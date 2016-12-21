Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 26-27 ноября

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое! Культурные выходные в Южно-Сахалинске!

ТЕАТР

Маленькая красивая история о дружбе, рассказанная феями Визи и Лизи.

Смотрите в Сахалинском театре кукол, 26 и 27 ноября в 11.00 и 12.00 (1,5+).

Спектакль «Счастливая история» - трагикомедия о счастье, о котором размышляют люди и куклы. Постановка - не реставрация известных чеховских рассказов, записок, дневников, это живое и творческое их осмысление. Вместе с Чеховым участники спектакля говорят о человеческом существовании грустно и весело. Главная «изюминка» спектакля - тонкий, интеллигентный юмор писателя, находящий выражение в образах знакомых героев.

Вас ждут в Сахалинском театре кукол, 26 ноября в 18.00 (14+).

Комедия Мольера «Скупой» в постановке петербургского режиссера Олега Еремина - это не только демонстрация алчности и её губительных для обладателя этого порока последствий. Зрителей ждет увлекательная история, в которой есть все составляющие классической комедии: обаятельные герои, любовные страсти, семейные тайны, искрометный юмор и неожиданные повороты сюжета.

Посмотреть пьесу великого драматурга можно в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 27 ноября в 18.00 (16+).

«Тестостерон» - пьеса, выполненная в модном жанре «мужского разговора» и напоминающая лучшие образцы творчества Квартета И. Петербургский режиссер Антон Безъязыков и мужская часть труппы Чехов-центра предлагают зрителям подумать над никогда не теряющими актуальность вопросами: что делает мужчину мужчиной? И чем мужской взгляд на взаимоотношения полов отличается от женского?

Смотрите в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова 26 ноября, в 18.00 (18+).

СОБЫТИЯ

Впервые на Сахалине состоится уникальный концерт с участием танцевальных коллективов из Южно-Сахалинска и Хабаровска, которые исполнят испанские танцы - фламенко.

Заказать и приобрести билеты можно у организаторов концерта по телефонам: 8-914-758-9179, 8-924-184-3537, 8-924-281-8236.

Мероприятие состоится во Дворце детского (юношеского) творчества, 27 ноября, в 12.00.

26 ноября 2016 года впервые на большой сцене ЛК «Арена Сити» Государственный цирк Республики Бурятия подарит грандиозный праздник жителям острова Сахалин! Мощная энергетика, дух кочевого народа, этнические звуки народных инструментов, невероятное мастерство цирковых артистов привлекут внимание и приведут в восторг людей всех возрастов. Сказочная атмосфера во время выступления артистов создается за счет уникального музыкального сопровождения, костюмов, разработанных лучшими дизайнерами, созданных вручную, трюковых комбинаций и современной хореографии.

Представление состоится 26 ноября, в ледовом комплексе «Арена Сити», в 15.00 и 19.00.

В программе: тонна светового оборудования и 3кВт звука, сотни костюмов и миллионы страз и блесток, шесть молодых профессиональных артистов больших российских цирков, более 15 голов разнообразных животных с пяти континентов, оригинальная, интерактивная клоунада. Групповые номера, массовость, спецэффекты и профессионализм наших артистов не оставят равнодушным, даже самого искушенного зрителя!

В Южно-Сахалинске представление состоится в Доме культуры железнодорожников, 27 ноября в 13.00 и 16.00.

Попытка визита на Сахалин команды КВН «Городъ Пятигорскъ» предпринималась дважды: 2 разных концертных агентства заявляли о гастрольном концерте коллектива в Южно-Сахалинске в 2014 году. Однако обстоятельства не позволили этому быть, что, несомненно, стало большим разочарованием для многочисленных сахалинских поклонников. Команда веселых и находчивых ребят из Пятигорска серьезно и убедительно заверила сахалинцев и новых организаторов - компанию «АртСити65», что третья попытка будет удачной на 300% и Ольга Картункова с полюбившимися участниками доедут до Сахалина!

Выступление состоится в Конгресс-холле, 26 ноября, в 19.00.

26 ноября жители Южно-Сахалинска напишут Всероссийский тест по истории Отечества. Акция проводится молодежным парламентом при Государственной думе в рамках федерального молодежного проекта «Каждый день горжусь Россией!».

Образовательная акция пройдет одновременно во всех регионах России. Основной площадкой для написания теста в островном регионе станет Сахалинский государственный университет.

Участниками теста могут стать граждане Российской Федерации, соотечественники, проживающие за рубежом, иностранные граждане и лица без гражданства, владеющие русским языком, независимо от возраста, образования, социальной принадлежности и вероисповедания.

В Южно-Сахалинске тестирование пройдет по адресу: ул. Пограничная, 68. (Институт естественных наук и техносферной безопасности СахГУ). Начало - в 11.00. Подробности по телефону: 8 (4242)45-03-10.

Сахалинский зооботанический парк приглашает жителей и гостей города на интерактивную программу, в ходе которого у вас будет возможность познакомиться с обитателями зоопарка на интерактивной программе, покормить и погладить резвых подопечных. Заряд знаний и позитива обеспечен.

Приходите в Сахалинский зооботанический сад 27 ноября, в 12.00. Информация по телефонам: 30–37–47, 50–56–26.

Музейный кинозал

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 26 ноября:

«В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Саврасов – 10.00 и 12.00.

«Гравюра». Фильм из цикла «Русский музей – детям» - 11.00.

«Братья Чернецовы2. Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» - 14.00.

«Народная тематика в русском искусстве» - 15.00.

Походы на гору Луга и гору Быкова

Маршрут на гору Луга (высота - 890 метров над уровнем моря) проходит по лесовозной дороге, особенно красив зимой. Дело в том, что дорога проходит в распадке, который от ветра укрывают сопки, и выпавший на деревья снег не сдувается ветром. Деревья практически всю зиму стоят заснеженные. Из-за своей красоты это место получило название «Зачарованный лес».

Гора Быкова (высота - 954 метров над уровнем моря) названа в честь капитана Василия Петровича Быкова, его отряд, единственный из пяти, который во время Русско-Японской войны в 1905 году не был уничтожен японцами и не сдался в плен. С вершины горы открывается захватывающий панорамный вид в радиусе 40 км на Охотское море, видны горы Луга, Августиновича, пик Чехова.

Подробнее о маршруте можно узнать на сайте: travel.adrenalin65.ru.

Отправиться в походы можно 26 и 27 ноября. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

День матери

В Южно-Сахалинске и планировочных районах, входящих в состав городского округа, пройдет ряд праздничных мероприятий, посвященных Международному дню матери.

В Корейском культурном центре 26 ноября в 12.00 состоится открытие приуроченной к празднику тематической фотовыставки «Такая разная улыбка». Здесь же в этот день поздравят многодетных матерей города. Для них будет организована концертная программа «Свет материнства, свет любви».

Праздник продолжится 27 ноября в городском парке культуры и отдыха имени Гагарина. На сцене у механических аттракционов в 13.00 стартует концерт «Праздник для любимых мам». Жителей и гостей Южно-Сахалинска музыкальными номерами порадуют исполнитель Юрий Мусаленко и участники имидж-вокал-студии «Дебют». Организаторы не дадут замерзнуть южносахалинцам и предложат поучаствовать в веселых конкурсах и подвижных играх. Любой желающий сможет со сцены поздравить мам и бабушек, адресовав им свои добрые слова.

Для жителей сел и планировочных районов, входящих в состав городского округа, творческие коллективы местных домов культуры подготовили развлекательные программы, посвященные Дню матери:

26 ноября в ДК «Ключи» в 11.00 откроется выставка поделок «Подарок маме своими руками», а в 15.00 - фотовыставка «Это мамочка моя». На следующий день здесь же для жителей села будет представлена развлекательная программа «Спасибо вам, мамы, за то, что вы есть!». Начало в 15.30.

27 ноября в ДК «Дальненский» в 15.00 состоится тематический вечер отдыха «Самая прекрасная из женщин - женщина с ребенком на руках».

В старорусском Доме культуры в этот же день в 14.00 начнется концерт «Поздравляем наших мам».

А для жителей Весточки в ДК «Электрон» в 13:00 пройдет детская конкурсная шоу-программа «Дюймовочка», а в 18.00 - концерт «Сердце матери».

Мастер-класс ко Дню Матери

Фотостудия «Sot’ы» совместно с цветочной мастерской «Лейка» приглашают принять участие в фотосессии и мастер-классе по созданию авторского букета из живых цветов от флориста Светланы Колычевой.

После мастер-класса каждого участника ждет цветочная фотосессия. В итоге участники получат эксклюзивный букет, который смогут подарить своей маме или оставить себе. А уже через две недели их ждут нежные фотографии с мастер-класса и 10 студийных фотографий с ретушью и индивидуальной обработкой от фотостудии «Sot’ы».

Записаться на мастер-класс и задать дополнительные вопросы можно по телефону 8-962-152-96-76.

Занятия состоятся 26 ноября в 10.00 и 14.00 по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Крюкова, 33. ВНИМАНИЕ! Занятия платные.

Фестиваль восточного танца

26 ноября в 16.00 Центр просвещения и культуры республики Корея примет у себя коллективы восточного танца: «Амира», «Джамиля» и «Багира». Фестиваль направлен на объединение танцоров «востока» и создание единой федерации Восточного танца на Сахалине. Зрителя ждут зажигательные танцы арабского фольклора, классические восточные танцы, шоу-номера и танцы-сюрпризы.

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

В программе занятий: лепка из глины, оригами, бумагопластика, роспись по дереву, глине, гипсу, рисование.

СПОРТ

В гибкости и ловкости соревноваться будут порядка 60 спортсменов, занимающихся спортивной гимнастикой на соответствующих отделениях во дворце детского творчества и во дворце спорта «Кристалл».

Первыми проверить свое мастерство на гимнастических снарядах в 10.00 часов выйдут девочки. Церемония награждения участниц пройдет в 12.00, после которой состоится церемония открытия первенства. Вторая часть соревнований объединит юных гимнастов. Планируется, что состязания продлятся до 16.00.

Организатором первенства Южно-Сахалинска по спортивной гимнастике выступает региональная федерация по этому виду спорта.

Мероприятие состоится 26 ноября во Дворце детского (юношеского) творчества. Начало – 10.00. Организаторы приглашают всех желающих поддержать юных гимнастов. Вход свободный.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 27 ноября в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 18.00. Место и время занятий можно уточнить по 8-965-297- 25-97.

ВЫСТАВКИ

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомится с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 26-27 ноября с 11.00.

Обсидиан – «вулканическое стекло» – сегодня воспринимается как декоративный камень, пригодный для изготовления украшений и поделок, однако в древности люди относились к нему иначе.

На Сахалине и Курильских островах обсидиан в качестве сырья для производства орудий труда стали использовать более 20 тысяч лет назад. Однако до сих пор не было обнаружено ни одного месторождения минерала на этих территориях. Откуда же брали обсидиан древние жители нашего региона и какие орудия труда из него создавали? Узнайте об этом, посетив выставку ««Слезы вулканов». Обсидиан в жизни древнего населения Сахалина и Курильских островов».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 26 и 27 ноября с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 26 и 27 ноября с 11.00.

Выставка «Краски Осени»

Арт-галерея «Сахалин» приглашает посетить выставку осенних картин сахалинских художников и насладиться живописной красотой островной области. Здесь представлены работы Степанова Ю.В., КирюхинойН.С., Бянкиной Н.Р., Метельского Ю.Н., Троегубовой Н.В., Потысьевой О., Татиева А.

Выставка проходит в Арт-галерея «Сахалин», расположенной на втором этаже Дома Торговли. Здесь вас ждут 26 и 27 ноября с 11.00.

Выставка «Мелодии души моей»

«Мелодии души моей» - так называется персональная выставка картин молодой начинающей художницы Оксаны Домановой. В экспозиции представлено более двадцати удивительных пейзажей малой родины, натюрморты, отличающиеся ярким проявлением индивидуальности автора.

Выставку можно посетить 26 и 27 ноября в библиотеке по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 17-Б. Вход свободный.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 26 и 27 ноября с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 26 и 27 ноября с 11.00.

Выставка «Медвежьи потешки»

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и т. д.)

Эскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 26 и 27 ноября с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 26 и 27 ноября с 10.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Ночной клуб DUKE приглашает жителей и гостей города на популярнейшую ретро-вечеринку. Всю ночь вас ждут любимые хиты 70-х, 80-х, 90-х от диджеев:

* DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin

* Sexy - Go-Go– show!

* И, конечно же, конкурсы и подарки!

Приходите в клуб DUKE, 26 ноября. До 00.00 часов вход – девушкам бесплатно! С 04.00 after-party - free! VIP-резерв/Info: 450-525, 286-286.

Танцы

Традиционная танцевальная вечеринка в баре «Нон-Стоп» по все той же традиции проходит непринужденно, крайне весело и эмоционально! Приходите, убедитесь!

Вечеринка состоится 26 ноября, в арт-баре «Нон-Стоп». Начало - 21.00. Вход свободный.

Ноябрьский заплыв

Состоится в музыкальной лаборатории «Трюм» 26 ноября в 20.00. Справки по телефону: 41-83-83.

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Прибытие

По соображениям совести

Бременские разбойники

А напоследок поговорим о привычках, от которых стоит избавиться, чтобы больше не болеть зимой...

Использовать капли для носа перед выходом

Сосуды и так сужаются под действием холода. Если же мы «поможем» им с помощью капель, слизистая не будет успевать защищать нас от микроорганизмов и согревать вдыхаемый воздух. Лучше просто прочистить нос перед выходом.

Дышать ртом на улице

Когда вы дышите ртом, воздух не успевает увлажняться и согреваться, из-за чего повышается вероятность подхватить ангину. Чтобы этого избежать, лучше дышать носом, медленно и неглубоко.

Укутывать шарфом нос и рот

Выдыхаемый в ткань пар на морозе превращается в лед. Воздух, который поступает через эту наледь, становится еще холоднее. Это может привести к ангине, бронхиту или вызвать раздражение кожи. Если очень хочется, можно прикрыть лицо, но не нос.

Бежать домой при ознобе

При первых симптомах замерзания лучше сразу зайти куда-нибудь погреться на пару минут и отдышаться, например в аптеку, магазин или кафе. А потом идти дальше. И никакое переохлаждение не грозит.

Носить тесную обувь и одежду

Как и обтягивающая одежда, тесная обувь гарантирует быстрое замерзание. Если подобрать одежду свободнее, прослойка воздуха между ней и телом надолго задержит тепло.

Пить горячее за 30 минут до выхода

Горячий чай увеличивает кровообращение и повышает защитные силы организма. Но при этом расширяет сосуды. А значит, выходя на мороз, мы сразу же теряем довольно много собственного тепла. Если очень хочется пить, лучше ограничиться водой и любым теплым, но не горячим напитком.

Голодать на морозе

Для выработки тепла организму нужна энергия, иначе мы быстрее мерзнем. Поэтому как только появилось чувство голода, надо сразу перекусить или выпить теплый чай в теплом помещении.

Наносить крем непосредственно перед выходом

После нанесения на кожу эмульсионных кремов в первые 30–40 минут из них испаряется вода, что на морозе приводит к охлаждению и повреждению кожи. Поэтому лучше нанести крем минимум за 30 минут или не использовать крем на основе воды.

Греться алкоголем на улице