Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 28-29 января

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Линии судьбы Из чего складывается картина человеческой жизни? Из пестрых спиралей веселья, радости, беспечности существования; из острых зигзагов раздражения и злости, из прерывистых штрихов симпатий и влюбленностей, из мутных разводов тоски и уныния. И все эти пунктиры, чёрточки, переплетение запутанных линий рождает неповторимый узор отдельной человеческой судьбы... Спектакль состоится в Сахалинском Театре Кукол 28 января, в 18.00. Спектакль "Веселые уроки" Как здорово, когда школа это праздник, когда вместо строгих учителей уроки проводят забавные клоуны, которые не ставят двоек, не делают замечаний, а наоборот – разрешают смеяться, шутить, поют веселые песни и рассказывают смешные истории, когда звонка на очередной урок ждёшь с радостью и нетерпением. Всех, кто хочет оказаться в школе хорошего настроения, ждут на спектакль 29 января в 11.00 и 13.00 в Сахалинском театре кукол.

Спектакль "Метод Грёнхольма" На должность топ-менеджера в крупной компании претендуют четыре кандидата, но заветное кресло может достаться только одному. Претендентам предстоит пройти специальный отбор – собеседование по методу Грёнхольма. Через что готовы пройти соискатели, чтобы получить место в компании? Спектакль состоится 28 января в 18.00 в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова. Спектакль «День рождения Смирновой» «День рождения Смирновой» - одна из одноактных пьес легендарной Людмилы Петрушевской, написанная по просьбе Олега Ефремова в 1977году. Это история будто бы подсмотрена в замочную скважину и рассказана самой жизнью. Все начинается с того, что к Эле Смирновой на день рождение, который она и не очень-то хотела отмечать, приходят нежданные гости... Состоится спектакль в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 29 января в 18.00. Музыкально-литературный квартирник "Старый Новый год" Чехов-центр приглашает сахалинцев 28 ноября в 16.00 на "Старый Новый год"! Камерный, почти домашний формат вечера создаст особое настроение, полное уюта и настоящей романтики. Гости встречи попадут в атмосферу живого и дружеского общения. Актеры Чехов-центра представят зрителям свои любимые песни и стихи. В программе вечера значатся авторские произведения артистов и известных сахалинских поэтов и композиторов, а также всенародно любимые шлягеры, посвященные всему, за что мы так ждем новогодние праздники: любви, светлым воспоминаниям детства, надежде на лучшее и ожиданию чуда.

СОБЫТИЯ Фестиваль японского кино Генеральное консульство Японии в Южно-Сахалинске при поддержке министерства культуры и архивного дела островного региона организует проведение с 27 по 29 января «Фестиваля японского кино». Вход на показы будет осуществляться по бесплатным билетам, которые можно получить заранее в ККЗ «Октябрь». При этом основная часть билетов будет выдаваться за день до начала показа, а оставшаяся – в день сеанса. Расписание показа фильмов: 27 января (пятница) 18:00- 18:15- Открытие фестиваля "История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+) 28 января (суббота) 09:30- 19:20- "Кошмар-чан: кино" (119 мин.) (12+) "Танец лепестков" (90 мин.) (12+) 29 января (воскресенье) 10:00- 19:20- "Мораторий Тамако" (78 мин.) (12+) "История прибытия в Токио" (109 мин.) (12+) Корзинка желаний На встрече с символом года в зоопарке была запущена акция «Корзинка желаний», где каждый желающий мог записать свое заветное желание и опустить в корзинку. Сотрудники зоопарка трепетно собирали все ваши загаданные желания, чтобы они исполнились 29 января. В этот день в 12.00 исполнять желания будет ваш любимый зоопарк. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Мастер-класс проходит каждую субботу и воскресенье. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Южный Сахалин глазами А.П.Чехова Новая увлекательная историко-краеведческая экскурсия на поезде, которая познакомит сахалинцев и гостей города с этапами освоения юга острова, историей строительства корсаковского тракта – дороги, на которой появились поселения ссыльнокаторжан – Владимировка, Хомутовка, Мицулевка, Соловьевка, 1, 2, 3 – пади. А так же с историей первого и самого старого из русских населенных пунктов Сахалина – города Корсаков. На обратном пути участникам будет предложено пройти квест, игру с вопросами по теме экскурсии. Начало экскурсии 29.01.2017 в 08.30 здание Железнодорожного вокзала. Записаться на экскурсию можно по телефонам 41-79-88, 89242848179. Коробочка идей Городской Дом культуры «Родина» представляет творческий проект «Коробочка идей». И приглашает всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Участники научатся делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки их джутовых ниток, панно из соленого теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными. Вас ждут в ДК «Родина» 28 января, кабинет 16а. Начало в 12.00. Темная комната В Сахалинском Музее Медведя стартовал новый проект – «Темная комната». Это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире. Темная комната находится на территории Музея Медведя, вход через парк развлечений ИграMix 5 этаж. Посетить ее можно в том числе и 21-22 января. Подробности по телефону: 260-597.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 28 января:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Айвазовский – 11.00. "Пейзаж". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. И.К. Айвазовский. Первое имя в первом каталоге музея. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Айвазовский И. "Девятый вал". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Новый год в музее для детей

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее.

С 6 декабря 2016 года можно посетить:

Интерактивное мероприятие "Сказка из бумаги". Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями. Материалы предоставляются. Возраст участников: 6-10 лет

"Елочная игрушка". Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин. Материалы предоставляются. Возраст участников: 12-16 лет

"Снежное очарование". Выполнение снежинки в технике квиллинг. Материалы предоставляются. Возраст участников: 8-13 лет

С 15 декабря 2016 года можно посетить:

Зимние посиделки "Новый год по-чеховски". Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 29 января - «День Деда Мороза и Снегурочки, прощаемся до следующей зимы». Начало в 15.00. Участие бесплатное.

Поход на гору Московскую Южносахалинцев зовут прогуляться на гору Московскую. Восхождение в рамках проекта "Походы доступны всем" намечено на 29 января и посвящено Дню студента. Центр молодежных инициатив и СРОО "Адреналин" приглашают присоединиться к восхождению всех любителей активного отдыха. Мероприятие состоится 29 января. Место сбора – остановка "Земляничные холмы". Время – 09.30. Остались вопросы? Тогда звоните: 89147461268 (Нина), 89248824982 (Евгения). Путешествие на пик Смелый Пик Смелый – высота 232 метра, расположен на горе Дуэт в бухте Тихой. Бухта Тихая находится на восточном побережье Сахалина в заливе Терпения, название дано Иваном Федоровичем Крузенштерном, первым русским мореплавателем. С запада бухта прикрыта отрогами одного из самых красивых хребтов юга Сахалина – Жданко. С пика Смелый открывается потрясающий вид на бухту Тихую, хребет Жданко, побережье Охотского моря. Путешествие состоится 28 января. Место сбора – площадь Победы. Время – 08.00. Остались вопросы? Тогда звоните: 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

Клуб путешественников Вы мечтаете совершить незабываемое путешествие и ощутить настоящий глоток свободы? Хотите тщательно спланировать маршруты, не прибегая к услугам туроператоров, но не знаете с чего начать? Или вы уже заядлый путешественник, у которого в запасе много увлекательных историй? Вас ждут в Клубе путешественников! Основные цели клуба – объединить как бывалых путешественников, так и тех, кто находится в поисках информации и вдохновения для осуществления своей мечты; обменяться практическим опытом и актуальной информацией; популяризировать самостоятельные путешествия. Заседание клуба состоится в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 28-29 января в 18.30. Телефон для справок: 45-25-47. Концерт движения "Вольные Музыканты" 28 января в 22.00 в арт пространстве СтрекоZа состоится концерт движения "Вольные Музыканты". Ребята будут петь песни, декламировать стихи и расскажут о своем движении, и чем они в нём занимаются. Все собранные на вечере средства "Вольные музыканты" передадут в помощь Веронике Красиной, девочка страдает от тяжелой болезни. Также будет объявлен свободный микрофон, где смогут выступить все желающие. Хочешь выступить - позвони 283947.

СПОРТ Хоккей с мячом Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 28 января в 11.20 часов на стадионе «Медик» (р-он областной больницы). Медали чемпионата разыграют команды Смирных, Поронайска, Корсакова, Невельска, а также две сборные Южно-Сахалинска. Социальный фитнес на лыжах

28-29 января в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Вольная борьба 28 января в Южно-Сахалинске в спортивном зале СДЮСШОР по греко-римской борьбе (ул.Горького, 7/1) стартует первенство Сахалинской области по вольной борьбе. Начало соревнований в 10.00 часов.

ВЫСТАВКИ

Выставка «Молодые художники Сахалина» представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии.

В своих работах сахалинские участники продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Выставка проходит в стенах Сахалинского областного художественного музея. Посетить ее можно в том числе и 28-29 января, с 10.00.

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

Выставка "Красота и значимость обыкновенного..." В Сахалинском областном художественном музее открылась выставка «Красота и значимость обыкновенного...». Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. Выставка работает все дни недели, кроме понедельника с 10.00. Выставка "Цветы Мугунхва на сахалинской земле" Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. На ней представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. Выставка проходит в Сахалинском областном краеведческом музее. Юбилейная ретроспектива

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 28-29 января с 11.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 28-29 января с 10.00.

Выставка «Солнце и Ветер»

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 28-29 января с 11.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 28-29 января с 11.00.

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея, посвященная первому одомашненному животному -собаке.

На выставке представлены художественные произведения 1930?2000-х годов, дополняют выставку трогательные фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых.

Выставка проходит в Сахалинском областном краеведческом музее, 28-29 января с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 28-29 января с 10.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и т. д.)

Эскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны. 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 28-29 января с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 28-29 января с 10.00.