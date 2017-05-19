Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 27-28 мая

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Сахалинский театр кукол
27 мая в 13.00, 28 мая в 11.00 и 13.00 (7+)
«Мы летели на диване…» — спектакль для космонавтов от 7 до 105 лет! Фантастическая история для всей семьи. Девочки и мальчики, мамы и папы, дедушки и бабушки отправятся в мир воображения, где живут кометы, звезды, инопланетяне и полно сюрпризов!
Спектакль "Вода"
Сахалинский театр кукол
27-28 мая в 10.00 и 12.00 (1+)
«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!
Спектакль для детей от 10 месяцев.
Внимание! С собой необходимо иметь запасную обувь, а для ребенка запасную обувь и запасную одежду. В спектакле используется вода!
"Дамский портной" - искромётная комедия известного французского драматурга Жоржа Фейдо. Начало пикантной истории кладет любовная интрижка красавца Мулино. Вместо тайного свидания с дамой сердца ему приходится выдавать себя за другого. Волей-неволей в паутину лжи оказываются втянутыми все герои пьесы...Водоворот событий захлестывает персонажей, приводя к неожиданному финалу!
СОБЫТИЯ
Отчетный концерт школы танца и черлидинга "Grace"
Сахалинский государственный университет
Коммунистический проспект, 33
(актовый зал, 2 этаж)
27 мая, 16.00
Программа отчетного концерта под названием "Dance Evolution" состоит из двух отделений:
- Детское отделение (0+) начало в 16.00 часов,
- Взрослое отделение (16+) начало в 18.00 часов.
В программе первого отделения воспитанницы отделений черлидинга и чир спорта дворца спорта "Кристалл", спортивной школы танца "Grace" и спортивно-оздоровительного комплекса "Флагман" из Корсакова, представят свои яркие и запоминающиеся номера. Участницы являются неоднократными победителями Чемпионатов Дальнего Востока, России, Азии и Европы.
Второе отделение программы концерта включает в себя разнообразные номера от воспитанниц и тренеров школы в танцевальных направлениях: Ladies Dance, Exotic Strip, Jazz funk, Dancehall, Contemporary, Hip-hop, Strip Plastic, High Heels и др.
Подробная информация по телефону: +7(924) 287-42-40.
Конгресс-холл "Столица"
28 мая, 19.00 (12+)
По доброй традиции концерт превратится в яркое шоу с участием Шамана, Гиганта на ходулях и Живой Виолончели.
Творческий вечер Андрея Кончаловского
ККЗ "Октябрь"
28 мая, 19.00 (16+)
28 мая в Южно-Сахалинске в рамках культурной программы, посвященной юбилею Андрея Кончаловского состоится ретроспектива творчества режиссера, которая увенчается творческим вечером-встречей с мэтром.
К каждому, с кем столкнула его жизнь, Кончаловский испытывает чувство благодарности: к одним - за вдохновение, к другим - за помощь и веру, к третьим - за урок, а к некоторым - просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, - о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах - режиссер поделится на своем творческом вечере.
Сахалинский зооботанический парк
27 мая, в 12.00
Перевоплощение – это всегда фонтан эмоций и впечатлений. Этот день в зоопарке пройдет под знаком аквагрима. Любые аква-гримм-фантазии в этот день будут исполнены мастерами кисти. Достаточно загадать желание – на какого питомца зоопарка хочешь быть похожим и вуа-ля! Вдобавок, о звере твоего аква-гримм-выбора, сотрудники зоопарка расскажут много удивительного и забавного.
Подробная информация по телефонам: 30-37-47 и 50-56-26.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
(сцена у мех.аттракционов)
27 мая, 14.00
Если цвет ваших волос — ЗОЛОТОЙ, если солнце оставило на ваших носах и носиках свои веселые отметины — ВЕСНУШКИ, ждем ваших заявок на участие в конкурсной программе «СОЛНЕЧНАЯ КОРОНАЦИЯ»!
С Положением конкурса можно ознакомиться на сайте Городского парка http:sakhalin?park.ru в разделе «Документы».
Телефон для справок: 72–45–75.
Сахалинский областной краеведческий музей
28 мая, 12.00
В программе праздника:
1. Выступление фольклорного ансамбля «Затея» под руководством Мищенко Марии Игоревны.
2. Познавательная лекция и викторина «Под лучами Жёлтой Звезды».
3. Творческое занятие «Солнечная красота».
Лекция и творческое занятие проводятся по предварительным заявкам.
Вопросы и заявки по телефону: 72–75–55.
Сахалинский зооботанический парк
27-28 мая, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Майские выходные для детей
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
28 мая, 15.00
Парк развлечений ИграMix приглашает на майские выходные:
28 мая – Конкурс рисунков любимых героев. Начало - 15.00.
Необходима предварительная запись по телефону: 708-825.
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
27-28 мая, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Презентация диска сахалинского автора и исполнителя Вячеслава Юрьева "По первому снегу"
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
28 мая, 19.00 (16+)
Сахалинская областная универсальна научная библиотека, творческое объединение "АПостров" проводят презентацию диска сахалинского автора и исполнителя Вячеслава Юрьева "По первому снегу".
Вячеслав Юрьев — лауреат и дипломант фестивалей авторской песни Приморья, Сахалинской области, Хабаровского края. Впервые вышел на сцену в 2008 году. Особенно любимы сахалинцами лирические произведения автора: "Я бежал за тобой по следу", "Хочешь", "Я собираю в пригоршни солнечный свет..." и другие. Пользуются популярностью шуточные и сатирические песни автора.
Вход свободный.
Лежбище сивучей
Общественная организация "Адреналин"
ул. Ленина, д. 239-В, кв 47,
Телефон для справок: 8-914-746-12-68
27 мая
Уникальное природное явление – лежбище сивучей в черте города – есть всего в трех точках мир — в Невельске, на Камчатке и в Сиэтле (США).
Час поэзии
Городской парк культуры и отдыха им. Ю. Гагарина
Сахалинцев приглашают поделиться своим творчеством и принять участие в поэтическом батле - "Час Поэзии" и, тех, кто владеет скоростной читкой - на поэтический фристайл "Мы из детства".
Конкурсы состоятся 27 мая с 13.00 до 16.00 в городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина на площадке у скульптурной композиции "Муза". Положение о конкурсах размещено на сайте Городского парка www.sakhalin-park.ru в разделе "Документы".
Cправки по телефону 72-45-75.
Лекторий к выставке из Ясной Поляны
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
27-28 мая, 17.00
В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий.
27 мая, 17.00 - Л.Н. Толстой на полотнах великих художников
28 мая, 17.00 - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
27-28 мая и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Зооботанический парк
27-28 мая, с 10.00 (0+)
Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
28 мая, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
27 мая, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 27 мая:
11.00 - "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Пейзаж.
12.00 - "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 - "Сокровища Отдела древнерусского искусства". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 - Рублев А. "Апостол Петр. Апостол Павел". Из цикла "История одного шедевра".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
Мастер-класс "Рисование акварелью и капиллярной ручкой"
Детский клуб "Киндер пати"
ТЦ "Рояль", 3 этаж
28 мая, 18.00 (5+)
Научиться рисовать ручкой может любой, будь то школьник или пенсионер. Что нужно для того, чтобы начать рисовать?
Конечно, желание и терпение.
Все справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Весна-2017
Площадь Победы
27 мая, 09.00
Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на традиционную областную сельскохозяйственную ярмарку "Весна-2017".
В ярмарке примут участие сельскохозяйственные предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводы и огородники, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, рыбопромышленного комплекса, а также торговые предприятия, реализующие сельскохозяйственный инвентарь, вспомогательные и расходные материалы для садоводов-огородников.
Студия танца и фитнеса "Ямайка"
Finish Line - это культовое танцевальное событие, задача которого выявить самых лучших танцоров острова Сахалин. Вас ждут топовые батлы между представителями всех уличных стилей.
Finish Line радует неравнодушных зрителей уже 4 год подряд! И мы продолжаем поднимать уровень организации для вас. В этом году Сахалинских танцоров будут судить Dixon (Санкт-Петербург) и BambawayAtuna (Владивосток) .
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
27-28 мая
Телефон для справок: 26-05-97
Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
27-28 мая и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
Волейбольный центр "Сахалин"
Южно-Сахалинск, ул. Горького, д. 7/1
27-28 мая, в 10.00
27 мая всех ждет торжественный парад открытия, захватывающие поединки по Армейскому рукопашному бою, показательные выступления. Так же в программе рассчитаны выступления групп художественной самодеятельности.
Справки по телефонам: 89147489732, 89242859661.
СТК "Горный воздух"
28 мая, 14.00
28 мая на "Горном воздухе" официально открывается новый летний велосипедный сезон. Традиционно его стартом считаются соревнования любителей двухколесного транспорта "Велолавина". К участию в драйвовом спуске с горы приглашаются мужчины и женщины старше 18 лет либо молодежь до 18 лет при наличии письменного согласия от родителей или их присутствии.
Справки по телефону: 51-11-10 (доб.133).
Официальное областное открытие байкерского сезона
Площадка ледового комплекса "Кристалл"
27 мая, 11.30 (16+)
27-го мая 2017 года состоится официальное областное открытие байкерского сезона при участии всех мотосообществ Сахалина.
Сахалинский областной государственный художественный музей
27-28 мая и каждый день до 6 июня, кроме понедельника
Выставка графических работ И Чоль Су, получившего широкое признание по всему миру, впервые будет представлена российскому зрителю.
Художник через философию буддизма напоминает нам о том, что нельзя забывать сегодня, что человек – только часть биоценоза и достичь гармонии можно благодаря объединению с другими людьми.
Выставка " Крест - святыня драгоценная"
Сахалинский областной краеведческий музей
27-28 мая, в 10.00.
Выставка посвящена исторической символике, а также типологии и бытованию нагрудных крестов у православных мирян России, в различных этнокультурных традициях. На выставке представлены образцы крестечного дела XII?XXI вв., предметы быта, костюмы.
Справки по телефону: 72-75-55
Выставка "Когда не можешь не писать…"
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 мая (16+).
Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+)
Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина.
Сахалинский областной краеведческий музей
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка работ Олега Носырева "Впечатление"
Бизнес-центр "Сфера"
27-28 мая и каждый день до 17 июня
Арт-галерея "Сахалин"
Дом Торговли, 2 этаж
27-28 мая, до 30 мая (18+)
Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.
Сахалинский областной государственный художественный музей
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Живые тропические бабочки
Областной краеведческий музей
27-28 мая, с 10.00 до 6 июня (0+)
В краеведческом музее можно наблюдать редкие виды бабочек в свободном полете, а также увидеть их рождение. Экспозиция захватывает с первого взгляда, дарит ощущение яркости жизни, полета и теплоты.
Посещение только по предварительной записи, телефону: 8–914–766–29–00.
Сахалинский областной художественной музей
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника, с 10.00
На выставке представлены произведения живописи, графики, скульптуры, экслибриса, декоративно-прикладного искусства из фондов Сахалинского областного художественного музея: иллюстрации к произведениям, тематические композиции, портреты поэта, пейзажи пушкинских мест, статуэтки героев его произведений, выполненные художниками 20 века.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
27-28 мая и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Сахалинский областной краеведческий музей
27-28 мая
Фотовыставка приурочена к празднованию Международного дня музеев и Году экологии в Российской Федерации, посвящена памяти сахалинских фотографов Владислава Титова и Андрея Клитина.
Справки по телефону: 72–75–55 (Чен Татьяна Мунгуновна)
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
Ladies Night: Ночь брюнеток
Ночной клуб "DUKE"
27 мая, 22.00 (21+)
Этой субботней ночью в России наступает неофициальный праздник всех темноволосых девушек и женщин!
Вы будете блистать на танцполе, танцевать, не жалея шпилек, и получать море удовольствия от горячительных напитков, ароматных кальянов и отдыха в любимом клубе.
Safari — это новый танцевальный проект, в совокупности с интересным декором пространства и оригинальным танцевальным уклоном. Это твои бессонные прогулки по мысленной акватории Африки в компании знаменитых и просто перспективных артистов, ди-джеев, старых друзей и новых знакомых. Особенный взгляд вечернего времяпровождения и танцев на песке где в жаркие моменты скрывшись под пальмами, ты видишь вокруг только улыбки, любовь и ощущаешь невыносимую легкость Сахалинского бытия.
Deep Night
Ночной клуб "Loona"
26-27 мая, 23.00 (21+)
Конец мая красиво переходит в летнюю концепцию вечеринок под названием Deep Night! Мы подарим Вам самый качественный музыкальный саунд, который играет на всех модных танцполах нашей Страны.
Loona Club - это Стабильность, Красота и Процветание! А что для себя выберешь ты?
Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Молодой Артур околачивается на окраинах Лондиниума со своей бандой. Своим происхождением он совершенно не дорожит и не интересуется. Так он живёт до момента, когда судьба сводит его с волшебным мечом Экскалибуром. После этого Артур кардинально меняется — влюбляется, присоединяется к движению сопротивления и объединяет вокруг себя людей, чтобы свергнуть тирана Вортигерна, убившего родителей Артура и захватившего трон.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Во время обследования удаленной планеты, расположенной на другой стороне галактики, экипаж колониального корабля «Завет» обнаруживает, что то, что они изначально приняли за неизведанный рай, на самом деле — тёмный и опасный мир. Его единственный житель — синтетический андроид Дэвид, оставшийся в живых после обреченной экспедиционной миссии «Прометей».
Воробей Ричард с рождения воспитывался аистами и считает себя одним из них. Но приходит время мигрировать на юг. Родители боятся, что Ричард не справится с перелетом, и оставляют его дома. Но воробей решает доказать всем, что он настоящий аист. Он сам отправляется в Африку. По дороге он заводит дружбу со странноватой совой и эксцентричным попугаем, мечтающим о большой сцене. Эта троица пускается в отчаянное путешествие на автобусе, поезде и круизном лайнере!
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Гамора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не изменяют себе и с завидной регулярностью продолжают попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружающих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла?
Барбоскины найдут ценный артефакт, а Лео и Тиг спасут тайгу от пожара. В новом выпуске — свежие эпизоды сериалов «Ангел Бэби», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Аркадий Паровозов спешит на помощь», «Барбоскины», «Тима и Тома».
27.05.2017
ККЗ «Октябрь» (малый зал)
14.00 Стыдливые люди, 1987, 16+
ККЗ «Комсомолец»
18.30 Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына, 2014, 18+
28.05.2017
ККЗ «Комсомолец»
11.40 Рай, 2016, 16+
ККЗ «Октябрь»
19.00 Творческая встреча с Андреем Кончаловским
Циничный и обаятельный хедхантер с Уолл-стрит Дэйн Дженсен близок к осуществлению своей американской мечты и покорению бизнес-олимпа. Но его карьерные интересы внезапно входят в противоречие с жизнью его семьи. Перед Дэйном встает непростой вопрос выбора.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!