Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 24-25 июня

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!
ТЕАТР
Спектакль "Вода"
Сахалинский театр кукол
24 июня в 10.00 и 12.00 (1+)
«Вода» играется почти без слов, на эмоциях, образах и тактильных ощущениях. Это рассказ о морях, кораблях и океанских жителях. Главный герой – вода, но дети и родители не просто зрители, они участники всех событий. В спектакле запросто можно попасть под проливной дождь, прогуляться по горам и найти сокровища!
Сахалинский театр кукол
24-25 июня в 11.00 (2+)
Интерактивная сказка, в которой с удовольствием примут участие зрители — они отправятся с главной героиней на поиски маленького Иванушки, украденного гусями- лебедями Бабы- Яги, и по пути встретятся с чудесной печкой, угощающей всех свежим хлебом, с волшебной яблоней, дарящей спелые сочные яблоки и с молочной речкой, которая напоит сказочно вкусным молоком.
СОБЫТИЯ
Международный российско-японский фестиваль культуры и искусства
Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова
Три фестивальных дня включат в себя множество разнообразных мероприятий, которые захватят не только Южно-Сахалинск, но и Корсаковский, Холмский и Невельский городские округа.
Программа мероприятий на 25 июня:
25.06.2017
Проведение Чайной церемонии, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 10.00-10.50
Церемония открытия выставки японских художников, Сахалинский областной художественный музей (г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 137) 11.00
Церемония открытия выставки японских фотографов, Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.00
ШОУ ИКЕБАНЫ Литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) 12.30-13.00
Церемония открытия выставки декоративно-прикладного творчества с участием японских мастеров и мастеров Дальневосточного федерального округа, - прилегающая территория Литературно-художественного музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» (г. Южно-Сахалинск, пр.Мира, 104) - фойе 2-го этажа Чехов-центра (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 13.30
Торжественное открытие международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Чехов-центр (г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 35) 16.00.
Сахалинский зооботанический парк
24 июня, 14.00
Веселые песни, яркие аниматоры, увлекательные конкурсы – на таком мероприятии будет интересно и детям, и взрослым, и даже пожилым. Главное, не оставаться в стороне и быть участником всех запланированных этапов праздника.
Русская народная игрушка
Центр русского декоративно-прикладного искусства "На краю земли"
(ул. Курильская, 42)
24 июня, 16.00
Дорогие друзья! были ли у вас игрушки, а у ваших детей есть игрушки? Конечно, есть! Как вы думаете, были ли они в детстве у ваших дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек? Как же выглядели эти игрушки и из чего были сделаны?
Приглашаем вас с детьми на практическое занятие "Русская народная игрушка".
Вашему вниманию предстанут игрушки, изготовленные согласно традициям мастерами прикладного искусства из разных регионов России. После теоретической части, будет проведен мастер-класс по изготовлению "Куклы на щепке", где каждый ребенок сможет самостоятельно изготовить народную игрушку.
Занятие проведет главный специалист по разделу "Декоративно-прикладное искусство" Евгения Владимировна Ворожцова.
Телефон для справок: 31-25-25.
Открытый концерт "Вольных музыкантов"
Парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
25 июня, 13.00
Для вас прозвучат авторские и известные песни разных жанров с живым музыкальным сопровождением (акустическая гитара, электрогитара, кахон), а также стихи известных русских поэтов и "Вольных музыкантов".
Во время концерта пройдет мини-ярмарка, на которой будут представлены вязаные и деревянные изделия, а также диски с песнями участников движения.
Часть средств, собранных во время открытого концерта, традиционно будет направлена на благотворительные цели.
Мастер-класс "Рисование ватными палочками"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
24 июня, 11.00 (4+)
Ватные палочки прекрасно подходят для использования в качестве "орудия труда" маленьких художников при их знакомстве с нетрадиционной техникой пуантилизм (точечное рисование). Такие творческие занятия способствуют не только развитию мелкой моторики и творческой фантазии, но и успокоению, расслаблению ребёнка, развитию его усидчивости, терпения, концентрации внимания.
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Экскурсия выходного дня
Сахалинский областной краеведческий музей
25 июня, 12.00, 15.00
Экскурсия расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа.
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Субботний киносеанс в музее
Сахалинский областной краеведческий музей
В субботние дни июня в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы "Сахалин. К Охотскому морю" и "Там, где жили два тайменя".
Мастер-класс по 3D-творчеству
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
3D-ручка- это настоящая волшебная палочка, с помощью которой ваш ребенок сможет "нарисовать" любую игрушку. Лёгкая и удобная ручка рисует безопасным пластиком.
Вашего малыша ждет увлекательный урок творчества, где он познакомится с устройством и работой 3D-ручки, научится технике рисования и, самое главное, получит море удовольствия и новую игрушку, сделанную своими руками.
Справки и предварительная запись по телефонам: 25-18-49, 26-00-09.
Мастер-класс "Роспись по дереву"
Детский клуб "Киндер Пати"
ТЦ "Рояль" (3 этаж)
25 июня, 11.00 (4+)
Роспись по дереву - древнейшее русское ремесло. Тысячелетиями люди стремились украсить своё жилище и предметы интерьера.
Узнайте больше об истории и техниках различных росписей по дереву, и создайте свой неповторимый сувенир.
Справки и предварительная запись по телефонам: 26-00-09, 25-18-49.
Городской дом культуры "Родина"
24 июня в 12:00 в Городском Доме культуры "Родина" пройдет Ежегодный Городской фестиваль уличного танца "B-Boys Summit".
В конкурсной программе примут участие свыше пятидесяти би-боев — участников творческих объединений города. Конкурсанты будут соревноваться в индивидуальных батлах в пяти номинациях:
Beginners — дети, до 1 года обучения;
Juniors I — дети, свыше 1 года обучения, в возрасте до 12 лет;
Juniors II — дети, свыше 1 года обучения, в возрасте от 12 до 17 лет;
Pro battle — конкурсное выступление участников категории "профессионал", без возрастного ограничения;
B—girls battle — конкурсное выступление девушек, в возрасте до 18 лет.
Конкурс "Мистер и мисс Южно-Сахалинск"
Городской дом культуры "Родина"
24 июня (16+)
Городской Дом культуры "Родина" проводит новый конкурс в рамках общегородского творческого проекта "Культурная столица" — "Мистер и Мисс Южно-Сахалинск".
Конкурсанты должны себя ярко представить, рассказать о своей деятельности и достижениях. А за круглым столом участники конкурса обсудят проблемы в социально-культурной сфере города Южно-Сахалинска и предложат неординарные способы их решения.
Церемония награждения победителей и участников конкурса пройдет в День празднования 135-ой годовщины со дня основания города Южно-Сахалинска. Все участники конкурса получат ценные призы, а победители конкурса удостоены звания "Мистер Южно-Сахалинск", "Мисс Южно-Сахалинск" и получат возможность открыть праздничные мероприятия, посвященные юбилейному Дню города Южно-Сахалинска.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 июня 2017 года. Справки по телефону 72-84-85.
Городской парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина
24-25 июня
Цирковое представление станет прекрасным подарком для детей и взрослых, и оставит неизгладимые впечатления на долгие дни.
Под звездным куполом цирка Вас встретят: нежная и грациозная воздушная гимнастка Яна Гармаш; Отважная команда канатоходцев; Самый сильный человек планеты по имени Батыр; Акробаты на мачтах; Эксцентрики на батуте. А так же, порадует разнообразие дрессированных четвероногих питомцев цирка.
Телефон для справок: 31-42-41.
Сахалинский зооботанический парк
24-25 июня, с 11.00-13.00 и с 14.00-16.00
Обитатели «Деревенского дворика» ждут вас в гости!
Групповое посещение ИграMix
ИграMix
5 этаж, ТРК "Сити-молл"
Со 2 июня по 31 августа
Мастер-класс "Сладкий букет из конфет"
Сахалинский Музей Медведя
ТРК Сити Молл, 5 этаж
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника с 11.00 или 12.00
Конфетный букет своими руками - это универсальная поделка или подарок! Он понравится взрослым и детям. Живые цветы через несколько дней завянут, а конфетные букеты еще долго будут радовать своих владельцев.
Запись на мастер-классы по телефонам 260-597, 22-72-83.
Сахалинский Музей Медведя
ТРК "Сити Молл", 5 этаж
24-25 июня, с 11.00
Создайте шоколадку своими руками. Приходите и взрослые, и дети на наш мастер класс!
Подробнее по телефонам: 260-597, 22-72-83.
Ядовитые растения Сахалина
Сахалинский областной краеведческий музей
24 июня, 12.00 и 14.00
Богат растительный мир Сахалинской области! Среди растений встречаются и ядовитые для человека. Они очень опасны. Ежегодно на Сахалине и Курильских островах взрослые и дети обращаются к врачам с ожогами и отравлениями, полученными от растений, которые растут в самом знакомом и привычном уголке природы. Можно ли сказать что-то положительное о ядовитых растениях? Конечно! Биологически активные вещества многих из них с успехом применяются в медицине.
Приходите на занятие, вы узнаете какие растения Сахалинской области могут принести вред вашему здоровью. В завершении детям будет предложено раскрасить буклетик с изображениями ядовитых растений.
Предварительная запись по телефону: 72–75–55.
Мастер-класс гончарного дела
Сахалинский Музей Медведя
Сити-молл, 5 этаж
24-25 июня и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+)
Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597.
Детский карнавал улыбок
Кафе "Хантер-парк"
25 июня, в 12.00 (5+)
Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам.
Сахалинский областной художественный музей
24 июня, с 11.00-16.00
Каждую субботу посетители музея смогут посмотреть видео-фильмы из фонда "Русский музей: виртуальный филиал" и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.
Расписание сеансов "Музейного кинозала" на 24 июня:
11.00 "В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Дерево.
12.00 "Портрет". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям".
14.00 "Именитые люди Строгановы. Строгановский дворец". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея".
15.00 Репин И. "Воскрешение дочери Иаира". Из цикла "История одного шедевра".
Просмотр для посетителей музея бесплатный.
ТЦ "Плаза"
24 июня, 09.00
24 июня состоится вело-пеший поход выходного дня на водопад Айхор.
В поход туристы отправятся двумя группами. Те, кто решил участвовать пешим ходом, встречаются с волонтерами-проводниками на остановке в поселке Весточка, в 9.30 они уже выходят на маршрут. До места сбора все добираются сами на личном автотранспорте или на рейсовом автобусе №174 (Южно-Сахалинск – Охотское).
Вторая группа – велосипедисты. В 9.00 они встречаются у ТЦ «Плаза», после инструктажа о правилах поведения в велопоходе в 9.30 участники выезжают в поселок Весточка.
Подробная информация по телефону: 89248824982 (Евгения), 89147461268 (Нина).
Сахалинский Музей Медведя
(вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж).
24-25 июня и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30.
Телефон для справок: 26-05-97.
Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».
Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.
Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.
СТК "Горный воздух"
24 июня, 10.00
В Сахалинской области празднование XXVIII Всероссийского олимпийского дня, который посвящен XXIII Олимпийским зимним играм 2018 года в Пхенчхане, как и по всей стране, состоится 24 июня. Сахалинцы отметят его велопробегом и легкоатлетическим забегом.
Торжественное открытие "Олимпийской мили" начнется в 10.00 на точке старта (автодорога на СТК "Горный воздух"). Старт велопробега запланирован на 10:10, легкоатлетического пробега — на 10.15. Подъем на среднюю площадку СТК будет бесплатным с 9.30 до 11.30.
Ретро-клуб "Арлекин и Контрабас"
(ул. Пограничная, 20б)
24 июня, 11.45
Традиционный городской турнир по нардам в 11-й раз пройдет в Южно-Сахалинске в ближайшую субботу, 24 июня. В течение недели будет открыт набор участников. Как показывает практика, любителей древней восточной игры в островной столице живет немало.
СДЮСШОР зимних видов спорта
(ул. Венская, д. 5)
Телефон для справок: 73-45-74.
В школе зимних видов спорта этим летом продолжает работу социальный проект «скандинавская ходьба». Ежедневно, все желающие, могут взять палки и заняться ходьбой. Прокат работает с 9.00 до 21.00
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
24-25 июня и каждый день до 1 августа, кроме понедельника
Выставка из фондов Муромского историко-художественного музея посвящена творчеству художника Ивана Куликова. На выставке представлены 15 подлинных картин кисти Ивана Куликова, которые отражают русский быт XVII-XVIII веков, и полотна из цикла о городе Муроме.
Помимо живописи на выставке можно увидеть подлинные предметы русского быта XVIII-XIX веков из этнографической коллекции художника: бусы, кокошники, кувшины и другие экспонаты.
Арт-галерея "Сахалин"
24-25 июня до 31 июля
Экспрессивные, эмоциональные и взрывные по цветовой гамме картины предлагают утонченному зрителю Сахалинские художники:
Член Союза художников РФ Метельский Ю.
Профессиональный художник, директор АРТ галереи Бянкина Н.
Потысьева О. талантливый художник, ученица Асабиной Л.
Проклова Е. – экспрессивное творчество.
Тузлукова Н. - ученица Бянкиной Н.
Браткин А.
Глядя на такую картину возникает мысль, что создать такую композицию очень легко. Вот мы и посмотрим, как вы справитесь – предлагаем поучаствовать в создании такой картины на открытии выставки - 10 июня.
Приглашаем всех, желающих принять участие в перфомансе. Взять в руки кисть или мастихин, не боясь испачкать руки, попробовать себя в коллективном создании абстрактного шедевра.
В основе создания абстрактного произведения лежит прежде всего эмоция, которая выражается в цвете. Впечатление от увиденного окружающего нас мира.
Сайт www.art-gallery-sakhalin.ru
Сахалинский областной государственный художественный музей
25 июня, 11.00
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5 июня в 11.00, в рамках проведения международного российско-японского фестиваля культуры и искусства, Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова на открытие двух выставочных проектов: «Зимний сад: изучение образов направления Micropop в современном японском искусстве» и «Декоративно-прикладного искусства мастеров Хоккайдо».
Сахалинский областной краеведческий музей
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника, до 17 сентября
На выставке представлены подлинные документы и предметы из фондов Сахалинского областного краеведческого музея и корпоративного музея ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», раскрывающие героический труд сахалинских нефтяников в деле добычи нефти для нужд обороны нашей страны в годы Великой Отечественной войны.
Дополняют выставку копии статей военного периода, повествующие о жизни и труде жителей северного Сахалина в годы войны, о передовиках производства и о положении дел на фронтах.
На выставке представлены две инсталляции: кинотеатр «Нефтяник» и «Бытовое помещение нефтяника». Посетителю предоставляется возможность свободного доступа к инсталляции. Разрешается примерить телогрейку и сфотографироваться в ней, а также посмотреть фильмы, которые смотрели сахалинцы в годы времен Великой Отечественной войны: Х/ф «Два бойца», д/ф «Разгром немецких войск под Москвой», американский фильм «Серенада солнечной долины» и английская комедия «Джордж из Динки-джаза».
Выставка "Радуга детства"
Бизнес-центр "Сфера"
24-25 июня до 20 июля
Бизнес Центр "Сфера" приглашает посетить выставку работ учащихся детской художественной школы г. Поронайска "Радуга детства".
Сахалинский областной государственный художественный музей
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника с 10.00.
Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».
Музей медведя, ТРК «Сити Молл»
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.
Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.
Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»
24-25 июня и каждый день, кроме понедельника.
(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).
Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.
Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.
Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин"
25 июня, с 12.00.
Выставка "Сахалин в объективе островных фотографов" — результат творческих экспедиций японских и русских фотографов в Холмск, Аниву, Корсаков, Стародубское и бухту Тихую. Эти поездки прошли с 29 мая по 1 июня в рамках международного российско-японского фестиваля культуры и искусства.
На выставке представлены 36 авторских фотографии Гасё Ито (Синъити), Сатору Тогава, Казутомо Таширо, Масахидэ Иида, Такафуми Кано, Дмитрия Ковалёва, Ольги Куликовой и Зинаиды Макаровой.
Сахалинский областной краеведческий музей
17-18 июня, и каждый день, кроме понедельника до 31 июля
На выставке представлены древние насекомые, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре — сукцините, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет, что соответствует палеогену. В этот период после вымирания большого количества рептилий начался бурный расцвет доисторических млекопитающих. С тех пор Земля пережила множество ледниковых периодов и изменила места положения континентов.
НОЧНАЯ ЖИЗНЬ
DMC ROMANOV / MOSCOW
Ночной клуб "DUKE"
24 июня, 22.00 (21+)
В эту в клубе работает известный московский шоумен.
Центр народной культуры "Радуга"
25 июня, 19.00
25 июня на площадке перед МБУ ЦНК «Радуга» состоится молодежная дискотека, посвященная Всероссийскому дню молодежи.
Ночной клуб "Loona"
23-24 июня, 23.00 (21+)
Nairimusic, а в жизни просто Наири - человек, который всегда находится на Хайпе клубного движения, подарит вам две авторские ночи на сцене Главного Танцпола Острова. Локальную поддержку составят коллеги Markow, Callypso и наш московский гость Artur Explose.
Будь там, где красиво сбываются твои музыкальные мечты!
Стало интересно? Звони 272-050.
КИНО
И как всегда, выходные можно провести в кинотеатре. Узнать о новинках и выяснить расписание вы можете на нашем сайте в афише.
Перед тем как стать Чудо-Женщиной, она была Дианой — принцессой амазонок, обученной быть непобедимой воительницей. И когда на берегах огражденного от внешнего мира райского острова, который служил ей родиной, терпит крушение американский пилот и рассказывает о серьезном конфликте, бушующем во внешнем мире, Диана покидает свой дом, чтобы справиться с этой угрозой. И там, сражаясь бок о бок с человеком в войне за мир, Диана обнаружит всю полноту своей власти… и свое истинное предназначение.
Исчерпавший свою удачу капитан Джек Воробей обнаруживает, что за ним охотится его старый неприятель, ужасный капитан Салазар и его призрачные пираты. Они только что сбежали из Дьявольского треугольника и намерены уничтожить всех пиратов, включая Джека. Поможет спастись лишь могущественный артефакт — трезубец Посейдона, который дарует своему обладателю полный контроль над морями.
Посреди безжалостной пустыни в величественном саркофаге погребена дочь египетского фараона, но настанет день, и она явится в наш мир вернуть себе то, что принадлежит ей по праву. Отныне миром правят боги и монстры.
Встречайте самого знаменитого гонщика всех времен, легенду гоночного трека Молнию Маккуина! Герой все еще продолжает показывать лучшие результаты на всех турнирах, однако победы даются ему не так легко, а конкуренция становится все жестче. Молнию Маккуина ждут захватывающие приключения, где он встретит новых друзей, а также поймет, что не только скорость и мощность мотора делают гонщика чемпионом.
Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной восемнадцатилетней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытых комнат своего дома, и Олли, ее соседа, который не позволит этому помешать им. Мэдди отчаянно хочет ощутить все прелести внешнего мира и очарование первой любви. Всегда разделенные оконными стеклами, связанные лишь перепиской, она и Олли все равно сближаются и готовы рискнуть всем, чтобы быть вместе… даже если это означает потерять все.
Что может омрачить развеселый и безбашенный девичник в Майами? Наверное, только нелепая смерть стриптизера. Теперь подружкам предстоит выпутаться из дурацкой истории и как-то замести следы, пока они не попали в руки к копам.
Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле… Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать! Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.
Он чудом избежал смерти, чтобы вернуться в дом, где родился. В дом, в котором теперь живет любовь всей его жизни. Но надежда на счастье оборачивается страшным открытием. Его возлюбленная — дочь его врага.
Вот такими насыщенными обещают стать выходные дни. Обязательно потратьте время с пользой!
Вот я бы сходила к кроликам в гости, на ватные палочки, и на растения ядовитые (исключительно пользительное дело). А растения с собой будут давать? А расскажут как правильно заваривать, что прям вот сразу оп-с и моменто морэ))) А есть такие растения, чтоб не моменто морэ, а чтоб попугать. Ну там диарея открылась недельная или опа прыщами покрылась. Чисто пошантажировать. А потом дать антидот из тех же, ядовитых)))