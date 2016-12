Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 24-25 декабря

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР

Сюжет этой новогодней сказки стар, как мир, и любим многими поколениями наших соотечественников. Новая версия «Морозко» от Чехов-центра позволит вам и вашим детям окунуться в атмосферу настоящего зимнего праздника, заставит сопереживать героям, поверить в добро и новогодние чудеса

Посмотреть спектакль можно в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 24-25 декабря в 10.00 и 12.30 (6+).

Любимое всеми сочинение С. Маршака в постановке А. Добролюбовой не только красивое и музыкальное, но и ещё немного озорное. Есть тут и вздорная королева, и интеллигент?профессор, и старый солдат с большой ёлкой, и злая мачеха, и снег, и ветер, и подснежники в лютую стужу. А вот двенадцать месяцев календаря по замыслу художника О. Сидоренко (г. Брянск) являются пестрой ярмарочной каруселью четырех усатых?бородатых сезонов – гигантов до потолка. Неотъемлемая часть представления – новогодние волшебства.

Смотрите в Театре кукол 24 декабря в 14.00, 25 декабря, в 11.00.

«Косолапый Новый год» - это праздник, который проводится по эксклюзивному сценарию в музейной экспозиции. Юные посетители вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными героями станут участниками увлекательного путешествия с эстафетами и конкурсами, узнают для себя много нового и интересного о родном крае и встретятся с Мишкой Косолапым под Новый год!

Праздничная программа проводится 21–24; 27 и 28 декабря. Начало в 11.00 и 14.00 часов. Стоимость посещения и участия в мероприятии - 200 руб. Для участия в празднике принимаются только коллективные заявки. Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55.

СОБЫТИЯ

25 декабря в 11.00 СТК «Горный воздух» приглашает южносахалинцев и гостей города на долгожданное открытие горнолыжного сезона 2016-2017 годов, которое состоится на средней площадке комплекса. Гостей праздника ждут отличное настроение, добрые и теплые встречи с друзьями, зажигательный флешмоб, первый массовый спуск сезона, конкурсы и игры для взрослых и детей, традиционная предновогодняя лотерея «Снегопад подарков».

В этот день с 9.00 до 11.00 все желающие смогут бесплатно воспользоваться подъемниками.

Открытый турнир «Жемчужный променад» на кубок губернатора и первенство Сахалинской области по танцевальному спорту пройдут в Южно-Сахалинске 25 декабря. «Жемчужный променад» станет главным событием в танцевально-спортивном движении области. На паркет конгресс-холла «Столица» выйдут около 300 танцевальных пар.

Соревнования будут разделены на три отделения: в 10.00 стартует массовый спорт, в 14.00 - отборочные соревнования, в 19.00 состоится финал и гала-концерт.

Впервые на Сахалине - музыкально-сценическая сказка для детей и родителей «Щелкунчик» по мотивам сказки Э. Гофмана и фрагментами музыки знаменитого балета П.И. Чайковского «Щелкунчик». Южно-Сахалинский городской камерный оркестр совместно с мастером художественного слова Мариной Кунцевич (г. Хабаровск) подарит юным зрителям фонтан положительных эмоций и непередаваемый восторг.

Посмотреть сказку можно в ККЗ «Октябрь 25 декабря, в 12.00. Телефон для справок: 8-924-880-59-03 Анна Бойко.

24 декабря в 16.00 в ККЗ «Октябрь» состоится торжественная церемония, посвященная закрытию Года российского кино на Сахалине. Под аккомпанемент известной сахалинской группы «Джаз Тайм» на церемонии будут подведены итоги Года кино. Специальным гостем выступит Карен Геворкян. В фойе кинотеатра у каждого желающего будет возможность сделать бесплатные профессиональные фотоснимки на фоне тематической фотозоны, а по окончании мероприятия получить их вместе с памятными сувенирами.

Закрытие Года российского кино не ограничится только этим. В городском парке культуры и отдыха им Ю. Гагарина с 11.00 будет работать передвижной «Киномобиль». Вход б свободный для всех желающих.

В кинотеатре «Комсомолец» зрители смогут посмотреть предпремьерные показы фильма «Елки 5» сеансами в 17.00 и 19.00. На эти сеансы вход по билетам церемонии закрытия Года российского кино на Сахалине.

Серия дискотек для подростков впервые была проведена четыре года назад и с тех пор стала традиционной для театра. Здесь есть все составляющие успешной вечеринки: клубная музыка, лазерное и световое шоу, лучшие ди-джеи Южно-Сахалинска и множество приятных сюрпризов. Возраст участников 12-16 лет. Ребят ждут тематические вечеринки.

Мероприятие состоится в Чехов-центре 24-25 декабря, в 18.00.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее. С 15 декабря можно посетить:

Зимние посиделки «Новый год по-чеховски». Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз. Цена - 200 рублей.

С 12 по 30 декабря Сахалинский зоопарк проводит утренники для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Волшебные встречи в стране под названием «Ку Ка Реку». Сказочные звери, загадки, подвижные игры, интересные конкурсы, а также Дед Мороз со Снегурочкой - в общем все, что нужно для того чтобы весело встретить Новый год.

Спешите забронировать удобную для вас дату по телефонам 30–37–47, 50–56–26.

Диско-Чехарда это веселье на полную катушку! Динамичные аниматоры увлекут всех участников праздника в безудержное веселье. Новогодние эстафеты, танцевальные соревнования, смешные переодевания раскрасят праздник и сделают его самым незабываемым. Специально разработанные мультимедийные игры сделают дискотеку не только веселой, но и современной. А мыльное интерактивное шоу внесет нотки волшебства и таинственности.

Мероприятие состоится 24-25 декабря в 11.00. Заказы принимаются в кафе-баре La Nuit по адресу: г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, 31Б. Телефон для справок - 24-10-70.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 24 декабря:

«В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Росси – 11.00.

«Народное искусство». Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет «Русский музей – детям» - 12.00.

Картина Мартина Фердинанда Квадаля «Коронация Павла I и Марии Федоровны». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» -14.00.

Лосенко А. «Владимир и Рогнеда». Из цикла «История одного шедевра» - 15.00.

Щедрин Ф. «Венера». Из цикла «История одного шедевра». - 15.00.

Просмотр для посетителей музея бесплатный.

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

«Субботний киносеанс в музее» представит видеоролики участников конкурса «Музейный синематограф».

Конкурс проводился Сахалинским областным краеведческим музеем в рамках мероприятий, посвященных 120-летию открытия первого музея на Сахалине и Году российского кино в Российской Федерации. Конкурсанты представили 10 видеороликов: «Сахалинская осень», «Просторы Сахалина», «Остров Сахалин», «Пешком по Сахалину», «По старым дорогам Сахалина», «Красота в простом», «Музей», «Сахалинское чудо», «Минута гармонии», «В ледовом плену».

Смотрите в Сахалинском областном краеведческом музее, 24 декабря в 17.00 и 18.00. По входным билетам в музей, без дополнительной оплаты за демонстрацию фильма.

Музей «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвящённую святочным рассказам А.П. Чехова. Посетителям расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими.Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким.

Приходите в Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 24 и 25 декабря в 17.00. Вход свободный.

Чертов мост был построен японцами в 1928 году. Строительство железнодорожной ветки от Тоёхаро до Маока (Южно-Сахалинск – Холмск) началось в 1921 году. Мост представляет собой сложное уникальное инженерное сооружение. Дорога от Южно-Сахалинска до Холмска пролегала преимущественно по горной местности и строительство железной дороги требовало серьезных усилий и интересных инженерных решений, одним из которых и стал чертов мост. На пути из Холмск в Южно-Сахалинск стоит станция Николайчук, после которой начинается туннель длинной 870 метров, именно этот туннель и проходит под мостом. После выхода из туннеля железнодорожное полотно делает петлю и резко уходит на холм на высоту примерно 40 метров и уже сам Чертов мост проходит над туннелем. После своей постройки он стал одним из самых знаменитых мостов в Японии благодаря данному уникальному инженерному решению. В 1994 году движение по мосту было закрыто из-за закрытия перегона.

Поход на Чертов мост состоится 25 декабря. Место сбора – площадь Победы. Время – 09.00. Остались вопросы? Тогда звоните: +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

24 декабря гостей и жителей Южно-Сахалинска ждет "Ледовый фестиваль". В 12.00 на площадке у собора Рождества Христова (место проведения ярмарок) состоится торжественное открытие ледового катка. Всего в этом году в регионе их будет залито 87.

Островные фигуристы подготовили показательные выступления, вместе с ними на лед выйдут и хоккеисты. Также все желающие смогут прокатиться на ездовых собаках и лошадях. Детей развлекут ростовые куклы, а родители смогут понаблюдать за творческими коллективами города.

Гостей праздника ждут и приятные угощения - солдатская каша и горячий чай.

Мероприятие состоится 24 декабря в 12.00 на площадке у собора Рождества Христова (место проведения ярмарок).

СПОРТ

23 и 24 декабря в спортивном комплексе «Олимпия парк» состоится открытое первенство Сахалинской области по художественной гимнастике. На площадку выйдут сильнейшие спортсменки в возрасте от 9 до 15 лет, представляющие отделения художественной гимнастики ОГАУ ФК «Сахалин», ДЮСШ по плаванию и ДДЮТ областного центра, а также гости из Корсакова, Хабаровска и Якутска.

В первый день соревнований в многоборье выступят девочки 3, 2 и 1 спортивных разрядов. После этого состоится торжественная церемония открытия первенства. Продолжатся соревнования выступлением участниц в групповых упражнениях - многоборье.

24 декабря девочки, выступающие по программе 3, 2, и 1 разрядов выйдут на ковер с гимнастическими снарядами - скакалками, обручами, мячами и булавами.

Вход для зрителей и болельщиков свободный.

24 и 25 декабря на базе лыжной школы в Троицком (улица Центральная, 39, территория за АЗС в центре населенного пункта) пройдут традиционные ежегодные соревнования по лыжным гонкам на призы министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области «Гонка сильнейших».

На старт выйдут более 100 сильнейших спортсменов городов и районов Сахалинской области. «Гонка сильнейших» проводится по трем возрастным группам среди мужчин и женщин. Данные соревнования имеют богатую историю, впервые они прошли в 2005 году на призы комитета по физической культуре и спорту Сахалинской области.

Торжественное открытие соревнований состоится в субботу в 10.40. В 11.00 будет дан старт гонке свободным стилем. В воскресенье начало классической гонки также будет в 11.00.

24 декабря с 17.00 до 19.00 в спортивном зале Политехнического колледжа СахГУ (по адресу: ул. Горького, д. 26) пройдет открытый урок по капоэйра, который организует Южно-Сахалинский филиал группы с мировым именем - Мир Капоэйра.

Вы познакомитесь с таинственным бразильским боевым искусством, которое африканскими рабами было замаскировано под танец, основами игры на экзотических музыкальных инструментах и песнями на португальском языке, почувствуете жаркую эмоциональную атмосферу Бразилии!

Вход свободный. Любые вопросы можно задать по телефону 8-984-180-49-09.

25 декабря состоится Чемпионат и Первенство города Южно-Сахалинска по ездовому спорту. Место проведения: г. Южно-Сахалинск, ул.Горького 7/6.

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега». Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят: мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

На занятия вас ждут 25 декабря в Городском парке культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина в 14.00. Место и время занятий может изменяться. Уточненную информацию можно получить по телефону: 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 24-25 декабря с 10.00.

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Музей медведя представляет «Выставку колокольчиков» из коллекции Алины Манжиковой.

Справки по телефонам: 26-05-97, 22-72-83.

Музей медведя открывает «Выставку снеговиков» и объявляет конкурс на лучшего снеговичка сделанного своими руками. Участвуйте в конкурсе, приходите на выставку, приносите своего снеговичка и получайте приз-сюрприз. Поделки на конкурс принимаются до 14 января 2017 года.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 24 и 25 декабря с 11.00.

Владимир Николаевич Старовойтов - известный дальневосточный живописец, график, член Союза художников России, член Международной ассоциации пластических искусств при ЮНЕСКО. Персональные выставки проходили в Южно-Сахалинске, Владивостоке, Америке, Японии и Корее.

Выставочный проект «Старый Войт «24 года – один день» представляет 20 живописных произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и более 100 графических работ из личного собрания автора.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 24 и 25 декабря с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом. Особенно приятно наблюдать за яркими теплолюбивыми созданиями в преддверии зимы.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 24 и 25 декабря с 11.00.

Экспозиция рассказывает об истории Земли, о естественной истории острова в последние 100 миллионов лет, о современных геологических процессах, происходящих на Сахалине и Курильских островах.

Выставку можно посетить в Сахалинском областном краеведческом музее, 24 и 25 декабря с 11.00.

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 24 и 25 декабря с 10.00.

На выставке представлено около 300 разных советских и немецких кукол и пупсов. Появились они в коллекции разными дорогами: остались с детства, были подарены друзьями и знакомыми. Часть из них была куплена на интернет-аукционах в разных странах (Италии, Германии, Финляндии, США, Канаде, Украине). Украшают экспозицию и предметы кукольного мира: мебель, посуда и другие кукольные принадлежности, а также дополняют выставку манекены в русском костюме, в школьной форме и в свадебном платье.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 24 и 25 декабря с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и прочее)

Экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны: 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 24 и 25 с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма: для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 24 и 25 декабря с 10.00.

На IV областной выставке-конкурсе представлены работы 243 учащихся 16 художественных школ и художественных отделений школ искусств из 12 районов островного края от Охи до Курильска в возрасте от 7 до 17 лет. Экспозиционное пространство наполнено детскими рукотворными произведениями, выполненными в самых разных техниках, и обладает яркими эстетическими качествами. В экспозиции удивительно органично уживаются объекты, образы, и персонажи, воссоздающие подлинно народный стиль, с произведениями, относящимися к многочисленным проявлениям современного искусства. Среди многообразия работы, нашлось место и русской сказке, и литературному фольклору. Каждая детская работа завораживает и притягивает зрителя по-настоящему искренним, радостным восприятием окружающей действительности, словно окно в мир «сказочного реализма».

Выставка проходит в Сахалинском областном государственном художественном музее, 24 и 25 декабря, с 10.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 24-25 декабря с 11.00.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ

Встречайте Новый 2017 год в ночном клубе Duke - ярко, волшебно, незабываемо, потрясающе!

- Искрометный юмор и гарантированное веселье от Никиты и Дюши / Comedy Dj Show / Moscow

- DJ Happy – K / DJ Pasha Zorin / MC Bulatov

- Sexy - Go-Go & African Boy – show!

- Сумасшедшие танцы и безумное настроение!

- Жаркие конкурсы и танцевальные номера от сексуального Деда Мороза из самой Нигерии, а также самых красивых снегурочек нашего города!

- Сюрпризы и подарки от Мега Палас Отеля.

Подробная информация и резерв столов: 450 – 525 / 286-286.

Радио уже почти 100 лет направляет и формирует вкусы народных масс, оставаясь одним из самых почтенных медиа. Времена идут, а главной движущей силой радио остается музыка. И хоть интернет перенял у станций пальму первенства, все же музыкальные вкусы остаются под воздействием частот приемников. Попробуем влиться в волну. Радиоволну... Вместе с арт-баром «Нон-стоп», ди-джеями Dj's: Tima Turok и Milks.

Вход свободный.

Loona Night

В клубе Loona продолжается серия вечеринок Loona night! Девиз мероприятия - меньше слов, больше ритма!

Стало интересно? Звони 272-050. И приходи 23 и 24 декабря в клуб Loona.

Happy Weekend

Night Club BRAVO представляет: 23 и 24 декабря - Happy Weekend!

Самая живая музыка от несравненной группы THE FOUR (ex Plan B).

Лучшие клубные хиты от DJ Jeneva и Alexandr Boyko.

Розыгрыши и подарки! Караоке кабинки!

Отдыхайте, танцуйте и веселитесь вместе с Bravo Night Club 23 и 24 декабря. Телефоны для справок: 300-500 и 8-999-070-16-21.

Группа ПерекреSток

Рок-н-роллим до упаду с мэтрами своего дела группой ПерекреSток! Только живой звук от профессионалов жанра!

Мероприятие состоится 24 декабря в баре Angelo’s в 21.00. Резерв: 45-07-67.

Декабрьский заплыв

Музыкальная лаборатория «Трюм» представляет:

23-24 декабря – «Декабрьский заплыв» с Sakhalin.Ru и West East.

Резерв столов и предварительные заказы на проведение мероприятий по телефону 41-83-83.