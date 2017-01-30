Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 4-5 февраля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Сердце матери" Сахалинский театр кукол 4-5 февраля, 11.00 и 13.00 Спектакль «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол. Режиссер-постановщик из г. Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр как рок-притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери. Спектакль "Клочки по закоулочкам" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 5 февраля, 11.00. Известная история про Лису и Зайца, пересказанная Григорием Остером и поставленная режиссёром Александром Агеевым, легко и без затей расскажет ребятам о предательстве и дружбе, подлости и смелости. А яркие декорации, придуманные Леонидом Всеволодским, погрузят маленьких зрителей в настоящую сказку. Спектакль "Тестостерон" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 4 февраля, 18.00. "Тестостерон" - пьеса, выполненная в модном жанре "мужского разговора" и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского? Спектакль "Вишневый сад" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 5 февраля, 18.00. Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней?

СОБЫТИЯ Любимые песни Женьки Арт-пространство "СтрекоZа" 4 февраля, 22.00 На сценической площадке СтрекоZы поёт Женя Тодика играет Anton at School. Концерт Шавката Содикова Конгресс-холл "Столица" 4 февраля, 19.00. "Время любить..." - сольный концерт Шавката Содик­ова. Вечер ­посвящен тому, что близко всем – любовь, семья, Родина, мир. Каждая его песня – кусочек жизни, смысл прожитых мгновений, пропущенный через сердце. Говорят, что в начале мы выбираем путь, а­ дальше путь ведёт нас. Верность детской мечте определила творческий путь Шавката. Ш­авкат Содиков автор и­ исполнитель своих песен. Он предпочитает петь то, что сам пережил,­ прочувствовал, пропустил через свою душу.­ И именно потому, что песни его наполнены ­искренностью, они так трогают душу и заставляют сердце биться чаще. Концерт Болота Байрышева Актовый зал Сахалинского Техникума Сервиса (ул. Пограничная, 5) 5 февраля, 17.00. Болот Байрышев - заслуженный артист Республики Алтай, заслуженный артист Российской Федерации; исполнитель традиционного алтайского горлового пения - кай; музыкант, виртуозно играющий на всех национальных инструментах - комусе, топшууре, шооре и других; участник многочисленных фестивалей и музыкальных проектов по всему миру - во Франции, Австии, Венгрии, Японии, Турции, Германии, Испании, Норвегии и других странах. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 4-5 февраля и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Мастер-класс по рисованию акварелью и капилярной ручкой Детский Клуб "Kinder Party", ТЦ "Рояль"( ул. Емельянова 36, 3 этаж). 5 февраля, 17.30. Предварительная запись: 25-18-49, 26-00-09. Мастер-класс по рисованию акварелью и капилярной ручкой поможет раскрыть талант вашего ребёнка, заинтересовать его художественной деятельностью. Возраст участников - от 5 лет. Мастер-класс по мотицуки Областная научная универсальная библиотека, актовый зал. 5 февраля, с 14-00 до о 15.30. Вход по записи. Записаться можно по телефону: 45-25-47. Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке областной универсальной научной библиотеки проводит демонстрацию изготовления традиционных японских рисовых лепешек моти. У участников демонстрации появится возможность не только принять участие в процессе изготовления лепешек, но и в их дегустации. Моти — японская лепешка, раскатанная в форму. Традиционный процесс создания таких лепешек называется мотицуки. Считается, что, съедая моти, человек приобщается к божественной благодати. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 4-5 февраля и каждый день. Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

4 февраля и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 4 февраля:

"В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Существо. – 11.00. Акварель. Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. Василий Жуковский. Первое имя в первом каталоге музея. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Ге Н. "Саул у Аэндорской волшебницы". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Парк развлечений ИграMix

(ТРК Сити Молл, 5 этаж)

5 февраля, 15.00.

Контакты: 708–825.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 5 февраля - «День фотографии». Начало в 15.00. Участие бесплатное.

Поход на гору Быкова Южносахалинцев зовут прогуляться на гору Быкова. Высота горы 954 метров над уровнем моря. С вершины горы открывается захватывающий панорамный вид в радиусе 40 км на Охотское море, видны горы Луга, Августиновича, пик Чехова. Восхождение назначено на 4 февраля. Место сбора - пл. Победы. Остались вопросы? Тогда звоните: 89147461268 (Нина), 89248824982 (Евгения).

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 4-5 февраля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Лед надежды нашей - 2017 Всероссийские массовые соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей - 2017» Территория городского парка культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина (Аллея Сакуры) 4 февраля, 11.00. 4 февраля более 11 тысяч участников в 36 регионах страны выйдут на лед и примут участие в соревнованиях конькобежцев. Ожидается, что в островном регионе в конькобежных стартах примут участие более 500 любителей здорового образа жизни, физкультуры и спорта. Для того чтобы получить возможность выйти на лёд и посоревноваться в скорости, достаточно в день проведения соревнований зарегистрироваться в мандатной комиссии, и встать на любые модели коньков, причем не обязательно беговые. Для тех, у кого нет собственного инвентаря – будет организован бесплатный прокат. Стать участником соревнований может любой желающий сахалинец в возрасте от 7 лет. Для школьников обязательно наличие справки от врача с допуском. Старты будут проводиться по следующим возрастным группам: 1-я группа - учащиеся 1-2 классов школ; 2-я группа - учащиеся 3-5 классов школ; 3-я группа - учащиеся 6-8 классов школ; 4-я группа - учащиеся 9-11 классов школ; 5-я группа - мужчины и женщины 1991-1998 годов рождения; 6-я группа - мужчины и женщины 1990 года рождения и старше. Дистанции состязаний – 50 м (1,2 и 3 группы) и 100 м (4,5 и 6 группы). В забеге одновременно участвуют два конькобежца. Для участников и болельщиков организуют теплые палатки для обогрева, гардеробные, а также теплый чай и пирожки. Также можно будет покататься на ездовых собаках, и сделать красочное фото с ними. Первенство Дальневосточного федерального округа по лыжным гонкам Спортивная база зимних видов спорта ул. Венская, 5 (район гостиничного комплекса "Санта"). Захватывающие соревнования в Южно-Сахалинске проходят с 1 февраля. В субботу, 4 февраля в 11.00 стартуют девушки классическим стилем на дистанцию 10 км. Затем в бой ступят юноши на 15-километровой трассе. В последний день соревнований, 5 февраля, в 11.00 стартуют эстафеты. А в 16.00 во Дворце творчества молодежи состоится торжественная церемония закрытия соревнований и награждение победителей и призеров соревнований. Социальный фитнес на лыжах

4-5 февраля в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Сахалинский областной государственный художественный музей

4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 13 февраля.

Выставка «Молодые художники Сахалина» представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии. В своих работах сахалинцы продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 20 февраля.

(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка "Красота и значимость обыкновенного..." Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 23 февраля. Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. Выставка "Цветы Мугунхва на сахалинской земле" Сахалинский областной краеведческий музей. 4-5 февраля и каждый день с 11.00, кроме понедельника, до 27 февраля. Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. На ней представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. Юбилейная ретроспектива

Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 февраля с 10.00.

На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Сахалинский областной государственный художественный музей 4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 4-5 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Winter Resident’s Night Ночной клуб Duke 3-4 февраля в 22.00. Всю ночь только самая модная музыка для Вас! Loona Night Club Loona 3-4 февраля Стало интересно? Звони 272-050.