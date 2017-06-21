Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 24-25 июня

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.

«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!

Вторая группа – велосипедисты. В 9.00 они встречаются у ТЦ «Плаза», после инструктажа о правилах поведения в велопоходе в 9.30 участники выезжают в поселок Весточка.

В поход туристы отправятся двумя группами. Те, кто решил участвовать пешим ходом, встречаются с волонтерами-проводниками на остановке в поселке Весточка, в 9.30 они уже выходят на маршрут. До места сбора все добираются сами на личном автотранспорте или на рейсовом автобусе №174 (Южно-Сахалинск – Охотское).

Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.

Приходите на занятие, вы узнаете какие растения Сахалинской области могут принести вред вашему здоровью. В завершении детям будет предложено раскрасить буклетик с изображениями ядовитых растений.

Богат растительный мир Сахалинской области! Среди растений встречаются и ядовитые для человека. Они очень опасны. Ежегодно на Сахалине и Курильских островах взрослые и дети обращаются к врачам с ожогами и отравлениями, полученными от растений, которые растут в самом знакомом и привычном уголке природы. Можно ли сказать что-то положительное о ядовитых растениях? Конечно! Биологически активные вещества многих из них с успехом применяются в медицине.

Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.

24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00

Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня 2017 года. Справки по телефону 72-84-85.

Церемония награждения победителей и участников конкурса пройдет в День празднования 135-ой годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска. Все участники конкурса получат ценные призы, а победители конкурса удостоены звания "Мистер Южно-Сахалинск", "Мисс Южно-Сахалинск" и получат возможность открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города Южно-Сахалинска.

Конкурсанты должны себя ярко представить, рассказать о своей деятельности и достижениях. А за круглым столом участники конкурса обсудят проблемы в социально-культурной сфере города Южно-Сахалинска и предложат неординарные способы их решения.

Juniors II — дети, свыше 1 года обучения, в возрасте от 12 до 17 лет;

Узнайте больше об истории и техниках различных росписей по дереву, и создайте свой неповторимый сувенир.

Вашего малыша ждет увлекательный урок творчества, где он познакомится с устройством и работой 3D-ручки, научится технике рисования и, самое главное, получит море удовольствия и новую игрушку, сделанную своими руками.

3D-ручка- это настоящая волшебная палочка, с помощью которой ваш ребенок сможет "нарисовать" любую игрушку. Лёгкая и удобная ручка рисует безопасным пластиком.

В субботние дни июня в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы " Сахалин. К Охотскому морю" и "Там, где жили два тайменя".

Ватные палочки прекрасно подходят для использования в качестве "орудия труда" маленьких художников при их знакомстве с нетрадиционной техникой пуантилизм (точечное рисование). Такие творческие занятия способствуют не только развитию мелкой моторики и творческой фантазии, но и успокоению, расслаблению ребёнка, развитию его усидчивости, терпения, концентрации внимания.

Во время концерта пройдет мини-ярмарка, на которой будут представлены вязаные и деревянные изделия, а также диски с песнями участников движения.

Для вас прозвучат авторские и известные песни разных жанров с живым музыкальным сопровождением (акустическая гитара, электрогитара, кахон), а также стихи известных русских поэтов и "Вольных музыкантов".

Вашему вниманию предстанут игрушки, изготовленные согласно традициям мастерами прикладного искусства из разных регионов России. После теоретической части, будет проведен мастер-класс по изготовлению "Куклы на щепке", где каждый ребенок сможет самостоятельно изготовить народную игрушку.

Дорогие друзья! были ли у вас игрушки, а у ваших детей есть игрушки? Конечно, есть! Как вы думаете, были ли они в детстве у ваших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек? Как же выглядели эти игрушки и из чего были сделаны?

Веселые песни, яркие аниматоры, увлекательные конкурсы – на таком мероприятии будет интересно и детям, и взрослым, и даже пожилым. Главное, не оставаться в стороне и быть участником всех запланированных этапов праздника.

Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский городские округа.

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Торжественное открытие "Олимпийской мили" начнется в 10.00 на точке старта (автодорога на СТК "Горный воздух"). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега — на 10.15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9.30 до 11.30.

В Сахалинской области празднование XXVIII Всероссийского олимпийского дня, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, как и по всей стране, состоится 24 июня. Сахалинцы отметят его велопробегом и легкоатлетическим забегом.

В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00

Традиционный городской турнир по нардам в 11-й раз пройдет в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 июня. В течение недели будет открыт набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.

В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.

Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.

Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.

Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.

Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.

24-25 июня и каждый день до 1 августа, кроме понедельника

На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».

Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.

На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.

24-25 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября

5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: « Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо».

24-25 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.

17-18 июня, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля

Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.

Nairimusic, а в жизни просто Наири - человек, который всегда находится на Хайпе клубного движения, подарит вам две авторские ночи на сцене Главного Танцпола Острова. Локальную поддержку составят коллеги Markow, Callypso и наш московский гость Artur Explose.

КИНО

И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.

Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.

Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.

Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.

Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.

Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.

Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.

Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.

Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!