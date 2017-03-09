Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 25-26 марта

О том, как провести выходные с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Сердце матери" Сахалинский театр кукол 25-26 марта, в 17.00 (9+) Спектакль «Сердце Матери» — новый формат в репертуаре Сахалинского театра кукол. Режиссёр-постановщик из г. Иркутска Юрий Уткин определяет его жанр как рок-притча для детей и взрослых о гордыне, искушении, исцеляющей материнской любви. В основе сюжета легенда о моряке, который потерял счастье быть среди живых людей. Спасти его может только любящее сердце матери. Спектакль "Чужой ребенок" Сахалинский театральный центр им. А.П. Чехова 25-26 марта, 18.00 (16+) "Чужой ребенок" - комедия положений, написанная в 30-е годы драматургом Василием Шкваркиным. Юная Маня живет с семьей на даче и готовится к своей первой роли: ей предстоит сыграть девицу, забеременевшую от негодяя и с позором изгнанную из отчего дома. Начинающая актриса репетирует с таким надрывом и достоверностью, что "новость" о ее беременности мигом разлетается по всей округе. Скандал для того времени неслыханный!

СОБЫТИЯ III Областной фестиваль-конкурс народного танца «Потешные заковырки» Дворец детского (юношеского) творчества 24-25 марта, в 14.00 ККЗ "Октябрь" 26 марта, 13.00 В фестивале-конкурсе примут участие юношеские и молодежные хореографические коллективы, в которых занимаются дети старше 9 лет Все участники фестиваля поборются за звание лучших в трех номинациях: - «Народно-сценический танец» (номера коллектива основаны на сценической обработке русского народного танца и танцев народов мира); - «Народный стилизованный танец» (номера коллектива основаны на трансформации русской хореографии и хореографии народов мира); - «Народное прикладное творчество» (фольклорно-этнографические костюмы, предметы, используемые в танцевальных постановках, авторские куклы). Программа: 24–25 марта — Конкурсные концерты хореографических коллективов Сахалинской области, Дворец детского (юношеского) творчества, начало в 14:00 Вход свободный 26 марта — Гала-концерт с участием победителей и лучших коллективов Сахалинской области, ККЗ «Октябрь», начало в 13:00. Вход по пригласительным билетам, получить которые можно в кассах кинотеатра. Фестиваль "Талант" Сахалинский государственный университет 23-26 марта Телефоны для справок: 45-03-00, 45-23-01, 45-23-00 Фестиваль «Талант» проходит в СахГУ с 23 по 26 марта. Участники соревнуются по таким направлениям, как: «Музыкальное», «Танцевальное», «Театральное и Оригинальный жанр», «Журналистика» и новое направление «Арт-пространство». В этом году в программе фестиваля появится направление – так называемое арт-пространство, где будет представлено декоративно-прикладное творчество, литературное творчество и пройдет конкурс художественной фотографии. Мастер-класс "Искусство квиллинга" Сахалинский областной художественный музей 25 марта, 16.30 На мастер-классе вы сможете изготовить открытку с цветочной композицией. Квиллинг, также известен как бумагокручение — искусство изготовления композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются элементы бумагокручения. Искусство бумагокручения возникло в конце XIV — начале XV веков в средиземноморской Европе. В России данное искусство стало популярным только в конце XX века. Принцип скручивания бумаги достаточно прост, однако для достижения достойного результата необходимо проявить терпение и усидчивость. Мастер-класс для взрослых и детей с 12 лет. Для участия необходима регистрация по телефону: 72-37-38. Малыш Гарик Зооботанический парк 25-26 марта, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Конкурс академического пения "Сахалинские соловушки" Сахалинский колледж искусств (0+) улица Чехова, 6 25 марта, в 15.00 26 марта, в 12.00 Телефон для справок: 79-00-64 Всего в конкурсе примут участие 135 учащихся, 14 преподавателей и 16 концертмейстеров из 7 образовательных учреждений Южно-Сахалинска: ЦДМШ, лицея №2, ДМШ №1, 2, 5, гимназии №3 и ДШИ №4. Выступления конкурсантов будут оцениваться в трех номинациях: - сольное пение; - вокальный ансамбль малых форм (дуэт, трио); - вокальный ансамбль (от 4 до 12 человек). Конкурсные прослушивания начнутся 25 марта в 15.00. Награждение победителей и участников конкурса состоится 26 марта в 12.00. Детские мероприятия в ИграMix Парк развлечений "ИграМикс" ТРК "Сити молл" (0+) 26 марта, 15.00 Парк развлечений ИграMix проводит серию детских мероприятий, приходите все! 26 марта - "День театра", начало 15.00, участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Цирк "Человек-невидимка" ДК Железнодорожник 26 марта, в 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Телефон для справок: 8-924-480-55-35 Уникальная программа, наполненная как классическими номерами, фокусами, репризами, дрессированными животными, так и инновационными - чем и является гвоздь шоу "Человек-Невидимка". Детская неоновая дискотека Детское пространство "Море" 25 марта, в 17.30 (6+) Приглашаем на детскую неоновую дискотеку! Аквагрим, ультрафиолетовое шоу, бумажная дискотека с играми, мыльные пузыри, угощения... Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс для сластен Детское пространство "Море" 25-26 марта, в 11.00 (5+) Собираем трафайл с клубничным конфи, кремчизом и бисквитом красный бархат. Для деток от 5 лет. Запись по телефону: 44-55-63. Завтрак с психологом Детское пространство "Море" 26 марта, в 10.00 (16+) Тема встречи - "Я Женщина: роль девочки. О чем поговорим?". - Мужчина и женщина: правила отношений. - Возможности роли Девочки для самой женщины и ее мужчины. - Как передать веру в мужчину и укрепить его силу. - Как дать мужчине свежие эмоции За чашечкой кофе вы познакомитесь с женским, семейным психологом, основателем психологического центра "Все краски жизни" Натальей Рогачёвой, обсудите актуальные темы и зададите беспокоящие вопросы. Запись по телефону: 44-55-63. Мастер-класс "Самостоятельные путешествия" Фотостудия "Соты" 25 марта, в 11.00 (0+) Большинство людей мечтает путешествовать. Но у многих есть, как они думают "веские причины" оставаться дома ("надо много денег", "дети еще маленькие", "возраст уже не тот", "это небезопасно", " я не знаю английского" и т.п.). Между тем в этот момент по миру путешествуют сотни миллионов туристов, и многие из них имеют не меньшие ограничения. Но это их не останавливает. Потому, что чаще всего настоящие барьеры для активных путешествий психологический и информационный. Как их преодолеть, что нужно знать, для организации экономных и интересных путешествий? Именно этим вопросам посвящен мастер-класс. Предварительная запись обязательна. записаться можно по телефону 8-962-116-35-91. Экскурсии в художественном музее Сахалинский областной художественный музей 25 марта,в 12.00 и 16.00 (16+) Состоятся экскурсии по выставке изобразительного и декоративно-прикладного искусства Китая, Кореи и Японии из фондов Сахалинского областного художественного музея "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы". Экскурсии проведет Хай Ольга Николаевна, главный специалист по разделу коллекции искусства стран Дальнего Востока. День Толстого Музей книги А. П. Чехова "Остров Сахалин" 25 марта (16+) В программе: 12.00 — "Стенография чувств Толстого" (интерактивная экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…", на которой расскажут о Толстом как о человеке, высоко ценящем музыку); 12.15 — "В гости в Ясную Поляну" (занятие, в котором совместно с персонажем рассказа "Филиппок" ребята отправятся в яснополянскую школу, где узнают о традициях и культуре русского народа); 13.00 — подведение итогов викторины "Тайны экспонатов кабинетов Льва Толстого"; 14.00 — музыкально-поэтические зарисовки "Романтическая прелюдия" (выступление студии вокального искусства "Гармония" центра молодежных инициатив; прозвучат романсы "Любовь — волшебная страна", "Романс" и другие, а также отрывки из романов Льва Толстого); 14.00 — "Времена года" (занятие для детской аудитории, где школьники и дошкольники могут попробовать себя в роли художника); 14.35 — "Стенография чувств Толстого"; 16.00 — выступление струнного ансамбля колледжа искусств под руководством Елены Березовской; 17.00 — лекция "Анна Каренина": разум и чувства по Л. Н.Толстому". Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги Чехова "Остров Сахалин" 25-26 марта и каждый день до 31 марта (кроме понедельника), (16+). Начало мероприятий в 18.00 (будни) и 17.00 (выходные дни). В рамках выставки экспонатов из музея?усадьбы "Ясная Поляна" в литературно?художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" начинает работу лекторий. В первый весенний месяц южносахалинцы и гости города могут прослушать следующие лекции: - "Мифы о Толстом"; - "Чехов и Толстой"; - "Душечка" — любимый рассказ Л.Н. Толстого"; - "Анна Каренина": разум и чувства по Л.Н. Толстому"; - "Последний роман Л.Н. Толстого". "Воскресение"; - "Л.Н. Толстой на полотнах великих художников". Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 26 марта, в 11.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Праздник весны Навруз Дворец спорта "Кристалл" 25 марта, начало в 12.00 В этот день кабардинцы, таджики, узбеки, киргизы, казахи, азербайджанцы, дагестанцы, башкиры, чеченцы, татары проживающие на Сахалине ждут всех желающих посетить торжество. Гостей праздника ждут народные игры, борьба на поясах, концертная программа, выставка-ярмарка национальных праздничных блюд, а также их дегустация. Пробуждение Медведя Сахалинский Музей Медведя 26 марта, в 15.00 (0+) Телефон для справок: 26-05-97 Совсем скоро проснется Медведь! И наш Музей приглашает всех на празднование этого дня. Приносите свои поделки, связанные с медведем и примите участие в конкурсе на лучшую поделку. Happy bЁthday PARTY СтрекоZа (ул. Чехова, 37) 25 марта, в 22.00 В этот прекрасный вечер приглашаем в гости всех друзей. Ждем от вас творческие подарки, исполненные или сделанные лично вами. В свою очередь порадуем вас необычной программой. Свадебный мир 2017 Конгресс-холле бизнес-центра «Столица» 26 марта, 11.00 (16+) 26 марта в пройдет ежегодная профессиональная специализированная выставка свадебного сервиса "Свадебный мир 2017". Это уникальная возможность для свадебных специалистов продемонстрировать свои достижения, ну а для будущих молодоженов - познакомиться с последними тенденциями в области моды, красоты и дизайна. Но не только! Масса полезной информации и важных знакомств пригодится не только для первого праздника любви, но и для драгоценных юбилеев, незабываемых выпускных балов, а также поможет каждому, кто хочет быть в курсе всех последних тенденций. И все это - за один день! Космическая одиссея Детская комната "У бабы Капы" 25 марта, 10.00 (5+) Международное научное шоу "Открывашка" и детская комната "У Бабы Капы" представляет научный квест "Космическая одиссея". На этот раз профессор Открывашкин с его друзьями отправляются в глубокий космос, чтобы разгадать тайны и загадки Вселенной. Их ожидают веселые приключения, тяжелые испытания и конечно же самостоятельная научная работа с профессором Открывашкиным. Победный Сладкий сюрприз, дети приготовят себе сами! Возраст детей 5-12 лет. Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 25 марта, в 13.00 (0+) В литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" стартовала викторина "Тайны экспонатов в кабинетах Льва Толстого" в рамках выставки "Когда не можешь не писать…" Вопросы викторины адресованы одиночным посетителям, семейной аудитории и всем, кому интересна форма самостоятельного поиска ответов на вопросы. Посетителю предлагается бланк с вопросами о жизни и творчестве Льва Толстого. Необходимо внимательно рассмотреть предметы с выставки, а также включить воображение и немного поразмышлять. Заполненный опросный лист необходимо оставить в музее, указав контакты. Победителей ждут открытия и памятные призы от организаторов викторины. Телефон для справок: 43 65 09. Встреча с путешественником Андреем Меньшиковым Сахалинский областной краеведческий музей 26 марта, в 15.00 (16+) В прошлом году экспедиция путешественника-экстремала из Ямало-Ненецкого автономного округа Андрея Меньшикова вдоль моря Лаптевых до самой северной материковой точки России — мыса Челюскин — вошла в Книгу рекордов России как экспедиция "Великий Северный Путь — 2016". За 48 дней путешественники преодолели маршрут длиной 16 тысяч км и пересекли шесть часовых поясов. В настоящее время путешественник совершает одиночную экспедицию по Сахалину на автомобиле "Нива", посвятив ее 70-летию образования Сахалинской области. Поход на маяк Слепиковского Место сбора - пл. Победы 26 марта, (16+) Справки по телефону: 25-83-65 Мыс Слепиковского – мыс на юго-западном побережье острова Сахалин. Назван в честь командира русского партизанского отряда, действовавшего на Южном Сахалине в годы русско-японской войны, Б. В. Гротто-Слепиковского. Является памятником природы Сахалинской области, на территории которого можно встретить таких представителей животного мира как: дальневосточная квакша и утка мандаринка. Мастер-класс "Роспись по дереву и керамике" Сахалинский Музей Медведя 25-26 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Приходите на творческие занятия и проводите время со своими детьми с пользой. Здесь есть много керамических и деревянных фигур, которые ваш ребенок может сам раскрасить и воплотить в них все свои творческие порывы! Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 25-26 марта и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 25-26 марта Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

25 марта и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 11 марта:

"В страну музеев вместе с Фафалей". Сказки о русских художниках. Росси. – 11.00. "Народное искусство". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. Картина Мартина Фердинанда Квадаля "Коронация Павла I и Марии Федоровны". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Лосенко А. "Владимир и Рогнеда". Из цикла "история одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 25-26 марта и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Far East Cup 2017 СТК "Горный воздух" 16-27 марта В прошлом году в международных соревнований по горным лыжам на Сахалине приняли участие более 120 спортсменов из 7 стран мира. Спортсмены из Японии, Кореи, Чехии, Финляндии, Словении, Монголии и, конечно, России состязались в дисциплине слалом. Региональные соревнования по фигурному катанию Дворец спорта "Кристалл" 25-26 марта, с 11.30 Порядка сорока сильнейших островных фигуристов будут бороться за медали в нескольких спортивных разрядах на льду дворца спорта «Кристалл». Победители и призеры определятся раздельно в каждой возрастной группе по оценке за короткую и произвольную программы (оценка за технику исполнения и оценка за представление программы). Более высокое место получит спортсмен с наивысшей суммой баллов. Так, большинство участников будут соревноваться в первом, втором и третьем спортивных разрядах. Зрителей приглашают поддержать молодых фигуристов. Вход на соревнования свободный. Кубок Азиатской хоккейной лиги. Playoffs Дворец спорта "Кристалл" 25-26 марта, в 10.77, 27 марта в 19.00 (0+) Хоккейная команда "Сахалин" в полуфинальном раунде плей-офф встретится с "Никко Айс Бакс". Матчи "Сахалина" и "Никко Айс Бакс" состоятся 25, 26, 27 марта. Соревнования по лыжным гонкам "Сахалинская лыжня — 2017" Спортивная школа олимпийского резерва зимних видов спорта (улица Горького, 7/1, лыжная база "Спартак") 26 марта, 10.00 (16+) Соревнования проводятся по шести возрастным группам у мужчин и по пяти у женщин — от 7 лет и старше, пробежать в зависимости от возрастной группы нужно будет от 3 до 20 км.

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Мама, отведи меня в детство…" Сахалинский областной краеведческий музей 25-26 марта и каждый день до 10 апреля, кроме понедельника (0+) На выставке представлены более 200 игрушек разных периодов, уводящих в мир детства и знакомящих с историей игрушки, бытовавшей на Сахалине. Игрушки — важнейшее средство воспитания детей. Первые игрушки появились еще в первобытном обществе и на протяжении всего своего существования преобразовывались и меняли свое назначение. Игрушки были всегда, но были ли они такими же? Ответ на этот вопрос можно найти в музеях. Многие музеи хранят в своих коллекциях игрушки разных времен. Внушительную коллекцию игрушек — около 500 предметов — хранит и краеведческий музей. Выставка-конкурс "Знакомая незнакомка" Сахалинский областной краеведческий музей 25-26 марта В конкурсе участвуют 79 фотографий от 25 семей. Фотографии представлены в шести номинациях: - «Нежность»; - «Давным-давно»; - «В ожидании…»; - «Моя доченька»; - «Сестрички-невелички»; - «Тепло твоих рук». За понравившуюся фотографию (фотографии) можно голосовать в музее и на сайте музея до 26 марта 2017 года. Награждение победителей состоится 31 марта 2017 года.

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 марта и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 25-26 марта и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Выставка "Мгновения поиска…" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 25-26 марта и каждый день до 16 апреля, кроме понедельника (6+) На выставке представлены современные фотографии находок с мест, где проходили военные действия, например с о. Шумшу и Смирныховского р-на, где шли особо тяжкие сражения во время Курильской десантной и Южно-Сахалинской наступательной операций. Снимки показывают трудности и радостные моменты поисковых мероприятий, красоту природы тех мест, где проходили поиски, а также людей, посвятивших свою жизнь важной и благородной работе. Автор большинства фотографий – Алексей Охрименко. Выставка "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы" Сахалинский областной художественный музей 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника, с 10.00. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника, до 16 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Кино и жизнь" Бизнес-центр "Сфера" 25-26 марта до 29 марта Герои проекта - молодые постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов: Вика Сенива, Андрей Казачков, Володя Мартемьянов, Кристина Новикова, Олеся Гриб, Наташа Зоркова, Маша Степанищева, Оксана Тарасова, Света Зыкова, Женя Дугушкин, Люба Кривонос, Лена Власихина, Игорь Сироткин, Наташа Поровозина. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 25-26 марта, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

25-26 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 25-26 марта и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "ДавайПутешестовать на Марианы" ТРК «Сити Молл» 3-й этаж 25-26 марта, и каждый день до 24 апреля Выставкаизвестного трэвел-фотографа Дальнего Востока и Инстаграм-блогера Дмитрия @Oktagon Куликова #ДавайПутешестовать на Марианы организована Управлением по туризму Северных Марианских островов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ DJ Scream One Ночной клуб Duke 25 марта, 22.00 (18+) Dj Tima Turok Ночной клуб "Aura²" 24-25 марта, 23.00 В этот уикэнд главным гостем нашей тусовки станет Tima Turok. А поддержать атмосферу на этом празднике ночи помогут артисты из танцевального фрик-шоу "DEVILSSS" Show (Москва), которые уже успели проявить себя на открытии клуба в прошлые выходные.