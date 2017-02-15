Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 23-26 февраля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Конкурс снежных фигур и новые кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Проделки лесовичка" Сахалинский театр кукол 25-26 февраля, 11.00 и 13.00 Добрый смешной старичок - Лесовичок может заставить поросят петь веселые куплеты, зайца превратить в медведя и наоборот, испугать волка и лису, а зрителей заставить смеяться на протяжении всего спектакля. Спектакль "Шутки Чехова" Сахалинский международный театральный центр им. А. П. Чехова 24 февраля, 18.00. "Шутки Чехова" — это истории из жизни, рассказанные с неповторимым чеховским юмором. В основу постановки легли три одноактные пьесы "О вреде табака", "Предложение" и "Медведь", а также монолог "Жизнь прекрасна".

СОБЫТИЯ Мероприятия к 23 февраля Сахалинский областной краеведческий музей 23-24 февраля, 11.00 и 14.00 Занятие «Мужские игрушки в традиционной русской культуре» проекта «Семейный досуг в музее» ко Дню защитника Отечества, с мастер-классом по изготовлению славянской обрядовой куклы Симеона-Столпника – символа бесконечности жизни и мужского начала. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Лекция "Защитники земли русской" Сахалинский областной художественный музей 23 февраля, 12.00 (16+) 23 февраля в 12.00, в рамках проекта Музейные четверги», состоится лекция ко Дню защитника Отечества "Защитники земли русской". Лектор – заведующая научно-просветительным отделом Сахалинского областного художественного музея Александра Владимировна Ломтева. Справки по телефонам: 72-36-43, 72-37-38 Конкурс снежных фигур Сахалинский зооботанический парк 26 февраля, 13.00 Участники должны принести лопаты и ведра для ваяния скульптур, краски и декор для их украшения, а так же 50 рублей в качестве платы за вход, сообщает пресс-служба зоопарка. Участников фестиваля ждут викторины, призы и подарки, а чтобы не замерзали, организаторы напоят вкусным горячим чаем. День рождения льва Лорда Сахалинский зооботанический парк 23 февраля, 12.00 В программе подвижные игры, занимательные викторины для посетителей, а для льва праздничный обед. Подарки для именинника приветствуются. Лорд очень любит играть, ведь он – кот, хоть и большой. Мячи, пластмассовые кегли, дорожные конусы и многое другое вполне пойдет для большого кота. Фестиваль татарской кухни Учебный корпус № 4 Сахалинского государственного университета (Коммунистический пр., 33) 25 февраля, в 11.00 Участники предложат гостям традиционные свадебные блюда, мучные и кондитерские изделия татарской кухни. Все желающие смогут не только попробовать эчпочмак, бэлеш, губадия, кыстыбый, перемячи, кош теле, пехлеве, бишкат, сметанник и чак-чак, но и узнать секреты их приготовления. Вход свободный. Радушная Масленица Городской парк им. Ю. А. Гагарина 26 февраля С 11.30 до 14.00 на сцене у механических аттракционов состоится масленичный балаган с розыгрышами и аукционами «А мы Масленицу встречаем». Праздничная программа «Веселей, Масленица!» запланирована и на аллее Сакуры с 12.00 до 14.30. С 12.00 до 15.00 посетителей парка ждет театрализованное представление «Радушная Масленица» на площадке картодрома. Здесь же свою работу развернут 11 игровых и развлекательных площадок «Масленица -вертушка». И именно сюда руководство городского парка приглашает всех сладкоежек, потому что в этом месте гостей праздника ждут конкурсы, викторины, масленичный столб с призами на самой вершине и, конечно же, угощения блинами, пирожками и горячим чаем. На озере Верхнем с 11.30 до 15.00 пройдет самая зрелищная программа: концерты и номера творческих коллективов города, а также сожжение символа уходящей зимы - Чучела Масленицы. Также на набережной будет открыта ярмарка-выставка ремесленной продукции «Масленичные потешки». Широкая масленица Сахалинский колледж искусств 24 февраля, 18.30 Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые росы», вновь подготовил интересную познавательную программу для всей семьи, посвященную Масленице. Во время представления гости смогут поучаствовать в обрядах, послушать красивые русские народные песни, узнают всё о традициях русского народного праздника, а Елена Ивановна Алешко — руководитель ансамбля, преподаватель колледжа, расскажет с любовью и трепетом о русском широком масленичном гулянии. Эх, да масленица-объедуха! Площадка перед МБУ ЦНК «Радуга» 26 февраля, 14.00 Сахалинский лёд - 2017 Река Найба в Долинском районе 24 февраля Соревнования будут состоять из двух блоков. Первый – командные состязания. Второй этап – «рыбацкий биатлон», это своеобразная изюминка островных соревнований. Участниками надо будет пройти через четыре последовательно расположенные зоны лова. Победителем станет тот, кто первым в каждой из них поймает по одной рыбке и пересечет финишную черту. Масленица Дог парк (р-н пл.Славы, за гостиницей "Юбилейная") 26 февраля, 11.00 Поход на пик Смелый Площадь Победы 25 февраля, 08.30 Сбор участников состоится на площади Победы в областном центре в 8.30, в 9.00 - выезд колонны в бухту Тихую, куда участники добираются на собственном транспорте. Регистрация и инструктаж пройдут с 11.00 до 13.00. Зарегистрированные участники в сопровождении проводников "Адреналина" будут выходить на маршрут в группах по 15-20 человек. Каждому туристу с собой необходимо иметь одежду по сезону, обувь без каблуков, запасные варежки, термос с горячим чаем, перекус на день. По всем вопросам обращаться по тел.: 23-65-10 или 8914-746-12-68 с 10.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья. Мастер-класс по шитью "Кукла Масленица" Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 24 февраля, 17.30 Мастер-класс по шитью "Кукла Масленица" для детей от 7 лет и взрослых. Домашняя Масленица символизирует достаток в семье и является мощным оберегом жилища. С собой нужно взять только хорошее настроение, все материалы выдаются. Все справки и заявки - 260009 и 251849. Майнкрафт Детский клуб "Киндер Пати" (ТЦ "Рояль", 3 этаж) 23 февраля, 18.00 Праздник по мотивам популярной игры для детей от 5 до 10 лет. Майнкрафт - популярная игра, в которой можно строить и делать, что душе угодно, а также создавать и находить различные оружия и побеждать врагов. Войнушка Party в СтрекоZе Арт-пространство "СтрекоZа" 23 февраля, 22.00 (18+) Вход свободный. Мастер-класс по японской кухне для самых маленьких Детское пространство "Море" 25 февраля, 13.00 (6+) Дети узнают о традициях японской кухни, маленькие поварята познакомятся с техникой безопасности, научатся азам приготовления суши и роллов, проявят свои творческие способности в приготовлении композиции. Запись по тел. 445563. Детский мастер-класс по японской кухне Детское пространство "Море" 26 февраля, 14.00 (10+) Дети узнают о традициях японской кухни, познакомятся с техникой безопасности, научатся азам приготовления суши и роллов, проявят свои творческие способности в приготовлении композиции. Запись по тел. 445563. Акварель для начинающих Детское пространство "Море" 25 февраля, 16.00 (0+) Рисуем "Маки". Вас приглашают окунуться в мир творчества и живописи, раскрыть свои способности и интересно провести время в кругу единомышленников. Мастер-классы направлены на тех, кто чувствует желание попробовать свои силы в чем-то для себя новом и увлекательном, развить в себе творческое начало и получить так называемый "творческий толчок". Запись по тел. 445563. Школа женихов и невест Банкетный зал "Гранд Холл" 26 февраля, 12.00 (16+) Главная тема школы – как превратить свадьбу в самый волшебный праздник всей жизни. Свадьба – это особенно событие. Хочется запомнить этот день, хочется, спустя годы, листать альбом со свадебными фотографиями и наслаждаться теплыми воспоминаниями. Так как сделать свадьбу по-настоящему особенной? И можно ли этому научиться? Это одни из самых частых вопросов, с которыми сталкиваются молодожёны. "Школа женихов и невест" как раз и проходит, чтобы помочь молодоженам найти ответ на этот вопрос. 26 февраля в Гранд Холле на одной площадке соберутся профессионалы свадебного цеха, много лет посвятившие этому непростому, но прекрасному ремеслу. Чтобы попасть на "Школу женихов и невест" нужно предварительно записаться по телефону 8924880-55-11. Количество мест ограничено. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя 25-26 февраля и каждую субботу и воскресение. Необходима предварительная запись. Телефон для справок: 26-05-97 Гончарное дело, это отличная альтернатива пластилину и другим творческим занятиям. У участников мастер-класса будет настоящая возможность своими руками создать уникальное и неповторимое изделие. Процесс творчества может помочь раскрыть свой потенциал и получить новые знания. В наших мастерских вы можете постичь все тонкости работы на гончарном круге. А самое приятное, что выполненные работы вы возьмете с собой на память. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 25-26 февраля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский областной художественный музей

25 февраля и каждую субботу, с 11.00 до 16.00.

Расписание сеансов на 18 февраля:

"В страну музеев вместе с Фафалей". В мастерской художника. Пейзаж. – 11.00. "Акварель". Из цикла обучающих видеофильмов для детей 6-14 лет "Русский музей – детям" - 12.00. "Бубновый валет в русском авангарде". Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева "Век Русского музея" - 14.00. Воробьев М. "Набережная Невы у Академии художеств". Из цикла "История одного шедевра" - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Парк развлечений ИграMix

(ТРК Сити Молл, 5 этаж)

23 февраля, 15.00.

Контакты: 708–825.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 23 февраля "День защитника отечества". Начало в 15.00.

Необходима предварительная запись. Заявки на участие принимаются ежедневно с 12.00 до 20.00 по телефону: 708-825.

Субботний киносеанс в музее Сахалинский областной краеведческий музей 25 февраля, в 17.00 и 18.00. В субботние дни февраля в Сахалинском областном краеведческом музее будут демонстрироваться документальные фильмы, предоставленные Канцелярией в Южно-Сахалинске Генерального консульства Республики Корея во Владивостоке в рамках Дней корейской культуры в музее. Фильм "ЮНЕСКО Всемирное наследие в Корее" - 17.00. Фильмы "Уникальные традиции и национальные праздники Кореи" (9 мин); "Сеул, город многоцветия" (24 мин); "Корейская кухня – мудрость, выдержанная временем" (24 мин); "Архитектура. В гармонии с природой" (24 мин); "Искусство – автопортрет эпох" (23 мин). - 18.00.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 25-26 февраля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ Снежный призыв - 2017 с. Троицкое Анивского района 25 февраля 25 февраля в Троицком пройдет зимний джип-спринт, организованный Южно-Сахалинским джипер-клубом. Гонки пройдут в категории "Абсолют". В них могут участвовать внедорожники с любым размером колес, любым клиренсом. Главное не только прохождение препятствий, но и скорость. При этом пользоваться лебедками запрещено, а вот лопатами - можно. Планируется, что в соревнованиях будут участвовать около 20 внедорожников. Будет определена тройка победителей, которой достанутся главные награды. Будут предусмотрены и утешительные призы. Справки по телефонам: 89147591400, 89147557844. Баскетбол Дворец спорта "Кристалл" 26 февраля, 17.00 Баскетбольныочередной матч Суперлигий клуб "Сахалин" проводит на домашнем паркете . Соперником наших ребят будет ижевский клуб "Купол-Родники". В первом круге, который наша команда проводила на выезде, победу одержали ижевцы. Однако с того момента прошло три месяца. За это время сахалинцы стали финалистами Кубка России. И в предстоящее игре по прогнозам букмекеров они будут фаворитами. Вход свободный. Хоккей Дворец спорта "Кристалл" 23 февраля, 13.30 В Сахалинской области стартует Кубок Сахалинской области по хоккею с шайбой. На лед выйдут детские команды. Все участники будут разбиты на три возрастные группы с 7 до 11 лет. Всего за медали будут бороться 12 команд из Южно-Сахалинска и Холмска. Матчи пройдут сразу на трех аренах: "Кристалл", "Арена-Сити" и "Холмск-арена". Торжественное открытие соревнований пройдет в Южно-Сахалинске во ДС "Кристалл". Начало 13.30. Вход свободный. Царь горы СТК "Горный воздух" 23 февраля Уверенных в себе и сильных духом мужчин приглашают 23 февраля на среднюю площадку СТК «Горный воздух», где пройдут состязания на титул "Царь горы"! Всех гостей комплекса полевая кухня угостит настоящей солдатской кашей и горячим горным чаем! Первенство по тяжелой атлетике Дворец спорта "Кристалл" 26 февраля, 11.00 (0+) В этом году первенство соберет порядка тридцати спортсменов от 10 до 17 лет, в числе которых за награды будут бороться и представительницы слабого пола. Участники соревнований являются воспитанниками двух школ тяжелой атлетики: дворца спорта «Кристалл» и регионального отделения ЦСКА. Победители в личном зачете определятся по сумме двух движений (рывок, толчок) в каждой весовой категории. Приглашаются все неравнодушные к этому виду спорту. Вход свободный. Социальный фитнес на лыжах

25-26 февраля в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

ВЫСТАВКИ

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин»

23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 6 марта

(с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка "Красота и значимость обыкновенного..." Сахалинский областной государственный художественный музей До 23 февраля. Экспозиция представляет собой графические натюрморты из фондов островного музея. Работы охватывают период конца 1950-х – 2000-х годов. Они разнообразны по технике исполнения и сюжетной композиции, но при всей своей непохожести, их объединяет одно – виртуозное владение рисунком. Выставка "Цветы Мугунхва на сахалинской земле" Сахалинский областной краеведческий музей. 23-27 февраля Выставка посвящена истории и этнографии сахалинских корейцев. На ней представлены подлинные предметы из собрания Сахалинского областного краеведческого музея, Сахалинского областного художественного музея, отражающие историю сахалинских корейцев, жизненный уклад, традиции и обычаи. Кроме того, посетители смогут познакомиться с документами и фотографиями из фондов ГИАСО. Выставка заварных чайников "Чайники разных стран и народов" Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 23-26 февраля и каждый день до 5 апреля, кроме понедельника и вторника, с 11.00. В экспозиции представлено более 60 чайников из керамики , фаянса, фарфора, стекла и металла, уникальных по стилю и характеру изделий. Их можно использовать по назначению или просто любоваться. Коллекция заварных чайников представлена Юлией Вятржик. Приходите, смотрите, удивляйтесь! Artsakhalin 2017 Бизнес-центр "Сфера" 23-26 февраля и каждый день до 9 марта. "Artsakhalin 2017" - возможно, это первая выставка абстракций в Сахалинской области. Ее отличия от остальных: особое настроение, гипертрофированный эгоизм участников и то, что они искренне верят в уникальность своих работ. Выставка сахалинских художников Арт-галерея "Сахалин" 23-26 февраля и каждый день до 5 марта. Люди искусства – писатели, художники, композиторы в своих произведениях раскрывают тему родной природы, воспевают ее красоту и неповторимость. Учат любить и беречь окружающий нас мир! Монументальность сурового края и мягкость эмоционального восприятия присуща нашим мастерам живописи и графики. По перевалу к океану… Сахалинский областной художественный музей 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 9 марта, с 10.00. Основная тема произведений Сергея Новоселова – природа и люди северного края. На выставке будет представлено свыше 200 графических произведений из фондов Сахалинского областного художественного музея и мастерской художника с 1970 по 2016 годы. Выставка "Великое в малом: символика жанра "цветы и птицы" Сахалинский областной художественный музей 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника, до 17 марта, с 10.00. Выставка представляет коллекцию произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства современных мастеров стран Дальнего Востока.

Сахалинский областной государственный художественный музей 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 23-26 февраля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Ночь Защитника Отечества/Audio Girls / Moscow Ночной клуб Duke 23-24 февраля, 22.00 Клуб поздравляет всех мужчин с Днем Защитника Отечества и приглашает в атмосферу легкого соблазна, беззаботного флирта и крепких напитков! НОЧЬ ХИТОВ! Ночной клуб Duke 25 февраля, 22.00 Отличное настроение, изысканная кухня, обновлённый ассортимент напитков, ароматный дым, море позитива, современная танцевальная музыка и ваши лучшие любимые хиты, обворожительные танцовщицы, жаркая атмосфера всеобщего веселья, приветливый персонал и яркий танцпол с новыми модными световыми решениями – все это ждет вас в этот зимний week-end. Birthday Loona 5 years Club Loona 24-25 февраля 24 февраля - Birthday Pre-party: - выступление Djs Sergio Gress&Zarubin - 23.00-02.00 комплимент всем гостям - флэш моб от наших барменов 25 февраля - Birthday Party: - выступление Djs Sergio Gress&Zarubin - MC Artem BorisOFF - 23.00-02.00 комплимент всем гостям - флэш моб от наших барменов - розыгрыш призов, главный из которых IPhone 7 Стало интересно? Звони 272-050.