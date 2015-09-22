Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 29 апреля - 1 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский театр кукол
29-30 апреля в 11.00, 12.00, 13.00 (1,5+)
Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку.
Спектакль "Колобок"
Сахалинский театр кукол
30 апреля в 13.00 (3+)
Колобок всегда и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса.
Но есть и другой финал у этой нестареющей и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол.
Спектакль "НеТеперь"
Сахалинский театр кукол
29 апреля в 17.00 (16+)
Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса.
СОБЫТИЯ
Ледовый комплекс "Арена Сити"
1 мая, 19.00 (12+)
Впервые в островной столице группа представит программу «The Best Of». На концерте в Арена Сити прозвучит более двадцати хитов. Музыканты исполнят все главные песни из всех выпущенных БИ-2 альбомов – от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания «#16плюс».
Конгресс-холл "Столица"
Сахалинская филармония представляет «Шаг за шагом» – танцевальный вечер, посвященный Международному дню танца.
Впервые на Сахалине! Презентация нового танцевального направления Smooth Ballroom Danceот Театра Танца «Диалог».
Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru
Конгресс-холл "Столица"
30 апреля, в 18.00 (16+)
«Джаз в шоколаде» – музыкальный вечер, посвященный Международному дню джаза. Для гостей вечера выступит известная группа «Джаз Тайм» (г. Южно-Сахалинск) под управлением Владимира Киндинова.
В программе участвует Театр Танца «Диалог». А также специально приглашенные артисты из Москвы: неповторимая певица Рита Солнцева и инструментальный квартет Виталия Соломонова.
Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru
Дом культуры "Родина"
1 мая, в 15.00
Для вас выступят лучшие творческие коллективы ГДК «Родина», подарят вам яркие эмоции, море хорошего настроения и создадут теплую, дружную и праздничную атмосферу. В холле вашему вниманию представят своё творчество клубные формирования по декоративно прикладному творчеству.
Дом культуры "Родина"
29 апреля, в 15.00
Коллектив отмечает 23 года.
Концерт Станислав Бартенева и группы "Если"
ККЗ "Октябрь"
30 апреля, 18.30 (16+)
Известный исполнитель авторских, духовных и народных песен Станислав Бартенев и группа "Если" выступят 30 апреля на концерте, посвященном празднику святых жен-мироносиц. В репертуаре группы духовные стихи, лирические песни на стихи поэтов Серебряного века, авторские музыкальные композиции. Пригласительные билеты на концерт можно получить в православных приходах Южно-Сахалинска.
Телефон для справок: 22-09-15.
Сахалинский колледж искусств
29 апреля, в 11.00, 14.00 (0+)
29 апреля в 11.00 и 14.00 часов в колледже состоятся концерты проекта «Классика детям». Юные слушателя совершат музыкальное путешествие по городам, странам и континентам.
Площадь Ленина
1 мая, в 10.30
1 мая с 10.30 до 15.00 на пл.Ленина состоится праздничное народное гуляние.
Сахалинский областной краеведческий музей
1 мая, с 11.00
В праздничной программе:
11.00–14.00 «Ох уж этот каторжный труд!» (посещение исторической реконструкции построек периода каторги с примеркой костюмов и фотосьёмкой) «Весна нивхгу» (посещение исторической реконструкции нивхских жилищ с примеркой костюмов и фотосьёмкой).
11.00–14.00 «Спортивная твоёвка МММ» (Моя Маёвка в Музее по спортивным играм).
12.00–12.40 Экскурсия по музею.
13.00–13.40 Экскурсия по территории музея.
14.00–16.00 «Танцуй с весной!» (мастер-класс от танцевальной школы «Серок»).
Телефон для справок: 72–75–55.
Апрельские выходные
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
30 апреля, 17.00
Парк развлечений ИграMix приглашает на апрельские выходные:
30 апреля – Отмечаем День танца. Стоимость участия 350 рублей с человека, начало в 17.00.
Необходима предварительная запись по телефону: 708-825.
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
29 апреля, 10.00
29 апреля в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина в рамках месячника чистоты пройдет общегородской субботник.
Сбор участников состоится у административного здания в 10.00 часов, при себе желательно иметь хоз. инвентарь и перчатки, а если такового не нет, его выдадут на месте.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
29 апреля-1 мая, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых
ТРК "Сити Молл"
29 апреля, с 11.00 до 18.00 (0+)
Национальная организация туризма Кореи проведёт «Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых» в Южно-Сахалинске. Для участия в Ярмарке в Южно-Сахалинск прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее.
Вход свободный!
Справки по телефону (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru.
Арт-пространство "СтрекоZа"
ул. Чехова, 37
30 апреля, в 22.00 (18+)
Приди, выступи и удиви ВСЕХ!
Семейный досуг
Сахалинский областной краеведческий музей
30 апреля, в 12.00 и 14.00
Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на экологическую программу выходного дня "Семейный досуг".
Мероприятие "Земля — она такая круглая!" занятие познакомит с основными сведениями о Земле, с её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие "И это всё наша Земля".
"День Земли" — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды.
Предварительная запись по телефону: 72-75-55.
Сахалинская областной художественный музей
29 апреля и каждую субботу, с 11.00
Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 29.04.2017:
11.00 «В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Пейзаж.
12.00 «Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть I. Гроот – гофмалер Елизаветы Петровны». (новинка медиатеки)
14.00 «Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть II. Искусство Елизаветинского времени. (новинка медиатеки)
15.00 «Плененный Италией Сильвестр Щедрин» (новинка медиатеки)
ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ.
Танцевальный экспресс-курс
Дом культуры "Родина"
Общежитие ЮСПК (Ленина 282)
29-30 апреля
Тел. 402333
Успей погрузиться в танец!
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
29-30 апреля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Энкаунтер "Волшебник Изумрудного города"
Площадь Ленина
29 апреля в 19.30 (16+)
Энкаунтер - это возможность стать героем настоящего приключения, окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете!
Подробная информация: sakh.en.cx/GameDetails.aspx?gid=58269
Зооботанический парк
29-30 апреля, с 10.00 (0+)
Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
30 апреля, в 11.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Субботний киносеанс
Сахалинский областной краеведческий музей
29 апреля, 17.00 и 18.00 (16+)
В субботние дни апреля в Сахалинском областном краеведческом музее будет демонстрироваться документальный фильм о заповеднике "Курильский" - "Заповедный Кунашир".
Сахалинский областной краеведческий музей
29 апреля, в 12.00 и 15.00 (0+)
Экскурсия "Коллекции музея" расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Лекторий к выставке из Ясной Поляны
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
29-30 апреля, в 18.00 (12+)
В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий.
29 апреля, 18.00 - Последний роман Л. Н. Толстого. "Воскресение".
30 апреля, 18.00 - Л. Н. Толстой на полотнах великих художников.
Клуб разговорного английского языка
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
30 апреля, в 14.00 (16+)
Информационный центр международного сотрудничества приглашает всех желающих на заседание Клуба разговорного английского языка.
Гость клуба − преподаватель английского языка из Канады Оуэн Ричард Роджерс. Он расскажет об особенностях изучения английского языка, о школе «ELC», а также о подготовке и сдаче Кэмбриджского экзамена.
Вход бесплатный.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
29-30 апреля
Телефон для справок: 26-05-97
Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
29-30 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Дворец спорта "Кристалл"
1-5 мая, с 10.00
Первого мая на Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup). В соревнованиях примут участие 9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России. Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы").
За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 36 матчей, по результатам которых и определят лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14.00. Вход свободный.
Выставка "Ретроспектива. Юрий Метельский"
Бизнес-центр "Сфера"
29-30 апреля (0+)
Площадь Победы
29 апреля, в 10.00.
В течение всего дня, до 18.00 все желающие смогут осмотреть технику, сделать фотографии, познакомиться с современным оборудованием и комплектацией автомобилей. Дети смогут почувствовать себя в роли пожарных, побывав за рулем пожарной машины.
Выставка "Когда не можешь не писать…"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
29-30 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+)
Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.
Выставка "Сахалин в цвете"
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+)
Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.
Сахалинский областной художественный музей
29- 30 апреля, с 10.00.
На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий.
Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства.
Сахалинский областной художественный музей
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00.
На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков.
Арт-галерея "Сахалин"
Дом Торговли, 2 этаж
29-30 апреля, до 30 мая (18+)
Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.
Сахалинский областной государственный художественный музей
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Живые тропические бабочки
Областной краеведческий музей
29-30 апреля, с 10.00 до 6 июня (0+)
В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты.
Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00.
Реальные Динозавры
Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО
29-30 апреля с 10.00 до 15 мая
Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Арт-пространство "СтрекоZа"
ул. Чехова, 37
29 апреля, 23.00 (18+)
Александр Донченко и ребята играют и поют, а вы танцуете под любимые песни русского (и не только) рока.
Ночной клуб "DUKE"
29 апреля, 22.00 (18+)
Весна в самом разгаре! Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»!
Ночной клуб "DUKE"
30 апреля, 22.00 (18+)
Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»:
* DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov
* Sexy - Go-Go - show!
* #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee
* Happy Hours: 2 коктейля по цене 1
* Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок!
Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286.
Ночной клуб "Loona"
29-30 апреля, 22.00 (21+)
Loona night - это качественная музыка от наших резидентов, это мощная энергетика и драйв Главного Танцпола Острова, это ваши чувства и эмоции! Loona night - это Территория Вашего Музыкального Настроения!
30 апреля вход свободный!
Вам стало интересно? Звони 272-050.
Арт-бар "Нон-Стоп"
28-29 апреля, 21.00
В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты!
Ночной клуб "Aura²"
28-29 апреля, 23.00 (18+)
Впервые на Сахалине яркий и энергичный дуэт Drum Panda: Дмитрий Клейман (ударные) и Pasha Panda (DJ), резиденты Мумий Троль Бар (Москва).
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Тесса Конновер тяжело переживает развод с мужем Дэвидом. Он теперь счастливо помолвлен с Джулией Бэнкс, которая вторгается не только в дом, в котором они когда-то жили с Тессой, но и в жизнь их дочери Лили. Джулия, в своей новой роли жены и мачехи, отчаянно верит, что, наконец, встретила мужчину своей мечты, который поможет ей забыть ее беспокойное прошлое. Но зависть Тессы набирает обороты, и ничто не помешает ей превратить мечту Джулии в ее худший кошмар.
Коварный и злобный Урфин Джюс решил стать повелителем Волшебной страны, захватить Изумрудный город при помощи своих солдат-дуболомов и переименовать его в Урфинград. Он уже готовится праздновать победу, но в дело вмешивается самая обычная девочка Элли, которая оказалась в Волшебной стране в самое подходящее время. Ей очень нужно вернуться домой, но прежде она должна помочь своим друзьям Страшиле, Дровосеку и Льву победить Урфина и его армию.
Раньше Ивана интересовали только шифровальные коды и хакерские программы, но всё меняется, когда он встречает красотку-француженку Анну со взрывным характером и русскими корнями. Оба летят в Сочи, чтобы принять участие в Чемпионате мира среди поваров: она выступает за Францию, а он — за Россию. Но Ивану ещё нужно разобраться в отношениях с недавно возникшим в его жизни папой — знаменитым шеф-поваром Виктором Бариновым, заслужить доверие его кулинарной суперкоманды, избежать тюрьмы за взлом сайта Минобороны и… помочь телеведущему Дмитрию Нагиеву сбежать из горного села в Абхазии, где его заставляют жениться.
На майские праздники Лунтик и его друзья отправятся в аквапарк, Фиксики изобретут фикси-деньги, а озорная семейка Белки и Стрелки примет участие в Больших гонках. Вы с нами? В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Белка и Стрелка. Озорная семейка», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Лунтик и его друзья», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Фиксики».
Пристегните ремни — гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк, для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.
Встречайте, новый герой отправляется покорять город зверей! Он — пёс Боуди, и он не унывает, несмотря ни на что. Ему на роду написано сторожить родную деревню от волков, а он мечтает стать учеником живой рок-легенды, кота по имени Энгус. Однако у Энгуса совсем другие планы, да и волки подстерегают за каждым углом. Но если не вешать хвост, то всё в твоих лапах!
Эльдорадо, таинственная столица инков, загадочный Город Z… Вымысел или реальность? В 1925 году экспедиция полковника Фоссета, члена Королевского Географического общества, бесследно исчезла в джунглях Амазонии в поисках Города Z…
Она — секретный агент мирового уровня. На этот раз ее задача — предотвратить биологическую атаку на Лондон. Вовлеченная в большую шпионскую игру, она неизбежно сталкивается с миром двойных стандартов, паранойи, безнаказанности и предательства. Вокруг так много друзей, но кому из них на самом деле можно доверять? И кто из них тот неуловимый «крот», которого она должна вычислить, чтобы остановить террористов? Чтобы спасти Лондон, ей самой придется играть не по правилам…
Недалёкое будущее. Мэй устраивается на работу в глобальную интернет-компанию «Сфера», которую возглавляет гуру социальных медиа Эймон Бэйли. Основатель «Сферы» замечает талантливую сотрудницу и приглашает её принять участие в прорывном эксперименте, который призван перевернуть представления миллиардов людей о возможностях индивида и границах личной свободы. Вскоре Мэй предстоит узнать о компании-гиганте Кремниевой долины пугающую правду. От поступков и смелости девушки будет зависеть судьба её друзей, близких и всего человечества.
1914 год. Первая Мировая война набирает обороты. Великая Османская империя терпит крах, а Константинополь на глазах погружается в хаос. Студент-медик Микаэль Богосян в городе проездом. Он намерен развивать современную медицину в родной деревне на юге Турции, где турецкие мусульмане и армянские христиане веками мирно живут бок о бок.
Фотокорреспондента Криса Майерса в Константинополь привела не столько работа, сколько пламенное чувство к армянской художнице Ане. Микаэль также очарован Аной, но соперничество между мужчинами сходит на нет, когда Империя начинает жестоко преследовать национальные меньшинства. Обещания даются и нарушаются… Но одно нельзя не сдержать — обещание выжить и поведать миру правдивую историю.
Всем известно, что А. С. Пушкин — наше всё. Поэтому ученики современного московского лицея хотят во что бы то ни стало спасти великого поэта от неминуемой смерти на дуэли. Школьники с помощью машины времени переносят Александра Сергеевича в XXI век, но и в наши дни его подстерегает немало опасностей.
Гигантский монстр нападает на Сеул, разрушая все на своем пути. В Нью-Йорке потерявшая работу и бойфренда Глория понимает, что каким-то образом связана с этими фантастическими событиями.
60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.
Когда подпольная сделка по продаже оружия феерически летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы. Слова закончились, и заговорили стволы. Приз в игре на выживание — кейс с большой суммой денег, но унести его не так просто. Здесь вооружены все, каждый сам за себя, а хаос правит бал.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Даёшь НЮ!
Нютик, я б серьёзно на такого рода выставку сходила)