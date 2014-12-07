Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 3-4 декабря

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Спектакль «Первый снег»

В спектакле «Первый снег», который играется почти без слов, можно увидеть зимнюю метель, слепить снеговиков, принять участие в создании песочной анимации. В нём всё настоящее - зрительские кресла с номерами, фигуристы на льду, зимние узоры в волшебных чемоданах и первый снег, белый и пушистый!

В завершении спектакля каждому малышу - маленький подарок.

Смотрите в Сахалинском театре кукол, 3 и 4 декабря в 10.00, 12.00 (1+).

Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, мы ждём на спектакль.

Смотрите в Сахалинском театре кукол, 4 декабря в 13.00 (5+).

«Одиночество в Макондо» - спектакль по мотивам знаменитого романа Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». Это плотное переплетение мистики и реальности. Одно из самых заметных явлений испаноязычной литературы. Роман переведен на 35 языков, издан общим тиражом в 30 000 000 экземпляров. По значимости его ставят в один ряд с «Дон Кихотом» Сервантеса.

Посмотреть спектакль можно в Сахалинском театре кукол, 3 декабря, в 18.00 (16+).

«День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Всё начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости...

Посмотреть пьесу можно в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 3 декабря в 18.00 (16+).

На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании?

Посмотреть пьесу можно в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 4 декабря в 18.00 (16+).

СОБЫТИЯ

3 декабря в киноконцертном зале «Октябрь» состоится гала-концерт VI областного конкурса «Песня Сахалину», в рамках предстоящего празднования юбилея образования Сахалинской области.

Из 50 заявленных на конкурс песен в гала-концерте прозвучат 15 произведений сахалинских авторов музыки и стихов, отобранных жюри, председателем которого является известный композитор, исполнитель и продюсер, член Союза композиторов России, обладатель национальной музыкальной премии «Овация» за лучший шлягер, лауреат фестиваля «Песня года», почетный гость фестиваля-конкурса - Александр Добронравов, г. Москва.

Мероприятие начнется в 13.00 часов с открытия выставки декоративно-прикладного искусства Сахалинских мастеров. Начало гала-концерта с участием ведущих коллективов и солистов Сахалинской области - в 14.00 часов. Бесплатные пригласительные билеты можно взять в кассе ККЗ «Октябрь».

3 декабря в 16.00 в Сахалинском областном художественном музее состоятся концерты известного эстонского пианиста, лауреата конкурса им. А. Скрябина Таннела Йоаметс.

Концерт организован Администрацией Сахалинского Колледжа искусств.

Вход свободный.

Многократный призер Всемирных хоровых игр - образцовый художественный коллектив Министерства образования и науки РФ Центральной детской школы искусств г. Благовещенска академический хор «Детство» - выступит с концертом в Южно-Сахалинске. В репертуаре хора - музыка разных стилей, эпох и наций. Это и классика, и современные произведения, религиозная музыка русских и европейских композиторов, джаз, испанские, еврейские и песни народов мира.

Концерт хора «Детство» состоится в рамках Академии фонда Владимира Спивакова 4 декабря в 18.00 в Центральной детской музыкальной школе города Южно-Сахалинска (ул. Невельская, 47).

Вход свободный.

Сахалинский зоопарк приглашает на праздничную программу, посвященную 23-летию со дня основания.

В программе увлекательные игры, интересные викторины, представление животных контактного зоопарка и многое другое. И уже по сложившейся традиции, в свой день рождения зоопарк не получает подарки, а дарит их своим гостям.

Присоединиться к празднованию дня рождения и узнать больше об истории и работе зоопарка можно 3 декабря в 12.00. Подробная информация по телефонам: 50–56–26, 30–37–47.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 3 декабря:

«В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Куинджи. – 11.00.

«Скульптура». Фильм из цикла «Русский музей – детям» - 12.00.

«Орест Кипренский. Роман в портретах». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» - 14.00.

«Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи» - 15.00.

Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

Субботний киносеанс в музее

«Субботний киносеанс в музее» представит видеоролики участников конкурса «Музейный синематограф».

Конкурс проводился Сахалинским областным краеведческим музеем в рамках мероприятий, посвященных 120-летию открытия первого музея на Сахалине и Году российского кино в Российской Федерации.

Участниками стали Балла Анатолий, Александров Евгений, Иванов Максим, Ковалёв Дмитрий, Поливанюк Алина, Харский Алексей, Панекин Александр и Буршин Василий.

Конкурсанты представили 10 видеороликов: «Сахалинская осень», «Просторы Сахалина», «Остров Сахалин», «Пешком по Сахалину», «По старым дорогам Сахалина», «Красота в простом», «Музей», «Сахалинское чудо», «Минута гармонии», «В ледовом плену».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 3 декабря в 17.00 и 18.00.

По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова.

На лекции расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 3 и 4 декабря в 17.00.

Вход свободный.

Рэп-баттл «Вызов»

«Вызов» - первый живой рэп-баттл на Сахалине!

Мероприятие состоится в «Тромбон Клаб», 3 декабря, в 21.00.

Подробная информация по телефону: 89241945944.

Поход на гору Быкова

Гора Быкова (высота - 954 метров над уровнем моря) названа в честь капитана Василия Петровича Быкова, его отряд, единственный из пяти, который во время Русско-Японской войны в 1905 году не был уничтожен японцами и не сдался в плен. С вершины горы открывается захватывающий панорамный вид в радиусе 40 км на Охотское море, видны горы Луга, Августиновича, пик Чехова.

Подробнее о маршруте можно узнать на сайте: travel.adrenalin65.ru.

Отправиться в походы можно 3 декабря. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

СПОРТ

Мероприятие состоится во дворце спорта «Кристалл», 3 декабря, в 17.00.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 4 декабря в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 14.00. Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону: 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 3 и 4 декабря с 11.00.

Обсидиан – «вулканическое стекло» – сегодня воспринимается как декоративный камень, пригодный для изготовления украшений и поделок, однако в древности люди относились к нему иначе.

На Сахалине и Курильских островах обсидиан в качестве сырья для производства орудий труда стали использовать более 20 тысяч лет назад. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного месторождения минерала на этих территориях. Откуда же брали обсидиан древние жители нашего региона и какие орудия труда из него создавали? Узнайте об этом, посетив выставку ««Слезы вулканов». Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов».

Вас ждут в Сахалинском областном краеведческом музее, 3 и 4 декабря с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 3 и 4 декабря с 11.00.

Выставка «Краски Осени»

Арт-галерея «Сахалин» приглашает посетить выставку осенних картин сахалинских художников и насладиться живописной красотой островной области. Здесь представлены работы Степанова Ю.В., КирюхинойН.С., Бянкиной Н.Р., Метельского Ю.Н., Троегубовой Н.В., Потысьевой О., Татиева А.

Выставка проходит в Арт-галерея «Сахалин», расположенной на втором этаже Дома Торговли. Здесь вас ждут 3 и 4 декабря с 11.00.

Выставка «Мелодии души моей»

«Мелодии души моей» - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора.

Выставку можно посетить 3 и 4 декабря в библиотеке по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Выставка «Акварель»

БЦ «Сфера» приглашает посетить художественную выставку «Акварель» Новоселовой Катерины.

Вас ждут 3 и 4 декабря. Выставка будет открыта до 18 декабря.

Вход свободный.

Выставка «История геологического развития Сахалина и Курильских островов»

Экспозиция рассказывает об истории Земли, о естественной истории острова в последние 100 миллионов лет, о современных геологических процессах, происходящих на Сахалине и Курильских островах.

Выставку можно посетить в Сахалинском областном краеведческом музее, 3 и 4 декабря с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 3 и 4 декабря с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 3 и 4 декабря с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и т. д.)

Эскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 3 и 4 с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 3 и 4 декабря с 10.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

3 декабря в ночном клубе «Duke» посетителей ждет очередная яркая и веселая ночь хитов!

В программе:

* Розыгрыш клубных карт для самых красивых дам!

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin

* Sexy - Go-Go & African Boy – show!

VIP-резерв/Info: 450-525 / 286-286.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Поезд в Пусан

По соображениям совести

Вот такими насыщенными обещают стать предстоящие выходные.

А в завершение хотелось бы представить вашему вниманию несколько шикарных новогодних елок, которые можно сделать в два счета. Ведь самый главный праздник года уже не за горами...

Елка из семейных фотографий — для самых теплых воспоминаний

Фотографии можно просто приклеить на стену или ватман. Более сложный вариант - сделать деревянный каркас из ненужных дощечек, на который удобно прикреплять яркие моменты из жизни вашей семьи. Пожалуй, это самая душевная идея для елки.

Елка из искусственных или живых еловых лапок

Минималистичное и изящное решение. Большой плюс - такую елку можно нарядить любимыми игрушками.

Яркая аппликация на стену

Подобную елочку можно купить, а можно вооружиться ножницами и клеем и сделать нехитрый, но приятный узор.

Елка из гирлянд

Сделать такую красоту проще простого, а выглядит она ну очень уютной и эффектной.

Елка из ниток

Еще один милый и домашний вариант для тех, кто любит рукоделие.

Более простой вариант - настенная елка из веревок

Крутая елочка, которую можно соорудить всего за 5 минут.

Елочки из шишек

Несложная в исполнении елочка, которая в буквальном смысле слова вышла к нам из леса.

Елка-орнамент

Выбираем красивую упаковочную бумагу и просто наклеиваем на стену, повторяя контур настоящей елки.

Елочка-конус из ниток

Нарисованная елка

Такую елку можно как купить, так и нарисовать. Отличный вариант для тех, у кого совсем нет места для более объемного деревца.

Елки из игрушек

Ну какой новый год без любимых игрушек? А если сделать эту елочку, то на ней точно поместятся все шарики и снежинки. Выглядит ярко и эффектно.

Елка из сувениров и прочих мелочей

На эти замечательные елочки можно поместить все любимые мелочи — от открыток и магнитиков до скульптур и мягких игрушек. Очень домашний получается вариант.

Елочка-конус из веревки

Елка из упаковочной бумаги и ленточек

Не знаете, куда деть остатки упаковочной бумаги? Не спешите выбрасывать — из них можно сделать вот такие миленькие елочки.

Елка из картона

Крутейшая идея, над реализацией которой придется немного попотеть, но результат определенно того стоит.