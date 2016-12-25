Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 31 декабря - 1 января

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

СОБЫТИЯ

1 января - Праздничная программа "Новогодний киноконцерт по-сахалински!". В программе: зажигательные песни и танцы, фаер-шоу, конкурсы, зимние потехи, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки. Начало - 01.00. В 03.00 - фейерверк.

ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ Ю.А. ГАГАРИНА

1 января - театрализованная программа для детей "Здравствуй Дедушка Мороз!". Мероприятие состоится на даче Деда Мороза (озеро Верхнее). Время - 15.00-17.30.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее. С 15 декабря можно посетить:

Зимние посиделки «Новый год по-чеховски». Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз. Цена - 200 рублей.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова. Посетителям расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 24 и 25 декабря в 17.00. Вход свободный.

СПОРТ

Новогодняя Fitness вечеринка Zumba

Zumba - это танцевальная фитнес программа основанная на латиноамериканских и мировых ритмах! Все что вам нужно, это просто повторять за инструктором.

На вечеринке вы испытаете на себе жаркие ритмы и получите массу положительных эмоций!

В программе:

- Мастер-класс Zumba Fitness с сертифицированными инструкторами Южно-Сахалинска. Анастасией Чудаковой и Еленой Евдокимовой

- Лотерея, значит есть шанс получить подарок

- Конкурсы

- Бесплатные напитки и угощения

Волшебная атмосфера в этот вечер не даст вам заскучать!

Мероприятие состоится 30 декабря, в 19.00, в Корейском Культурном Центре. Справки по телефону: 89625816014 - Анастасия

ВЫСТАВКИ

Выставка Н.А. Герасимова

Арт-галерея «Сахалин» представляет картины омского художника Герасимова Н.А. Его манере свойственна лиричность, легкость, виртуозность исполнения, композиторский талант, особая степень стилизации, определяющая узнаваемость художника, профессиональная память, творческая плодовитость. Интересы художника давно вышли за рамки простого пейзажа, натюрморта. Это фантазии, раздумья, создание «своего мира» иногда грустного, тихого, спокойного, доброго. А иногда, тревожного, далекого от идеалов, но все равно прекрасного.

Выставка будет работать 31 декабря - 1 января в арт-галерее «Сахалин».

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 31 декабря-1 января с 10.00.

Выставка «Солнце и Ветер»

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Выставка колокольчиков

Музей медведя представляет «Выставку колокольчиков» из коллекции Алины Манжиковой.

Справки по телефонам: 26-05-97, 22-72-83.

Музей медведя открывает «Выставку снеговиков» и объявляет конкурс на лучшего снеговичка сделанного своими руками. Участвуйте в конкурсе, приходите на выставку, приносите своего снеговичка и получайте приз-сюрприз. Поделки на конкурс принимаются до 14 января 2017 года.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 31 декабря- 1 января с 11.00.

Выставка «Четвероногий друг»

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея, посвященная первому одомашненному животному -собаке. На выставке представлены художественные произведения 1930?2000-х годов, дополняют выставку трогательные фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых.

Посетить выставку можно в Сахалинском областном краеведческом музее, 31 декабря с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 31 декабря - 1 января с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 31 декабря с 10.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 31 декабря с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 31 декабря с 10.00.

На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».

Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 31 декабря, с 10.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 31 декабря с 11.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

New Year 2017 Bravo 30 и 31 декабря - Mew Year 2017! Последние дни уходящего года! И, к счастью, выходные! Ночной клуб «Браво» представляет грандиозные вечеринки New Year 2017! Приходите! Веселитесь! Танцуйте! Пойте! Пейте! Ешьте! Наслаждайтесь незабываемой атмосферой в центре самого живого танцпола нашего острова! Всю ночь для вас будут петь певцы группы The Four! Хиты уходящего года будут играть DJ Jeneva & Aleksandr Boyko! Также вас ждут розыгрыши, отменная кухня, караоке! И много всего интересного! Happy New Year Встречаем Новый 2017 год в ночном клубе Duke - ярко, волшебно, незабываемо, потрясающе! Ночь с 31 декабря на 1 января - одна из самых горячих и продолжительных в году! Пусть она станет для вас по-настоящему волшебной и необыкновенной, роскошной и шикарной! До самого утра вместе с вами: - Искрометный юмор и гарантированное веселье от Никиты и Дюши / Comedy Dj Show / Moscow - Сюрпризы и подарки от «Мега Палас Отеля» - Необычное оформление и сказочные фото-зоны - Жаркие конкурсы и танцевальные номера от сексуального Деда Мороза из самой Нигерии, а также самых красивых снегурочек нашего города! - DJ Дюша / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov - Sexy - Go-Go & African Boy – show! Сумасшедшие танцы до самого утра, безумное настроение, оригинальные коктейли, яркие фотографии и много другое! Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286. Мероприятие состоится 31 декабря-1 января в 01.00. New Year 2017 Друзья, последние дни уходящего года стремительно уносятся в прошлое и вот совсем скоро наступит Новогодняя ночь. Чтобы красиво проводить этот год и встретить Новый- мы пригласили двух артистов, имена которых очень крепко закрепились в стенах нашего клуба и многие не понаслышке знают какая энергетика стоит за плечами этих ребят. 30-31 декабря и 1 января на главном танцполе острова для вас играют любимчик Dj Pasha Lee и первый освобожденный Dj Sherry Brown! А также Vogue Extravagant Club Performance (St.Petersburg)- это ряд эксклюзивных образов, красота и изящество женского тела в танце, главное украшение имиджевых вечеринок из Северной столицы! 1 января в 05.00 состоится розыгрыш призов (iPhone 7, PlayStation VR и тд.) Не пропусти главную вечеринку года! С новым годом! Новый год Огненного Петуха - семейный праздник. Настоятельно рекомендуют не отправляться в путешествия, а встречать праздник в кругу семьи и близких. Однако... звезды совсем не против, если встретив Новый год в домашней обстановке, после отправитесь в не менее тесную компанию друзей, чтобы и с ними ваши отношения остались такими же хорошими, как и в уходящем 2016-м году. Ну а компания такая ждет вас в любимом баре «Non-Stop»! Начало - 00.00. Dj's: Tima Turok, Milks. Afterparty dj's: Coode Panda, Nick FC/DC

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА 3: ОГОНЬ И ЛЕД

Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие выходные.

И в завершение 13 сюжетов на тему Нового года. О том, как отмечали праздник тогда и сейчас.

Мы наряжались на утренники в костюмы героев

Фотографировались и бережно хранили воспоминания

Дед Мороз был самым долгожданным гостем

А подарки для мамы мастерили из того, что было

Теперь мы поняли, сколько нужно было Деду Морозу крутиться, чтобы исполнить наши желания

Список желаний на Новый год с годами таял

Но мы мечтали о взрослой жизни

И приходили на фейерверк, чтобы посмотреть его

Главным символом новогоднего праздника были маленькие оранжевые кругляши

Сборы на новогоднее торжество занимали всего 5 минут

Подарки вызывали у нас детский восторг

Но всегда находился тот, кто дарил совершенно ненужную вещь

Но теплые семейные традиции по-прежнему греют нас





Источник: https://www.adme.ru/tvorchestvo-hudozhniki/13-illyustracij-o-tom-kak-otmechali-novyj-god-togda-i-sejchas-1424015

Всего вам хорошего!