Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 29 апреля - 1 мая

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Медвежонок Топтыжка" Сахалинский театр кукол 29-30 апреля в 11.00, 12.00, 13.00 (1,5+) Сказка о дружбе для самых маленьких, в которой медвежонок научит зайца и слоненка, как правильно разделить морковку. Спектакль "Колобок" Сахалинский театр кукол 30 апреля в 13.00 (3+) Колобок всегда и при любых обстоятельствах — веселый, задорный, неунывающий и немного озорной. Поэтому очень жаль, когда в конце сказки его съедает лиса. Но есть и другой финал у этой нестареющей и любимой истории, где Колобок остается целым, невредимым и даже возвращается к своим родным дедушке и бабушке. Сказку именно с таким финалом смогут увидеть зрители театра кукол. Спектакль "НеТеперь" Сахалинский театр кукол 29 апреля в 17.00 (16+) Фантасмагория из иррациональных анекдотов и эпизодов жизни Даниила Хармса.

СОБЫТИЯ Концерт "БИ-2" Ледовый комплекс "Арена Сити" 1 мая, 19.00 (12+) Впервые в островной столице группа представит программу «The Best Of». На концерте в Арена Сити прозвучит более двадцати хитов. Музыканты исполнят все главные песни из всех выпущенных БИ-2 альбомов – от ранних пластинок до последнего на данный момент студийного издания «#16плюс». Танцевальный вечер "Шаг за шагом" Конгресс-холл "Столица" 29 апреля, в 18.00 Сахалинская филармония представляет «Шаг за шагом» – танцевальный вечер, посвященный Международному дню танца. Впервые на Сахалине! Презентация нового танцевального направления Smooth Ballroom Danceот Театра Танца «Диалог». Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru Джаз в шоколаде Конгресс-холл "Столица" 30 апреля, в 18.00 (16+) «Джаз в шоколаде» – музыкальный вечер, посвященный Международному дню джаза. Для гостей вечера выступит известная группа «Джаз Тайм» (г. Южно-Сахалинск) под управлением Владимира Киндинова. В программе участвует Театр Танца «Диалог». А также специально приглашенные артисты из Москвы: неповторимая певица Рита Солнцева и инструментальный квартет Виталия Соломонова. Подробности на сайте www.sakhfilarmonia.ru Праздничный концерт "Тот поющий май" Дом культуры "Родина" 1 мая, в 15.00 Для вас выступят лучшие творческие коллективы ГДК «Родина», подарят вам яркие эмоции, море хорошего настроения и создадут теплую, дружную и праздничную атмосферу. В холле вашему вниманию представят своё творчество клубные формирования по декоративно прикладному творчеству. Концерт образцового ансамбля эстрадного танца "Плэйданс" Дом культуры "Родина" 29 апреля, в 15.00 Коллектив отмечает 23 года. Концерт Станислав Бартенева и группы "Если" ККЗ "Октябрь" 30 апреля, 18.30 (16+) Известный исполнитель авторских, духовных и народных песен Станислав Бартенев и группа "Если" выступят 30 апреля на концерте, посвященном празднику святых жен-мироносиц. В репертуаре группы духовные стихи, лирические песни на стихи поэтов Серебряного века, авторские музыкальные композиции. Пригласительные билеты на концерт можно получить в православных приходах Южно-Сахалинска. Телефон для справок: 22-09-15. Классика-детям Сахалинский колледж искусств 29 апреля, в 11.00, 14.00 (0+) 29 апреля в 11.00 и 14.00 часов в колледже состоятся концерты проекта «Классика детям». Юные слушателя совершат музыкальное путешествие по городам, странам и континентам. Первомай Площадь Ленина 1 мая, в 10.30 1 мая с 10.30 до 15.00 на пл.Ленина состоится праздничное народное гуляние. 1 мая в музее Сахалинский областной краеведческий музей 1 мая, с 11.00 В праздничной программе: 11.00–14.00 «Ох уж этот каторжный труд!» (посещение исторической реконструкции построек периода каторги с примеркой костюмов и фотосьёмкой) «Весна нивхгу» (посещение исторической реконструкции нивхских жилищ с примеркой костюмов и фотосьёмкой). 11.00–14.00 «Спортивная твоёвка МММ» (Моя Маёвка в Музее по спортивным играм). 12.00–12.40 Экскурсия по музею. 13.00–13.40 Экскурсия по территории музея. 14.00–16.00 «Танцуй с весной!» (мастер-класс от танцевальной школы «Серок»). Телефон для справок: 72–75–55. Апрельские выходные ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 30 апреля, 17.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на апрельские выходные: 30 апреля – Отмечаем День танца. Стоимость участия 350 рублей с человека, начало в 17.00. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Субботник в парке Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина 29 апреля, 10.00 29 апреля в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.Гагарина в рамках месячника чистоты пройдет общегородской субботник. Сбор участников состоится у административного здания в 10.00 часов, при себе желательно иметь хоз. инвентарь и перчатки, а если такового не нет, его выдадут на месте. Мастер-класс "Шоколадоварение " Сахалинский Музей Медведя ТРК "Сити Молл", 5 этаж 29 апреля-1 мая, с 11.00 Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс! Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83. Ярмарка корейского туризма: здоровье и отдых ТРК "Сити Молл" 29 апреля, с 11.00 до 18.00 (0+) Национальная организация туризма Кореи проведёт «Ярмарку корейского туризма: здоровье и отдых» в Южно-Сахалинске. Для участия в Ярмарке в Южно-Сахалинск прибудет делегация из Республики Корея – это представители туристической и медицинской сферы. Также среди участников будут сотрудники местных туркомпаний. Участники расскажут посетителям о том, как можно совместить отдых и лечение в Южной Корее. Вход свободный! Справки по телефону (423) 265-11-63 или по электронной почте knto_vl@mail.ru. Открытый микрофон Арт-пространство "СтрекоZа" ул. Чехова, 37 30 апреля, в 22.00 (18+) Приди, выступи и удиви ВСЕХ! Семейный досуг Сахалинский областной краеведческий музей 30 апреля, в 12.00 и 14.00 Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на экологическую программу выходного дня "Семейный досуг". Мероприятие "Земля — она такая круглая!" занятие познакомит с основными сведениями о Земле, с её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие "И это всё наша Земля". "День Земли" — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды. Предварительная запись по телефону: 72-75-55. Музейный кинозал Сахалинская областной художественный музей 29 апреля и каждую субботу, с 11.00 Расписание сеансов «Музейного кинозала» на 29.04.2017: 11.00 «В страну музеев вместе с Фафалей». В мастерской художника. Пейзаж. 12.00 «Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть I. Гроот – гофмалер Елизаветы Петровны». (новинка медиатеки) 14.00 «Христоф Гроот и Елизаветинское время. Часть II. Искусство Елизаветинского времени. (новинка медиатеки) 15.00 «Плененный Италией Сильвестр Щедрин» (новинка медиатеки) ПРОСМОТР ДЛЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ МУЗЕЯ БЕСПЛАТНЫЙ. Танцевальный экспресс-курс Дом культуры "Родина" Общежитие ЮСПК (Ленина 282) 29-30 апреля Тел. 402333 Успей погрузиться в танец! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 29-30 апреля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Энкаунтер "Волшебник Изумрудного города" Площадь Ленина 29 апреля в 19.30 (16+) Энкаунтер - это возможность стать героем настоящего приключения, окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете! Подробная информация: sakh.en.cx/GameDetails.aspx?gid=58269 Малыш Гарик Зооботанический парк 29-30 апреля, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 30 апреля, в 11.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Субботний киносеанс Сахалинский областной краеведческий музей 29 апреля, 17.00 и 18.00 (16+) В субботние дни апреля в Сахалинском областном краеведческом музее будет демонстрироваться документальный фильм о заповеднике "Курильский" - "Заповедный Кунашир". Коллекции музея Сахалинский областной краеведческий музей 29 апреля, в 12.00 и 15.00 (0+) Экскурсия "Коллекции музея" расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 29-30 апреля, в 18.00 (12+) В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 29 апреля, 18.00 - Последний роман Л. Н. Толстого. "Воскресение". 30 апреля, 18.00 - Л. Н. Толстой на полотнах великих художников. Клуб разговорного английского языка Сахалинская областная универсальная научная библиотека 30 апреля, в 14.00 (16+) Информационный центр международного сотрудничества приглашает всех желающих на заседание Клуба разговорного английского языка. Гость клуба − преподаватель английского языка из Канады Оуэн Ричард Роджерс. Он расскажет об особенностях изучения английского языка, о школе «ELC», а также о подготовке и сдаче Кэмбриджского экзамена. Вход бесплатный. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 29-30 апреля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 29-30 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Кубок Азии Дворец спорта "Кристалл" 1-5 мая, с 10.00 Первого мая на Сахалине стартует международный детский кубок Азии по хоккею (Asia Kid Hockey Cup). В соревнованиях примут участие 9 команд из четырех стран : Японии, Кореи, Китая и России. Нашу страну будут представлять хоккеисты из Владивостока ( "Адмирал"), Уссурийска ("Тигры") и Южно-Сахалинска ( "Кристаллик", "Сахалинские Акулы"). За пять дней во ДС “Кристалл” и ЛК “Арена-Сити”состоятся 36 матчей, по результатам которых и определят лучшую детскую команда. Торжественное открытия турнира состоится в ДС "Кристалл" 1 мая в 14.00. Вход свободный.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Ретроспектива. Юрий Метельский" Бизнес-центр "Сфера" 29-30 апреля (0+) Выставка автомобилей, используемых на тушении пожаров Площадь Победы 29 апреля, в 10.00. В течение всего дня, до 18.00 все желающие смогут осмотреть технику, сделать фотографии, познакомиться с современным оборудованием и комплектацией автомобилей. Дети смогут почувствовать себя в роли пожарных, побывав за рулем пожарной машины.

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 29-30 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка Заслуженного художника РФ Дю Мен Су "Три грани прекрасного" Сахалинский областной художественный музей 29- 30 апреля, с 10.00. На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий. Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства. Выставка "Россия - страна морей" Сахалинский областной художественный музей 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00. На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 29-30 апреля, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Живые тропические бабочки

Областной краеведческий музей 29-30 апреля, с 10.00 до 6 июня (0+) В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты. Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00.

Реальные Динозавры Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО 29-30 апреля с 10.00 до 15 мая Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 29-30 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ COVERDROM Арт-пространство "СтрекоZа" ул. Чехова, 37 29 апреля, 23.00 (18+) Александр Донченко и ребята играют и поют, а вы танцуете под любимые песни русского (и не только) рока. НОЧЬ ХИТОВ! Ночной клуб "DUKE" 29 апреля, 22.00 (18+) Весна в самом разгаре! Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»! Мир, Труд, Май - отдыхай! Ночной клуб "DUKE" 30 апреля, 22.00 (18+) Не спим, тусим в ночном клубе «Duke»: * DJ Baikov / DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov * Sexy - Go-Go - show! * #DukeAfterParty – K2 PROJECT: DJ Gino & DJ Lee * Happy Hours: 2 коктейля по цене 1 * Именинникам (в этот день по паспорту) - VIP-позиция в подарок! Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286. Loona night Ночной клуб "Loona" 29-30 апреля, 22.00 (21+) Loona night - это качественная музыка от наших резидентов, это мощная энергетика и драйв Главного Танцпола Острова, это ваши чувства и эмоции! Loona night - это Территория Вашего Музыкального Настроения! 30 апреля вход свободный! Вам стало интересно? Звони 272-050. Стройные ножки Арт-бар "Нон-Стоп" 28-29 апреля, 21.00 В грядущие выходные особым вниманием в баре "Нон-Стоп" пользуются дамы. Со стройными ножками. Которые, чтобы ножки было видно, не пожалели их в мороз и холод ради красоты! Drum Panda Ночной клуб "Aura²" 28-29 апреля, 23.00 (18+) Впервые на Сахалине яркий и энергичный дуэт Drum Panda: Дмитрий Клейман (ударные) и Pasha Panda (DJ), резиденты Мумий Троль Бар (Москва).