мастер-класс к 8 марта Сахалинский Музей Медведя 4-5 марта (0+). Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 К Международному женскому дню приглашаем всех на мастер-классы, на которых вы можете сделать мыло и свечку своими руками, а так же нанести любой рисунок на футболку. Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике" Сахалинский Музей Медведя 4-5 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы! Мастер-классы по прикладному творчеству "Коробочка идей" ГДК "Родина", каб. 16-а 4 марта, 13.00 (0+) Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Здесь вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят Вас равнодушными. Мастер-класс в музее Сахалинский областной художественный музей 4 марта, 11.00 (0+) 4 марта в 11.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер-класс члена Санкт-Петербургского отделения ВТОО "Союз художников России" Сергея Васильевича Новоселова по акварели! Количество мест ограничено! Записаться для участия в мастер-классе можно по телефону: 72-37-38. Поход на гору Красную Нижняя площадка СТК "Горный воздух" 5 марта, 08.45 (16+) Гора Красная, высота 779 метров над уровнем моря, входит в систему Сусунайского хребта. Гора Красная находится сразу за горой Большевик, на юго-востоке от нее. Зимой на гору Красную ходит много людей пешком и на лыжах, эта гора пользуется успехом у местных фрирайдеров. Подробнее о восхождении можно узнать по телефону: 25-83-65. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 4-5 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 4-5 марта Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

4 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 4 марта:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Айвазовский. – 11.00. "Пейзаж". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Бубновый валет в русском авангарде".Фильм 2. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Нестеров М. "Великий постриг". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 4-5 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Соревнования по художественной гимнастике "Сахалинская Весна" Спортивно-развлекательный комплекс "Олимпия-парк" (15 км. Корсаковской трассы), тел. (4242) 45-22-55, 45-22-50 3 марта 10.00, 13.00; 4 марта, 10.00 и 19.00 С 3 по 4 марта в Южно-Сахалинске пройдут региональные соревнования по художественной гимнастике. В них примут участие рекордное количество спортсменок - 187 гимнасток. В пятницу соревнования начнутся в 10.00 часов. Торжественное открытие запланировано на 13:00 часов. В субботу, 4 марта, соревнования также начнутся в 10.00 часов. Церемония закрытия состоится в этот же в 19.00 часов. Международный Сахалинский лыжный марафон - 2017 18-й «Международный Сахалинский лыжный марафон - 2017, посвященный памяти И.П. Фархутдинова» пройдет 5 марта - одно из самых ожидаемых спортивных событий в мире лыжных гонок островной области. Уже по традиции, на старт выйдет более 250 любителей и профессионалов лыжного спорта, представляющие регионы Дальнего Востока, а также другие субъекты Российской Федерации и зарубежные страны. Отличительной особенностью Сахалинского марафона является то, что старт на дистанцию 35 км и на 50 км дается в разных местах – на 35 км из п. Лесное, а на 50 км – от лыжной базе «Спартак» (ул.Горького, 7/1). Затем, эти дистанции сходятся и финишируют спортсмены в одном месте – на лыжной базе СШОР ЗВС (ул.Венская, 5), что придает масштабность мероприятию. Социальный фитнес на лыжах

4-5 марта в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

До 6 марта

(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 4-5 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Artsakhalin 2017 Бизнес-центр "Сфера" 4-5 марта и каждый день до 9 марта. "Artsakhalin 2017" - возможно, это первая выставка абстракций в Сахалинской области. Ее отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ. Выставка сахалинских художников Арт-галерея "Сахалин" 4-5 марта. Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики. По перевалу к океану… Сахалинский областной художественный музей 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника, до 9 марта, с 10.00. Основная тема произведений Сергея Новоселова – природа и люди северного края. На выставке будет представлено свыше 200 графических произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерской художника с 1970 по 2016 годы. Выставка "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы" Сахалинский областной художественный музей 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника, до 17 марта, с 10.00. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.

Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

4-5 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Абсолютный Jam Арт-пространство "СтрекоZа" 4 марта, 22.00 (19+) Участники: - Аркадий Остриров - Сергей Старый (Banana Jam) - Александр Раевский (Chubby Cheeks) - Алексей Бас (Chubby Cheeks) - Роман Носков (Overplay) и другие. При участи трио Drum Soul Project. Весенние выходные Ночной клуб Duke 3-4 марта, 22.00 Dj Pasha Lee Club Loona 3-4 и 7 марта Самое красивое начало музыкального весеннего обострения мы посвятим красивой половине нашего человечества и совместим все это с Международным женским днем! А поможет нам в этом самый простой и скромный человечек нашей планеты и завсегдатай нашего острова- Dj Pasha Lee! Стало интересно? Звони 272-050.