Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 22-23 апреля

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Спектакли и кинопремьеры, мастер-классы и вечеринки в ночных клубах, а также спортивные мероприятия и выставки - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль "Медвежонок Римцимци" Сахалинский театр кукол 22 апреля в 13.00; 23 апреля в 11.00 и 13.00 (3+) Спектакль «Медвежонка Римцимци» создан по пьесе Яна Вильковского. Он о настоящей дружбе, взаимовыручке, доброте и том, как важно найти общий язык, особенно детям и родителям! Спектакль "Тестостерон" Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова 22-23 апреля в 18.00 (18+) "Тестостерон" - комедия современного польского драматурга Анджея Сарамоновича. Жизнь биолога Корнеля внезапно пошла под откос: любимая женщина сбежала от него прямо из-под венца. Вместо свадебного торжества неудачливый жених, его друзья и родственники устраивают типичное мужское застолье. Тут будут и жаркие споры, и почти детективная интрига с расстроенной свадьбой, и внезапное раскрытие семейных тайн...

СОБЫТИЯ 9-ый Ежегодный Всероссийский фестиваль авторского короткометражного кино «АРТКИНО» Сахалинский областной государственный художественный музей 22-23 апреля, в 19.00 Для показа зрителям России лучших работ 9 Всероссийского фестиваля «АРТкино» организаторы отобрали разноплановые короткометражные фильмы, которые тематически объединены в 4 программы: «СИНЕЕ», «БЕЛОЕ», «КРАСНОЕ» и «ЖЕЛТОЕ». 22 апреля, 19.00 «КРАСНОЕ»: «В стороне», «Инопланетянчик», «Закат», «Рубашка», «Отец», «Сама дура». 23 апреля, 19.00 «ЖЁЛТОЕ»: «Желтые тюльпаны», «Невыученный урок», «Спиридон», «Электричество», «Главное, что не овца», «Колокол и флейта». Вход свободный Вечер органной и камерной музыки Приход святого Иакова, римско-католическая церковь пр-т Победы, д. 26-Б 22 апреля, в 19.00 Вечер вокальной и органной музыки Приход святого Иакова, римско-католическая церковь пр-т Победы, д. 26-Б 23 апреля, в 19.00 Весенний бал Центр народной культуры "Радуга" 23 апреля, в 17.00 23 апреля в 17.00, в актовом зале МБУ ЦНК «Радуга» состоится отчётный концерт образцового танцевально-спортивного клуба «Ониона» и танцевально-спортивного клуба «Sakh-Dance». Коробочка идей Дом культуры "Родина" каб. 16-а 22 апреля, в 12.00 Мастер-класс организован для тех, кто желает научиться делать подарки и украшения для дома своими руками. Апрельские выходные ИграMix 5 этаж, ТРК "Сити-молл" 23 апреля, 15.00 Парк развлечений ИграMix приглашает на апрельские выходные: 23 апреля – День подснежника, начало в 15.00, участие бесплатное. 30 апреля – Отмечаем День танца. Стоимость участия 350 рублей с человека, начало в 17.00.

Мастер-класс "Декорирование бутылок " RS КАФЕ ул. Ленина, 242 23 апреля, в 12.00 Всех желающих приглашают на мастер-класс по декорированию бутылок пеньковой веревкой с элементами декупажа. Продолжительность занятия 2 часа. Стоимость – 600 рублей (весь материал предоставляется). Концерт школы ирландского танца "Элрид" Дом культуры "Родина" 22 апреля, 16.00 (0+) Школа ирландского танца "Элрид" приглашает гостей на свой день рождения - ей исполняется 10 лет. Начало концерта в 16:00. Вход свободный. Фестиваль восточного танца "Чарующий восток" Дворец детского юношеского творчества 23 апреля, в 12.00 (0+) Фестиваль пройдет при участии коллективов из Южно-Сахалинска, Холмска, Невельска, Томари, Корсакова. Специальный гость - коллектив "Сахалинские бабушки". Дни русской культуры Сахалинский областной краеведческий музей 20 апреля, в 11.00 (0+) Экскурсия по выставке "Крест — святыня драгоценная" из собраний Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) - 11.00 Справки и заявки по телефону: 8 (4242) 72–75–55. Необходима предварительная запись по телефону: 708-825. Семейный досуг Сахалинский областной краеведческий музей 30 апреля, в 12.00 и 14.00 Краеведческий музей приглашает детей и их родителей на экологическую программу выходного дня "Семейный досуг". Мероприятие "Земля — она такая круглая!" занятие познакомит с основными сведениями о Земле, с её возникновением, историей и интересными фактами. В завершение — викторина и творческое занятие "И это всё наша Земля". "День Земли" — это международная акция, которая проводится с 1970 года в конце апреля в разных странах мира. Целью проведения экологической акции является привлечение внимания населения к необходимости личного участия в деле охраны окружающей среды. Предварительная запись по телефону: 72-75-55. Библионочь-2017 Сахалинская областная универсальная научная библиотека 22 апреля, в 18.00 (12+) 22 апреля с 18.00 до 1.00 Сахалинская областная научная библиотека присоединится к всероссийской акции "Библионочь-2017". В это время библиотека откроет свои двери для посетителей и предоставит площадки для культурных программ, ставящих в центр внимания книжную культуру и все аспекты ее проявления с участием литераторов, музыкантов, художников, артистов. Всей семьей в библиотеку Сахалинская областная универсальная научная библиотека 22 апреля, 12.00 (16+) Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает вас на очередные семинары-тренинги профессиональных психологов Анны Умрихиной и Ольги Курмашовой, которые проходят в рамках проекта "Всей семьей в библиотеку". Анна Умрихина расскажет молодым родителям о секретах детской психологии и об индивидуальных особенностях каждого ребёнка. В рамках второго семинара Ольга Курмашова познакомит людей среднего и пожилого возраста с упражнениями по повышению возможностей мозга, улучшению и укреплению памяти. А пока вы будете участвовать в семинарах, специалисты СахОУНБ проведут мастер-классы и интерактивные занятия с вашими детьми. Вход свободный. Запись по телефонам: 45-25-54, 45-25-28. Мастер-класс гончарного дела Сахалинский Музей Медведя Сити-молл, 5 этаж 22-23 апреля и каждую субботу и воскресенье с 11.00 (0+) Сахалинский Музей Медведя приглашает всех желающих прикоснуться к древнему ремеслу. Необходима предварительная запись по телефону: 260-597. Энкаунтер "Во, чо нашел!" Торговый центр "Клевер Холл" 22 апреля в 17.00 (16+) Энкаунтер - это возможность стать героем настоящего приключения, окунуться в мир загадок и тайн; возможность открыть в себе те ресурсы, о которых вы вероятно даже не подозреваете! Подробная информация: sakh.en.cx/GameDetails.aspx?gid=58269 Малыш Гарик Зооботанический парк 22-23 апреля, с 10.00 (0+) Зооботанический парк Южно-Сахалинска спешит поделиться с горожанами радостной новостью. Малыш Гарик – первенец семьи зеленых мартышек Чипа и Дианы - теперь живет по соседству с родителями, в приматнике. Детский карнавал улыбок Кафе "Хантер-парк" 23 апреля, в 11.00 (5+) Кафе "Хантер Парк" открывает еженедельные детские праздники для детишек старше 5 лет. Лучшие наработки многолетнего труда от зажигательных детских ведущих. Сюрпризы, танцевальные и активные игры. Масса яркого реквизита и нарядная зона для фотографирования. Для маленьких гурманов специально разработали детское меню. Только свежие, вкусные и с добротой приготовленные блюда, обязательно понравятся ребятам. Субботний киносеанс Сахалинский областной краеведческий музей 22, 19 апреля, 17.00 и 18.00 (16+) В субботние дни апреля в Сахалинском областном краеведческом музее будет демонстрироваться документальный фильм о заповеднике "Курильский" - "Заповедный Кунашир". Коллекции музея Сахалинский областной краеведческий музей 22-23, 29 апреля, в 12.00 и 15.00 (0+) Экскурсия "Коллекции музея" расскажет об особенностях природы и истории единственной островной области России и познакомит с уникальными экспонатами музея. Продолжительность экскурсии 1,5 часа. Предварительная запись по телефону: 72–75–55. Лекторий к выставке из Ясной Поляны Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 22-23 апреля, в 17.00 (12+) В рамках выставки экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" в литературно-художественном музее книги Чехова "Остров Сахалин" продолжает свою работу лекторий. 22 апреля - "Анна Каренина": разум и чувства по Л. Н. Толстому. 23 апреля - Мифы о Толстом. День Толстого Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 22 апреля, в 11.00, 12.00, 13.00 Для детей и взрослых подготовлен цикл занятий и мероприятий где они изготовят поделки собственными руками и изучат материалы уникального выставочного проекта "Когда не можешь не писать…". 11.00, 12.00 и 14.00 - поисковая программа "Там, за дверью кабинетов…" (7+) 12.00 и 14.00 - занятие по росписи и декорированию"Пасхальное яйцо" (5+) 13.00 и 15.00 - занятие по изготовлению корзинки для яиц "Праздничная корзинка" (7+) 13.00 и 15.00 - экскурсия по выставке "Когда не можешь не писать…" (7+) викторина в режиме нон-стоп "Вопрос-ответ" (7+) площадка по иллюстрированию произведений Л. Н. Толстого "Красочный мир" (3+) Заявки и вопросы по телефону: 43-65-09. Темная комната Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 22-23 апреля Телефон для справок: 26-05-97 Проект «Темная комната» - это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Затем Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире.

Сахалинский Музей Медведя (вход через парк развлечений ИграMix, 5 этаж). 22-23 апреля и каждую субботу и воскресенье, с 11.00 до 12.30. Телефон для справок: 26-05-97.

СПОРТ

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Чемпионат и первенство Дальнего Востока по чир спорту и черлидингу Волейбольный центре «Сахалин» 23 апреля, с 10.00 В чемпионат и первенстве Дальневосточного федерального округа по чир спорту и черлидингу примут участие порядка 350 спортсменок из Южно-Сахалинска, Корсакова, Анивы, Поронайска и Невельска. Вход свободный.

ВЫСТАВКИ

Выставка "Ретроспектива. Юрий Метельский" Бизнес-центр "Сфера" 22-23 апреля и каждый день до 30 апреля (0+) Выставка сахалинского художника Н. Бочарова-Федореева Выставочный зал сахалинского отделения Союза художников России 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, до 28 апреля, с 11.00. Выставка посвящается памяти жены художника Нине Георгиевне Федореевой, которая всю их совместную жизнь была другом, музой и помощником в жизни и творчестве Николая Егоровича. Но и после его ухода из жизни она продолжала его дело: дарила музеям, Сахалинской епархии, друзьям его картины, устраивала выставки его работ, был выпущен его альбом "Чем дорог мне мой Сахалин".

Выставка "Когда не можешь не писать…" Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22-23 апреля и каждый день до 28 мая, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные) (16+) Выставка экспонатов из музея-усадьбы "Ясная Поляна" открылась с 1 марта. В основе проекта под названием "Когда не можешь не писать…" лежит создание творческой атмосферы, в которой Лев Толстой задумывал и создавал художественные и публицистические произведения. Будут представлены личные вещи писателя, фотографии Льва Николаевича и членов его семьи, издания романов, повестей и статей, созданных Толстым в разных кабинетах. Выставка позволяет узнать о важных событиях в жизни и творчестве писателя. Выставка "Сахалин в цвете" Музей книги А.П. Чехова "Остров Сахалин" 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника до 19 июня (6+) Выставка посвящена 70-летию образования Сахалинской области памяти и легендарного сахалинского фотографа. На выставке "Сахалин в цвете" можно увидеть красоту природы области на островах, яркие кадры из жизни сахалинцев, представителей коренных малочисленных народов севера Сахалина. Выставка Заслуженного художника РФ Дю Мен Су "Три грани прекрасного" Сахалинский областной художественный музей 22-23 апреля и каждый день до 30 апреля, кроме понедельника, с 10.00. На выставке «Три грани прекрасного» будут представлены работы из мастерской художника. Эти работы раскрывают Дю Мен Су как зрелого художника, который всегда находится в творческом поиске через освоение новых художественных приёмов и визуальных технологий. Обращение к современным достижениям компьютерной графики выдает в художнике характер постоянно развивающейся творческой личности, для которой богатый опыт только основа для дальнейших поисков и свершений. Увлекшись в своё время фотографией, автор создает удивительные произведения фотоискусства. Выставка художественных фотографий "Гималаи. Тибет" Сахалинский областной художественный музей 22-23 апреля с 10.00. В экспозиции представлено 92 фотографии, сделанных во время высокогорных экспедиций по Гималаям и Тибетскому нагорью за двенадцать лет. Задача экспозиции – дать посетителям наиболее полное представление об уникальном регионе планеты. На снимках пейзажи горных массивов, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений. Фото жителей Тибета, Непала, королевства Ло, сделанные в моменты труда и отдыха, дают зрителю представление о жизни высокогорных народов, обычаях и традициях, культуре. Несомненным украшением выставки являются снимки, на которых запечатлены пещеры отшельников вдоль отдаленных горных троп, древние монастыри и улицы города Ло Монтанг – столицы королевства Ло. Выставка "Россия - страна морей" Сахалинский областной художественный музей 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника, до 15 мая с 10.00. На выставке будет представлено 70 работ учащихся, в возрасте от 12 до 19 лет, из 15 образовательных учреждений островного края - детских школ искусств, художественных школ, Сахалинского колледжа искусств из Южно-Сахалинска, Курильска, Корсакова, Холмска, Невельска, Александровска-Сахалинского, Анивы, Углегорска, Долинска. Посёлков: Тымовское, Стародубское, Троицкое, Быков. Выставка "Магия тела" Арт-галерея "Сахалин" Дом Торговли, 2 этаж 22-23 апреля, до 30 мая (18+) Полотна сахалинских художников объединила тема красоты пластики женского тела. Галерея представляет работы четырех авторов. Тема Ню – это проверка на профессионализм художника, самый сложный жанр. Изобразить образ, наполнить его идеей, изобразить не просто обнаженную модель, но и создать сюжетную линию очень не просто.

Сахалинский областной государственный художественный музей 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника с 10.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Музей медведя, ТРК «Сити Молл»

22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Реальные Динозавры Союз художников России, сахалинское региональное отделение ВТОО 22-23 апреля с 10.00 до 15 мая Яркая, концептуально новая выставка, бесспорно не оставит вас и ваших детей, без положительных эмоций!

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Музей медведя, ТРК «Сити Молл» 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника и вторника, с 11.00.

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 22-23 апреля и каждый день, кроме понедельника. (с 10.00 в будние дни, с 11.00 - в выходные).

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Выставка "ДавайПутешестовать на Марианы" ТРК «Сити Молл» 3-й этаж 22-23 апреля Выставкаизвестного трэвел-фотографа Дальнего Востока и Инстаграм-блогера Дмитрия @Oktagon Куликова #ДавайПутешестовать на Марианы организована Управлением по туризму Северных Марианских островов.

НОЧНАЯ ЖИЗНЬ Swanky Tunes Клуб "Loona" 21-22 апреля (21+) Swanky Tunes - всемирно известные российские продюсеры и диджеи, диджеи №1 в России по версии Alfa Future Awards 2015, занимают 27-e место в рейтинге лучших диджеев планеты 2015 года по версии DJ MAG TOP 100, номинанты премии МУЗ-ТВ в категории "Лучшая песня на иностранном языке" за хит Fix Me, постоянные участники крупнейших музыкальных фестивалей Европы и Америки. Cтало интересно? Звони 272-050. Aura Era Ночной клуб "Aura²" 21-22 апреля, 23.00 (18+) Вы находитесь в решающей точке — назрела возможность изменения курса, возможность огромного эмоционального выплеска, освобождения от стереотипов. Пришло время полностью довериться Ауре. Наступила эра Ауры... Эра танцев от команды Def Rush, эра праздника – бесплатные авторские шоты от команды барменов Ауры, эра музыки – ритмы Ауры от DJ’s: Nick, CodePanda, StanKyoto. Вступи в эру Ауры!