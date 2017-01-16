Культурные выходные в Южно-Сахалинске: 21-22 января

О том, как провести выходные дни с максимальной пользой для души и тела читайте в обзоре АСТВ.РУ.

Вечеринки в ночных клубах, спортивные мероприятия, выставки и многое другое - все то, чем можно занять себя в выходные дни в Южно-Сахалинске есть в нашем обзоре!

ТЕАТР Спектакль «Все мыши любят сыр» Оказывается, что в мышиных норах бушуют настоящие Шекспировские страсти. А юные мыши способны влюбляться также как Ромео и Джульетта. Но что может примерить враждующие семьи и помочь юным влюбленным? Ответ прост это сыр – ведь его любят все мыши. Спектакль состоится в Сахалинском Театре Кукол 21-22 января, в 11.00 и 13.00. Спектакль «Вишневый сад» Помещица Любовь Раневская - воплощение старого русского дворянства. Она непрактична, сентиментальна, живет исключительно чувственными ощущениями. На смену таким, как она, идет поколение прагматичных и упрямых дельцов Лопахиных. Спасти вишневый сад Раневской невозможно - как невозможно остановить само время и начало новой жизни. Вот только будет ли эта жизнь лучше прежней? Новую встречу с любимыми героями предлагает Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова. Спектакль состоится 21 января в 18.00. Спектакль «Пиковая дама» «Пиковая дама» - моноспектакль, по мотивам повести А.С.Пушкина в котором все роли исполняет народный артист России, лауреат Государственной премии Российской Федерации Евгений Князев. Стоя у микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гипнотизирует зрителя. Благодаря мастерству и изобретательности артиста на глазах изумленной публики оживают знаменитые пушкинские образы - старая графиня, скромная Лизонька, и, разумеется, раздираемый противоречиями Герман. Невероятная актерская игра, камерная атмосфера, лаконизм решения сценического пространства, мистическая слава литературного первоисточника - все это работает на спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить в роковую тайну трех карт. Состоится спектакль в Сахалинском международном театральном центре им. А.П. Чехова, 22 января в 18.00.

СОБЫТИЯ Мой четвероногий друг – собака 21 января в Сахалинском областном художественном музее года состоятся мероприятия выходного дня по выставке «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея. Мы с детства знаем, что собака - животное, которое рядом с человеком на протяжении многих тысячелетий. Сегодня верный помощник и защитник часто становится всеобщим домашним любимцем. Многие готовы взять питомца, но множество вопросов не дает покоя: «Собаку какой породы лучше выбрать для семьи?», «Как правильно ухаживать за щенком?», «Какие прививки надо ему сделать и когда?» и т. д. Как быть? Прийти со своими детьми и друзьями на мероприятия выходного дня «Мой четвероногий друг — собака»! Увлекательно провести время и узнать ответы на возникшие вопросы. В программе: Викторина «Мой верный пёс - мой верный друг» и мастер-класс для детей – 11.00. Встреча с Галиной Васильевой, вице-президентом кинологического центра «Кредо-плюс» - 12.00. Презентация лекции «Собаки в годы Великой Отечественной войны» - 13.00. Справки и предварительные заявки по телефону: 72–75–55. Каллиграфия 22 января в Сахалинской областной библиотеке пройдет мастер-класс по каллиграфии. Преподавателями выступят сотрудники Генерального консульств Японии в Южно-Сахалинске САТО Хироси и ТАМУРА Мари. Максимальное количество участников мастер-класса - 18 человек. Начало в 14.00. Вход для всех желающих свободный. Телефон для справок: 45-25-47 День снега Каждый год весь мир празднует Всемирный день снега, организованный международной федерацией лыжного спорта. Этот праздник должен служить популяризацией зимних видов спорта и активного образа жизни. 22 января на СТК «Горный воздух» пройдут спортивные соревнования в различных дисциплинах, как для любителей так и для уверенных в себе спортсменах. Так же будут проходить бесплатные обучающие тренировки для тех кто никогда не стоял на лыжах или доске, занятия по повышению мастерства и отработке техники. Для всех остальных у нас будет крутая музыка, горячие напитки и куча веселого настроения. Начало – 11.00. Святочные рассказы А.П. Чехова Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает на новую лекцию, посвященную святочным рассказам А.П. Чехова. На лекции расскажут о таком необычном жанре в творчестве А.П. Чехова как святочный рассказ. Гости познакомятся с такими произведениями писателя как «Кривое зеркало», «Восклицательный знак», «То была она» и другими. Также участники узнают о традициях празднования Нового года в семье Чеховых и о том, какие поздравления Антон Павлович писал своим друзьям и близким. Вход свободный. Посетить лекцию можно 21-22 января, в 17.00. Коробочка идей Городской Дом культуры «Родина» представляет творческий проект «Коробочка идей». И приглашает всех желающих принять участие в увлекательных мастер-классах по прикладному творчеству. Участники научатся делать подарки и украшения для дома своими руками. Поделки их джутовых ниток, панно из соленого теста, декупаж и другие интересные темы не оставят вас равнодушными. Вас ждут в ДК «Родина» 21 и 28 января, кабинет 16а. Начало в 12.00. Темная комната В Сахалинском Музее Медведя стартовал новый проект – «Темная комната». Это познавательная экскурсия в полной темноте по тематическим помещениям, имитирующим настоящие жизненные пространства. Посетители погружаются в новую реальность, где все привычные предметы, запахи и вкусы обретают удивительные очертания. Необычный гид, для которого отсутствие света является частью повседневной жизни, будет надежным спутником на протяжении всей экскурсии. Темная часть экскурсии это не квест на выполнение заданий, а проверка чувств обычного человека, где он попробует ориентироваться в совершенной темноте в течении 20 минут. Далее в светлой части экспозиции, гид обсудит с посетителями все что они «увидели», почувствовали, расскажет об азбуке Брайля и увлекательных фактах из жизни незрячих людей, об их достижениях и возможностях в современном мире. Экскурсия направлена на развитие самопознания, переосмысливание жизненных ценностей. Взгляд «изнутри» научит гостей толерантности по отношению к незрячим людям, а также подарит незабываемый опыт и яркие впечатления! Темная комната находится на территории Музея Медведя, вход через парк развлечений ИграMix 5 этаж. Посетить ее можно в том числе и 21-22 января. Подробности по телефону: 260-597.

Каждую субботу посетители Сахалинского областного художественного музея могут посмотреть видео-фильмы из фонда «Русский музей: виртуальный филиал» и из медиатеки Сахалинского областного художественного музея.

Расписание сеансов на 21 января:

«В страну музеев вместе с Фафалей». Сказки о русских художниках. Куинджи – 11.00. «Скульптура". Фильм из цикла «Русский музей - детям» - 12.00. «Орест Кипренский. Роман в портретах». Из цикла авторских программ директора Русского музея В.А. Гусева «Век Русского музея» -14.00. «Праздники на Дворцовой. Две картины из одной эпохи» - 15.00. Просмотр для посетителей музея бесплатный.

Музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» приглашает школьников на новогодние мероприятия в музее.

С 6 декабря 2016 года можно посетить:

Интерактивное мероприятие "Сказка из бумаги". Изготовление объемной открытки с новогодними пожеланиями. Материалы предоставляются. Возраст участников: 6-10 лет

"Елочная игрушка". Изготовление елочного украшения из фетра, лент и бусин. Материалы предоставляются. Возраст участников: 12-16 лет

"Снежное очарование". Выполнение снежинки в технике квиллинг. Материалы предоставляются. Возраст участников: 8-13 лет

С 15 декабря 2016 года можно посетить:

Зимние посиделки "Новый год по-чеховски". Дети познакомятся с традициями празднования Нового года в семье Чеховых, выполнят елочную игрушку, поиграют в старинные забавы, примут участие в костюмированных сценках и получат новогодний сюрприз.

Парк развлечений ИграMix приглашает всех весело провести выходные дни! 22 января «День детских изобретений». Начало в 15.00. Участие бесплатное.

Путешествие на мыс Евстафия Мыс Евстафия расположен на восточном побережье Сахалина в его южной оконечности. Расстояние от Южно-Сахалинска до мыса составляет около 150 км. По пути следования к конечной точке участники посетят несколько достопримечательностей: завод СПГ в Пригородном, ветряные мельницы в пос. Новиково и много других интересных мест. Путешествие состоится 22 января. Место сбора – площадь Победы. Время – 08.00. Остались вопросы? Тогда звоните. +7 (4242) 25-83-65. Внимание, экскурсии платные!

Поделкин-Самоделкин

В клубе «Поделкин-Самоделкин» занятия проходят в игровой форме каждую субботу и воскресенье с 11.00 до 12.30.

СПОРТ Социальный фитнес на лыжах

21-22 января в 11.00 состоятся занятия на беговых лыжах.

Стать участником тренировок может каждый – независимо от возраста и физической подготовки. Желающим присоединится к тренировкам напоминают, что очень важна правильная экипировка - одежда для катания на лыжах должна быть легкой, эластичной и многослойной. Первый слой - термобелье. Второй слой - пуловер из флиса. Третий слой должен выполнять защитную функцию: защищать от ветра, влаги и выводить пот наружу (куртка с капюшоном и штаны или комбинезон). Важно, чтобы они были непромокаемыми и непродуваемыми. Перчатки желательно заменить на варежки из качественного синтетического непромокаемого материала с хорошим утеплителем. На голову стоит надеть облегающую шапку.

Те, у кого нет инвентаря, смогут воспользоваться услугами проката лыж. Для участников социального фитнеса он будет бесплатным. Организаторы рекомендуют подходить в пункт выдачи инвентаря за полчаса до начала занятия (ул. Горького 7/1). Подробную информацию можно узнать по телефону: 49-77-88 (Ксения).

Клуб любителей бега

Поддержать себя в форме, улучшить свое физическое состояние, найти новых друзей и отвлечься от ежедневной суеты – приглашает «Клуб любителей бега».

Занятия проходят на открытом воздухе, на территории Городского парка культуры и отдыха имени Гагарина или в закрытых помещениях. Тренировки проводят. мастер спорта России, призер первенства России, многократная победительница Чемпионата и Первенства Дальнего Востока Карина Глебова и мастер спорта России, рекордсмен Европы в эстафетном беге, победитель и призер Чемпионатов России, призер игр стран Балтии, победитель международных игр «Дети Азии», тренер школы летних видов спорта Роман Трубецкой.

Место и время занятий может изменяться. Подробную информацию можно получить по телефону. 8-965-297-25-97.

Областное первенство по фигурному катанию Более 60 молодых сахалинских фигуристов определят сильнейших на первенстве области по фигурному катанию во дворце спорта «Кристалл». Соревноваться спортсменам предстоит в течение двух дней, 21 и 22 января. Фигуристы в возрасте от 10 до 15 лет будут состязаться в выполнении акселей, тулупов и прыжковых каскадов в нескольких спортивных разрядах. Организатором соревнований выступает Федерация фигурного катания на коньках Сахалинской области. Открытие соревнований запланировано 21 января в «Кристалле» на 13.00. Церемония награждения пройдет 22 января в 11.30. Зрителей приглашают поддержать юных фигуристов. Вход свободный.

ВЫСТАВКИ

Выставка «Молодые художники Сахалина» представляет работы сахалинских авторов, которые демонстрировались в августе 2016 года на 15-ой выставке «Саппоро мирай» в Японии.

В своих работах сахалинские участники продемонстрировали художественное мышление молодого российского поколения. Их картины выполнены в различной технике и представляют широкий спектр направлений современного сахалинского искусства.

Выставка проходит в стенах Сахалинского областного художественного музея. Посетить ее можно в том числе и 21-22 января, с 10.00.

Выставка «Сахалин и Курилы в лицах» – проект музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», приуроченный к 70-летию со дня образования Сахалинской области. На ней будут представлены работы в жанре живопись, графика и скульптура. Гости музея увидят портреты и скульптуры людей, посвятивших свою жизнь изучению и развитию островного края с середины XIX века и до наших дней.

Выставка будет работать с 23 декабря 2016 года по 20 февраля 2017 года в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» с 10.00.

В Сахалинском областном художественном музее состоится открытие юбилейной ретроспективной выставки члена Союза художников России, художника Олега Папузина. На экспозиции представлены около 100 работ из личного собрания автора, основное внимание сосредоточено на главном жанре в творчестве художника – пейзаже.

Познакомиться с работами художника можно в Сахалинском областном государственном художественном музее 21-22 января с 11.00.

Сахалинский областной художественный музей приглашает сахалинцев и гостей острова посетить обновленную постоянную экспозицию «Современное искусство Кореи». Экспозиция представляет значительную часть музейной коллекции, сформированной в 1990 году на основе выставки из Творческого объединения «Мансудэ» г. Пхеньяна, и произведений живописи, каллиграфии и керамики селадон, пополнивших музейное собрание в октябре 2016 года в качестве безвозмездного дара от южнокорейских мастеров искусства.

Посетить выставку можно 21-22 января с 10.00.

Выставка «Солнце и Ветер»

БЦ «Сфера» приглашает всех на выставку «Солнце и Ветер» творческого объединения «Спектр».

Выставка будет открыта по 31 января 2017 года. Вход свободный.

Выставочный проект стал возможен благодаря сотрудничеству с петербургским музеем живых бабочек «Тропический рай». В специально оборудованных комнатах представлены самые красивые бабочки из лесов Амазонии, Южной Азии и Африки. Кроме того, посетители смогут увидеть таинство появления на свет бабочки из куколки. Для этого здесь есть «родильный дом» - так называют инсектарий, в котором развешены куколки бабочек. Также гости музея смогут понаблюдать за их первым полетом.

Выставка проходит в Музее медведя в ТРК «Сити Молл». Здесь вас ждут 21-22 января с 11.00.

В Сахалинском краеведческом музее открылась выставка елочных игрушек, украшений и новогодних открыток «Ретро-ёлка-2017». Посмотреть ее можно 21-22 января с 11.00.

Выставка «Четвероногий друг»

В Сахалинском областном краеведческом музее открылась новая выставка «Четвероногий друг» из фондов Государственного Дарвиновского музея, посвященная первому одомашненному животному -собаке.

На выставке представлены художественные произведения 1930?2000-х годов, дополняют выставку трогательные фарфоровые фигурки собак, статуэтки, отлитые из металла, чучела диких представителей семейства псовых.

Выставка проходит в Сахалинском областном краеведческом музее, 21-22 января с 11.00.

Выставка «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова»

Познакомьтесь с историей и жизнью каторжного Сахалина. Вас ждет уникальное путешествие в прошлое нашего острова вместе с Антоном Павловичем Чеховым. Каждый шаг по экспозиции – это часть «энциклопедии сахалинской жизни».

Совершить увлекательное путешествие в прошлое можно в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 21-22 января с 10.00.

Выставка «Медвежьи потешки»

Музей Медведя приглашает жителей и гостей города окунуться в атмосферу русской сказки, где представлены предметы русского быта, культуры и искусства 18-20 веков из разных уголков России и, конечно же, медведи из разных стран и материалов.

Также в Музее Медведя проводятся мастер-классы для детей и взрослых, туристических групп, иностранцев, педагогов, ознакомление с декоративно-прикладным искусством и обучение основным навыкам художественного ремесла (плетение из соломы, резьба по дереву, лепка из глины, работа с берестой, художественная роспись и т. д.)

Эскурсии, мастер-классы и другие мероприятия в любое время по предварительной записи. Телефоны. 26-05-97, 22-72-83.

Вас ждут в Музее медведя, который расположен в ТРК «Сити Молл» 21-22 января с 11.00.

Сделайте свое посещение музея красочным и незабываемым! Выберите костюм, переоденьтесь и пройдите по экспозиции музея ощущая себя одним из героев книги А.П. Чехова «Остров Сахалин». Вы можете сфотографироваться на память в костюме на фоне экспозиции. А если у вас нет с собой фотоаппарата – обратитесь к сотрудникам музея, вам поможет штатный фотограф.

Стоимость проката 1 костюма для взрослых 150 рублей, для детей – 70 рублей.

Вас ждут в Музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин», 21-22 января с 10.00.