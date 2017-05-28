Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 июня

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Как Иван чудо-рыбу спасал" Сахалинский театр кукол 3 июня в 11.00, 4 июня в 11.00 и 13.00 (5+) Перестали люди уважать законы Природы. Забыли, что от них зависит хрупкое равновесие и вызвали гнев Морского царя. Голод и болезни обрушились на все живое. Только добрым и отважным дано пройти испытания, чтобы вернуть мир и благоденствие в жизнь людей и животных… Спектакль "Вода" Сахалинский театр кукол 3-4 июня в 10.00 и 12.00 (1+) «Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища! Спектакль для детей от 10 месяцев. Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода! Спектакль "Чужой ребенок" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 4 июня, 18.00 (16+) Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!

Пьеса Василия Шкваркина - классика советской театральной школы, не сходящая с подмостков уже более 80 лет. Благодаря обаятельным героям, закрученной интриге и светлой, ностальгической атмосфере канувшей в прошлое эпохи она будет интересна и новому поколению зрителей. Спектакль "Таксист" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 3 июня, 18.00 (16+) Вы можете ухитриться присутствовать в двух квартирах, слушать два телефонных разговора, но все это – одновременно? Такую возможность будет иметь зритель на этом спектакле. Герой постановки, двоеженец Джон Смит, умудряется благополучно существовать на две семьи. Профессия его при этом оказывается как раз кстати. Случайный инцидент помогает его женам разоблачить ловкача, но верный друг, рискуя имиджем и репутацией, попытается спасти героя…

СОБЫТИЯ Открытый концерт "Вольных музыкантов" Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина (возле оз. Верхнее) 4 июня, 15.00 (0+) Участники движения "Вольные музыканты" приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска на открытый бесплатный концерт в городском парке им. Гагарина! Для вас прозвучат авторские и известные песни разных жанров с живым музыкальным сопровождением (акустическая гитара, электрогитара, кахон), а также стихи известных русских поэтов и "Вольных музыкантов". Во время концерта пройдет мини-ярмарка, на которой будут представлены вязаные и деревянные изделия, диски с песнями участников движения, а также билеты на "Живой концерт!" Юлии Вятржик и "Вольных музыкантов" (он состоится 9 июня в 18:00 в ДК Железнодорожников). Причём несколько билетов будет разыграно между зрителями паркового выступления;) Часть средств, собранных во время открытого концерта, традиционно будет направлена на благотворительные цели. Веселая экология Сахалинский зооботанический парк 4 июня, 14.00 Праздничное мероприятие для детской аудитории. Посетители будут вовлечены в эмоционально-позитивный саундтрек и веселые старты. Встречаем лето. Троица Сахалинский областной государственный художественный музей 3 июня, 12.00 3 июня 2017 в 12.00 в Центре русского декоративно-прикладного искусства «На краю земли» состоится мероприятие «Встречаем лето. Троица». В мероприятии примут участие образцовый фольклорный ансамбль «Туесок», руководитель Юлия Бега и студия танцев HIP – HOP MANUFACTORY. Участие в мероприятии – бесплатное! Справки по телефону: 31-25-25, 72-37-38 Мир глазами ребенка СТК "Горный воздух" 3 июня, 12.00 3 июня приглашаем взрослых и детей на мероприятие "Мир глазами ребенка", посвященное празднованию Дню защиты детей. На средней площадке СТК "Горный воздух" вас ждет развлекательная программа и отличное настроение! Благотворительному фонду "Помощь животным. Сахалин" - 1 год! Дог парк (р-н пл.Славы, за гостиницей "Юбилейная") 3 июня, 14.00 до 17.00 Вас ждут песни и танцы, мыльное шоу, ростовые куклы, конкурсы, интерактивное работа со зрителями, аквагрим, беспроигрышная лотерея и море позитива. А также выставка кошачьих костюмов (взнос 150 рублей) и выставка беспородных собак, где вы сможете приобрести себе друга. Запись на выставки по телефону: 8-914-761-11-16. Справки по телефону: 8-924-482-04-33. Синтипоп Арт-пространство "СтрекоZa" (ул. Чехова, 37) 3 июня, 20.00 Синти-поп (англ. synthpop) — жанр электронной музыки, который стал известным в 1980-х, в котором синтезатор является доминирующим музыкальным инструментом. Жанр возник в Японии и Великобритании в эпоху постпанка и как часть новой волны конца 1970-х и до середины 1980-х. Начальные настройки: отличное настроение. Максимальная выходная мощность звука: 110 ДБ. Beat per min: 80-100 Heart Rate: 110 КПД: 100% Воспроизведение с диска: Anton at School Volodja IMIKAL Играй город - город мастеров Сахалинский музей медведя 3 июня, 12.00 (0+) "Сахалинский музей Медведя" приглашает самых активных мальчишек и девчонок на познавательно-развлекательную программу. В программе: - занимательные конкурсы, - игры, песни, танцы, - сюрпризы. Все вопросы по телефонам: 260-597, 22-72-83. Голос улиц: новая школа Ковбой-бар (Дзержинского, 36) (сцена у мех.аттракционов) 3 июня, 19.00 На мероприятии вы увидите и услышите: 1. лучших рэп-исполнителей области! 1. обновленную концертную программу! 2. только лучшие треки! 3. специальных гостей! А также будут розыгрыши призов среди зрителей от спонсоров! Мастер-класс "Сова из фетра" Детский клуб "Киндер Пати" 3 июня, 11.00 (6+) Во все времена самой мудрой и имеющей ясный ум птицей была совунья. В учении фэн-шуй она помогает владельцу приобретать новые знания, принимать только обдуманные решения. Деревенский дворик Сахалинский зооботанический парк 3-4 июня, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00 Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости! Групповое посещение ИграMix ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" Со 2 июня по 31 августа Мастер-класс "Сладкий букет из конфет" Сахалинский Музей Медведя ТРК Сити Молл, 5 этаж 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00 Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев. Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 3-4 июня, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Мастер-класс "Коробочка идей" Дом культуры "Родина" (каб. 16-а) 3, 17 июня, 12.00 Приглашают всех желающих принять участие в увлекательных мастер — классах по прикладному творчеству. Вас научат делать подарки и украшения для дома своими руками - поделки их джутовых ниток, панно из солёного теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными. Все мастер классы проводятся бесплатно! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 3-4 июня и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 4 июня, в 12.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Музейный кинозал Сахалинский областной художественный музей 3 июня, с 11.00-16.00 Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея. Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 3 июня: 11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Левитан. 12.00 - "Скульптура". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям". 14.00 - "Портрет на фоне пейзажа". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея". 15.00 - "Владимир Татлин. Конструктивисты. Опыты для будущего". Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 3-4 июня и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Велолавина-2017 СТК "Горный воздух" 4 июня, 14.00 Перенесенная из-за непогоды "Велолавина" состоится 4 июня. Старт назначен на 14.00. К участию в драйвовом спуске с горы приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет либо молодежь до 18 лет при наличии письменного согласия от родителей или их присутствии. Соревнования проводятся без подразделения на возрастные группы, без стартового взноса. На трассу допускаются велосипедисты, имеющие шлем, с исправным оборудованием велосипеда. Настоятельно рекомендуется использовать защиту спины, рук и ног. Участники подлежат обязательному страхованию за собственный счет. Победителей наградят дипломами и памятными призами. Справки по телефону: 51-11-10 (доб.133).

ВЫСТАВКИ

Выставка И Чоль Су "В поисках гармонии" Сахалинский областной государственный художественный музей 3-4 июня и каждый день до 6 июня, кроме понедельника Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю. Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми.

Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка "Сахалин - фронту. Нефтяники в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг)" Сахалинский областной краеведческий музей 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах. На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза». Выставка работ Олега Носырева "Впечатление" Бизнес-центр "Сфера" 3-4 июня и каждый день до 17 июня Вход свободный.

Сахалинский областной государственный художественный музей 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

3-4 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Живые тропические бабочки

Областной краеведческий музей 3-4 июня, с 10.00 до 6 июня (0+) В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты. Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3-4 июня и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка фоторабот Владимира Чуйко "Утомленное солнце" Сахалинский областной краеведческий музей 3-4 июня Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина. Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна)

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Sandra (Audio Girls) / Moscow Ночной клуб "DUKE"

3 июня, 22.00 (21+) Лето – всеми любимое время года: жаркие дни, волнующие ночи, особая раскованность в жестах и движениях. Открываем летний сезон вместе с прекрасной, сексуальной и обворожительной DJ Sandra / г. Москва Aura Era Ночной клуб "Aura²" 2-3 июня, 23.00 (21+) Вы находитесь в решающей точке — назрела возможность изменения курса, возможность огромного эмоционального выплеска, освобождения от стереотипов. Пришло время полностью довериться Ауре. Наступила эра Ауры. То, что мы всегда так любили – бесплатные коктейли, любимая музыка и все друзья! Вступи в эру Ауры! Dj Svet Ночной клуб "Loona" 2-3 июня, 23.00 (21+) Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты? Стало интересно? Звони 272-050. Local support: Dj Miar Dj Sasha Markow Dj Callypso.

