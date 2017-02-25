Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 4-5 марта

Театральные спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский театр кукол
4-5 марта, 11.00 и 13.00 (5+)
Знакомую старую сказку о маленькой девочке, жабе, жуке, полевой мыши, кроте и ласточке детишкам и их родителям расскажут очень добрые, обаятельные и забавные человечки – Клумпе-Думпе и Иведи-Аведи.
Сахалинский театр кукол
4-5 марта, а также 7 марта 12.00 (1+)
«Чудо-день» — спектакль о радости быть мамой! Понятен он будет и взрослым, и детям!
"Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...
СОБЫТИЯ
Вечер романсов "Только раз бывает в жизни встреча..."
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
5 марта, 17.00
Слушатели смогут окунуться в лирическую атмосферу не только русских, но и цыганских романсов, таких, как «Очи черные», «Две гитары», «Ивушки».
Подобные произведения обладают красивыми мелодиями и нежными, проникновенными словами, которые так легко запоминаются. Многие романсы существуют более века, но «уходить в небытие» не собираются. Они говорят о ревности, разлуке, любви, часто не разделённой, – о том, что волновало и тревожило человеческую душу во все времена.
Поет для гостей Оксана Соломина, художественный руководитель театра-студии «Разные лица».
Вход свободный.
Автоледи Сахалина — 2017
Автодром
ул. Ленина, 442-Б
4 марта, 09.00 (16+)
4 марта в Южно-Сахалинске состоится первый этап соревнований по автомобильному спорту "Автоледи Сахалина — 2017". Мероприятие в честь Международного женского дня традиционно проводится региональным отделением ДОСААФ России совместно с южно-сахалинской автомобильной школой на автодроме, расположенном по адресу: улица Ленина, 442б (въезд со стороны Железнодорожной).
В этом году соревнования проводятся по программе "Скоростное маневрирование".
Принять участие в соревнованиях приглашают сахалинок, годных по состоянию здоровья, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортным средством категории "В" и личный транспорт.
Мероприятие будет проводиться в двух группах: "Профи" и "Леди".
Сбор участников, регистрация, жеребьевка пройдут с 9.00 до 9.45. Торжественное открытие соревнования начнется в 9.50.
День Толстого
Музей книги Чехова "Остров Сахалин"
4 марта, с 12.00 (16+)
4 марта в музее пройдет тематическая программа в рамках выставки "Когда не можешь не писать…" для посетителей разных возрастов:
12.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…";
13.00 — "Весенние забавы". На мероприятии посетители познакомятся с традиционными подвижными забавами, в которые играли в России во все времена. Во второй части гости смогут своими руками сделать обережных кукол;
14.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…";
14.00 — "Птичка счастья" — занятие по лепке из глины. Посетители познакомятся с традиционным народным промыслом, слепят глиняные игрушки;
15.00 — "Весенние забавы".
16.00 — экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…";
17.00 — лекция "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников".
Лекторий к выставке из Ясной Поляны
Музей книги Чехова "Остров Сахалин"
4-5 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+).
Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни).
В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий.
В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции:
- "Мифы о Толстом";
- "Чехов и Толстой";
- "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого";
- "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому";
- "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение";
- "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников".
Завтрак с психологом
Детское пространство "Море"
5 марта, 10.00 (16+)
За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы.
Тема дня: Семья - место женской силы. Что такое идеальная жена глазами мужчины? Как общаться с мужчиной, когда он в угнетенном состоянии? Как выявить и развить лучшие качества в мужчине без давления? Как реагировать, когда мужчина невнимателен, несправедлив?
Запись по телефону: 44-55-63.
Живопись маслом для начинающих
Детское пространство "Море"
Вас приглашают окунуться в мир творчества и живописи, раскрыть свои способности и интересно провести время в кругу единомышленников.
На этот раз тема мастер класса - "Женщина с зонтом".
Запись по телефону: 44-55-63.
Мастер-класс "Букет для мамы"
Детское пространство "Море"
4 марта, 10.00 (5+)
Запись по телефону: 44-55-63
Делаем сладкий подарок для мамы своими руками: букет из капкейков: наполняем, оформляем, украшаем.
Детский мастер-класс по японской кухне
Детское пространство "Море"
5 марта, 14.00 (6+)
Дети узнают о традициях японской кухни, маленькие поварята познакомятся с техникой безопасности, научатся азам приготовления суши, проявят свои творческие способности в приготовлении композиции.
Запись по телефону: 44-55-63.
Мастер-класс для детей по пневматической стрельбе
Детское пространство "Море"
4 марта, 11.00 (10+)
Запись по телефону: 44-55-63
В программе мастер-класса по безопасному и квалифицированному обращению с пневматическим оружием для мальчишек и девчонок по версии Федерации практической стрельбы России обучение меткости стрельбы из пневматического оружия, развитие навыков обращения с оружием. Занятия проводит член Федерации практической стрельбы России.
Мастер-класс к 8 марта
Сахалинский Музей Медведя
4-5 марта (0+).
Необходима предварительная запись.
Телефон для справок: 26-05-97
К Международному женскому дню приглашаем всех на мастер-классы, на которых вы можете сделать мыло и свечку своими руками, а так же нанести любой рисунок на футболку.
Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике"
Сахалинский Музей Медведя
4-5 марта и каждую субботу и воскресение.
Необходима предварительная запись.
Телефон для справок: 26-05-97
Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы!
Мастер-классы по прикладному творчеству "Коробочка идей"
ГДК "Родина", каб. 16-а
4 марта, 13.00 (0+)
Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Здесь вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки из джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят Вас равнодушными.
Мастер-класс в музее
Сахалинский областной художественный музей
4 марта, 11.00 (0+)
4 марта в 11.00 в Сахалинском областном художественном музее состоится мастер-класс члена Санкт-Петербургского отделения ВТОО "Союз художников России" Сергея Васильевича Новоселова по акварели!
Количество мест ограничено!
Записаться для участия в мастер-классе можно по телефону: 72-37-38.
Нижняя площадка СТК "Горный воздух"
5 марта, 08.45 (16+)
Гора Красная, высота 779 метров над уровнем моря, входит в систему Сусунайского хребта. Гора Красная находится сразу за горой Большевик, на юго-востоке от нее. Зимой на гору Красную ходит много людей пешком и на лыжах, эта гора пользуется успехом у местных фрирайдеров.
Подробнее о восхождении можно узнать по телефону: 25-83-65.
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
4-5 марта и каждую субботу и воскресение.
Необходима предварительная запись.
Телефон для справок: 26-05-97
Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память.
Темная комната
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
4-5 марта
Телефон для справок: 26-05-97
Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.
Сахалинский областной художественный музей
4 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.
Расписание сеансов на 4 марта:
"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Айвазовский. – 11.00.
"Пейзаж". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00.
"Бубновый валет в русском авангарде".Фильм 2. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00.
Нестеров М. "Великий постриг". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00.
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
4-5 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
СПОРТ
Спортивно-развлекательный комплекс "Олимпия-парк"
(15 км. Корсаковской трассы), тел. (4242) 45-22-55, 45-22-50
3 марта 10.00, 13.00; 4 марта, 10.00 и 19.00
С 3 по 4 марта в Южно-Сахалинске пройдут региональные соревнования по художественной гимнастике. В них примут участие рекордное количество спортсменок - 187 гимнасток.
В пятницу соревнования начнутся в 10.00 часов. Торжественное открытие запланировано на 13:00 часов. В субботу, 4 марта, соревнования также начнутся в 10.00 часов. Церемония закрытия состоится в этот же в 19.00 часов.
18-й «Международный Сахалинский лыжный марафон - 2017, посвященный памяти И.П. Фархутдинова» пройдет 5 марта - одно из самых ожидаемых спортивных событий в мире лыжных гонок островной области.
Уже по традиции, на старт выйдет более 250 любителей и профессионалов лыжного спорта, представляющие регионы Дальнего Востока, а также другие субъекты Российской Федерации и зарубежные страны.
Отличительной особенностью Сахалинского марафона является то, что старт на дистанцию 35 км и на 50 км дается в разных местах – на 35 км из п. Лесное, а на 50 км – от лыжной базе «Спартак» (ул.Горького, 7/1). Затем, эти дистанции сходятся и финишируют спортсмены в одном месте – на лыжной базе СШОР ЗВС (ул.Венская, 5), что придает масштабность мероприятию.
Социальный фитнес на лыжах
4-5 марта в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.
Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.
Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
До 6 марта
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.
Выставка "Когда не можешь не писать…"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+)
Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.
Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов"
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
4-5 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик.
Приходите, смотрите, удивляйтесь!
Artsakhalin 2017
Бизнес-центр "Сфера"
4-5 марта и каждый день до 9 марта.
"Artsakhalin 2017" - возможно, это первая выставка абстракций в Сахалинской области.
Ее отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ.
Выставка сахалинских художников
Арт-галерея "Сахалин"
4-5 марта.
Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики.
Сахалинский областной художественный музей
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника, до 9 марта, с 10.00.
Основная тема произведений Сергея Новоселова – природа и люди северного края. На выставке будет представлено свыше 200 графических произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерской художника с 1970 по 2016 годы.
Сахалинский областной художественный музей
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника, до 17 марта, с 10.00.
Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.
Сахалинский областной государственный художественный музей
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
4-5 марта и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Абсолютный Jam
Арт-пространство "СтрекоZа"
4 марта, 22.00 (19+)
Участники:
- Аркадий Остриров
- Сергей Старый (Banana Jam)
- Александр Раевский (Chubby Cheeks)
- Алексей Бас (Chubby Cheeks)
- Роман Носков (Overplay)
и другие.
При участи трио Drum Soul Project.
Ночной клуб Duke
3-4 марта, 22.00
Dj Pasha Lee
Самое красивое начало музыкального весеннего обострения мы посвятим красивой половине нашего человечества и совместим все это с Международным женским днем! А поможет нам в этом самый простой и скромный человечек нашей планеты и завсегдатай нашего острова- Dj Pasha Lee! Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Действия фильма разворачиваются с того момента, на котором закончилась предыдущая часть. После того как Вескер предал Элис в Вашингтоне, конец истории человечества стал еще ближе. Элис — последняя надежда на спасение мира. Она должна вернуться к точке отсчета, туда, где все и началось — город Раккун-Сити, где корпорация "Амбрелла" готовится к финальной атаке по тем, кому удалось выжить.
Россия, 18 век. На краю Руси, в Карпатских горах, стоит Спасский монастырь, куда был сослан духовник императрицы Елизаветы монах Лавр. Какие тайны он унес с собой из столичного Петербурга, никто не ведал. Да и край, в который он был сослан, издревле считался неспокойным, о нем слагали легенды и рассказывали их только шепотом. Говорили мол, что в тех краях живет нечистая сила, оставшаяся там еще со времен набегов турецких… Спустя годы за Лавром из Петербурга прибывает Андрей, крестник самой императрицы Елизаветы. В Карпатах Андрей сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.
ЛЕВ
Мальчик из трущоб, Сару, потерялся в возрасте 5 лет. Ему удалось выжить и найти новый дом в Австралии. 25 лет спустя он чудом вернулся в родной дом и встретился с матерью.
ЗАЩИТНИКИ
Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелые для страны времена они вновь берутся за дело.
Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…
Великую стену воздвигли, чтобы оградить Поднебесную от любых угроз, но с таким врагом не сталкивались даже самые отважные ее защитники. Если вторжение не остановить — мир будет уничтожен.
Бедный Митя влип по полной: случайно сделал предложение, а отец девушки, как будто только этого и ждал — тут же назначил дату свадьбы. Все бы ничего, да только Митя… уже женат! Он возвращается в свой город, чтобы экстренно развестись. Но Василиса (или просто Вася), с которой они давно не живут, — циничная стерва, и за развод придется побороться. Простейший способ ускорить процесс — предъявить первую попавшуюся "невесту". Кто же знал, что у нее имеется настоящий жених, местный качок… Окончательно все запутывается, когда разруливать ситуацию берутся бывшие одноклассники Мити — подкаблучник Паша и аферист Гарик.
В далеком будущем Логан и профессор Ксавьер остались без команды Людей Икс, теперь только они могут противостоять могущественной корпорации под руководством Натаниэла Эссекса, которая планирует уничтожить мир. В условиях, когда способности к регенерации у Логана с возрастом угасают, а Ксавьер теряет память из-за прогрессирующей болезни Альцгеймера, в борьбе против злодея им может прийти на помощь только женский клон Росомахи, юная Лаура Кинни.
История Кенни Уэллса — современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника — геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.
О Жаклин Кеннеди — первой леди Соединенных Штатов в начале 60-х, самой популярной женщине своего времени, иконе стиля — написаны десятки книг и снято немало фильмов, но огромный интерес к ее жизни с годами не угасает. В этой ленте авторы воспроизвели один из трагических моментов в американской истории — убийство президента Кеннеди в Далласе — и последовавшие за ним несколько дней, показав эти события глазами самой Жаклин. Весь мир восхищался ее стойкостью, достоинством и самообладанием. Но что на самом деле пережила эта женщина?..
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!